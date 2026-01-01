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Kinefinity MAVO mark2 S35 Pro Pack цифровая видеокамера
Kinefinity MAVO mark2 S35 Pro Pack цифровая видеокамера
Kinefinity MAVO mark2 S35 Pro Pack цифровая видеокамера
Kinefinity MAVO mark2 S35 Pro Pack цифровая видеокамера
Kinefinity MAVO mark2 S35 Pro Pack цифровая видеокамера
Kinefinity MAVO mark2 S35 Pro Pack цифровая видеокамера
Kinefinity MAVO mark2 S35 Pro Pack цифровая видеокамера
Kinefinity MAVO mark2 S35 Pro Pack цифровая видеокамера
Kinefinity MAVO mark2 S35 Pro Pack цифровая видеокамера
Kinefinity MAVO mark2 S35 Pro Pack цифровая видеокамера
Kinefinity MAVO mark2 S35 Pro Pack цифровая видеокамера
Kinefinity MAVO mark2 S35 Pro Pack цифровая видеокамера
Kinefinity MAVO mark2 S35 Pro Pack цифровая видеокамера
Kinefinity MAVO mark2 S35 Pro Pack цифровая видеокамера
Kinefinity MAVO mark2 S35 Pro Pack цифровая видеокамера
Kinefinity MAVO mark2 S35 Pro Pack цифровая видеокамера
Kinefinity MAVO mark2 S35 Pro Pack цифровая видеокамера
Kinefinity MAVO mark2 S35 Pro Pack цифровая видеокамера
Kinefinity MAVO mark2 S35 Pro Pack цифровая видеокамера
Kinefinity MAVO mark2 S35 Pro Pack цифровая видеокамера
Kinefinity MAVO mark2 S35 Pro Pack цифровая видеокамера
Kinefinity MAVO mark2 S35 Pro Pack цифровая видеокамера
Kinefinity MAVO mark2 S35 Pro Pack цифровая видеокамера

Kinefinity MAVO mark2 S35 Pro Pack цифровая видеокамера

Kinefinity
Артикул: MTG-0875

Kinefinity MAVO mark2 S35 Pro Pack цифровая видеокамера. 

Цифровая видеокамера Kinefinity MAVO mark2 S35 оснащена новым CMOS-сенсором 6K S35 с частотой кадров до 96 при разрешении 6K и технологией Dual Native ISO 800/3200,  обеспечивающим отличное качество записи при низкой освещенности и расширяющим возможности для создания фильмов.

MAVO mark2 предлагает более широкие возможности объектива за счет оснащения новым креплением. В дополнение к собственному встроенному креплению KineMOUNT, MAVO mark2 предлагает два новых крепления для объективов Active PL Mount и Active E Mount. Пользователи могут устанавливать и отсоединять активные крепления без дополнительной калибровки расстояния.

Помимо камеры комплект MAVO MAVO mark2 S35 Pro Pack включает в себя дополнительное оборудование и аксессуары, такие как видоискатель, видеомонитор, твердотельные накопители, комплекты питания и полный обвес.

Описание

  • Цифровая видеокамера формата Super 35 

  • CMOS-сенсор формата S35 24x16 мм (3:2, 6K)

  • Технология Dual Native ISO: 3200/800, низкий уровень шума и высокая скорость изображения при обеих настройках;

  • Видео с разрешением до 6K (6144 x 4016), частотой до 270 кадров в секунду

  • 14+ стопов динамического диапазона с KineLOG3: идеально сохраняются света и тени, обеспечивая максимальные возможности при постобработке;

  • Пользовательская LUT: поддержка сторонних 3D LUT как при съемке, так и при постобработке;

  • Опции беспроводного управления и мониторинга WiFi

  • Запись на твердотельный накопитель KineMAG

  • Собственная система креплений KineMOUNT: сменная поддержка креплений PL/EF/Sony E/ARRI LPL(опционально);

  • Видеовыходы: видеоинтерфейс x2, интерфейс 3G SDI x2;

  • Компактный, легкий алюминиевый корпуc;

  • Полная комплектация Pro Pack: видоискатель KineEVF OLED Viewfinder, видеомонитор KineMON-7U2, 2 твердотельных накопителя KineMAG Nano, комплекты питания PD KineBAT 200 Pack, GripBAT 4S Pack и GripBAT 2S, комплект аксессуаров KineKIT-Edge

  • Пластиковый кейс для хранения и транспортировки комплекта MAVO Edge Solid Case

Характеристики: 

  • Модель - Kinefinity MAVO mark2 S35 C135
  • Тип камеры - Цифровая видеокамера формата Super 35 
  • Сенсор - 6K 3:2 CMOS, размер сенсора: 24x16mm, ø 28.8mm
  • Адаптер для оптики - Native KineMOUNT на камере
  • Чувствительность - технология "Dual Base ISO"
    Стандартный диапазон ISO: 800 
    Высокий диапазон ISO: 3200
  • Динамический диапазон - >14 стопов
  • Разрешение S35 - S35 6K OG 6144x4016, 0.2~60fps, ProRes 4444XQ 24x16мм, ø28.8мм
    S35 6K DCI 6144x3240, 0.2~75fps, ProRes 4444XQ 24x12.9мм, ø27.3мм
    S35 6K 2.4:1 6144x2516, 0.2~96fps, ProRes 4444XQ 24x10.0мм, ø26.0мм
    S35 6K UHD 5760x3240, 0.2~75fps, ProRes 4444XQ 22.5x12.9мм, ø25.9мм
    S35 5K 17:9 5120x2700, 0.2~90fps, ProRes 4444XQ 20x10.8мм, ø22.7мм
    S35 5K 2.4:1 5120x2160, 0.2~112fps, ProRes 4444XQ 20x8.6мм, ø21.8мм
    S35 5.7K 3:2 5760x3840, 0.2~60fps, ProRes 4444XQ 22.5x15.3мм, ø27.2мм
    S35 5K 4:3 5120x3840, 0.2~60fps, ProRes 4444XQ 20x15.3мм, ø25.2мм
    S35 4.8K 6:5 4864x3840, 0.2~60fps, ProRes 4444XQ 19x15.3мм, ø24.4мм
    S35 3.8K 3:2 (Oversample) 3840x2460, 0.2~60fps, ProRes 4444XQ 22.5x15.3мм, ø27.2мм
    S35 4K UHD (Oversample) 3840x2160, 0.2~75fps, ProRes 4444XQ 22.5x12.9мм, ø25.9мм
    S35 3.8K 2.4:1 (Oversample) 3840x1600, 0.2~96fps, ProRes 4444XQ 24x10.0мм, ø26.0мм
    S35 3.4K 4:3 (Oversample) 3456x2460, 0.2~60fps, ProRes 4444XQ 20x15.3мм, ø25.2мм
    S35 3K 6:5 (Oversample) 3072x2460, 0.2~60fps, ProRes 4444XQ 19x15.3мм, ø24.4мм
  • Разрешение M43 - M43 4K 17:9 4096x2160, 0.2~112fps, ProRes 4444XQ 16x8.6мм, ø18.2мм
    M43 4K 2.4:1 4096x1720, 0.2~140fps, ProRes 4444XQ 16x6.8мм, ø17.4мм
    M43 4K UHD 3840x2160, 0.2~112fps, ProRes 4444XQ 15x8.6мм, ø17.3мм
    M43 3.8K 2.4:1 3840x1600, 0.2~150fps, ProRes 4444XQ 15x6.4мм, ø16.3мм
    M43 4K 4:3 4096x3072, 0.2~75fps, ProRes 4444XQ 16x12.2мм, ø20.1мм
    M43 2K 17:9 (Oversample) 2048x1080, 0.2~112fps, ProRes 4444XQ 16x8.6мм, ø18.2мм
    M43 2K 2.4:1 (Oversample) 2048x860, 0.2~140fps, ProRes 4444XQ 16x6.8мм, ø17.4мм
    M43 2K FHD (Oversample) 1920x1080, 0.2~112fps, ProRes 4444XQ 15x8.6мм, ø17.3мм
    M43 1.9K 2.4:1 (Oversample) 1920x800, 0.2~150fps, ProRes 4444XQ 15x6.4мм, ø16.3мм
  • Другое разрешение - S16 2K 17:9 2048x1080, 0.2~220fps, ProRes 4444XQ 8x4.3мм, ø9.1мм
    S16 2K 2.4:1 2048x860, 0.2~270fps, ProRes 4444XQ 8x3.4мм, ø8.7мм
    S16 2K FHD 1920x1080, 0.2~220fps, ProRes 4444XQ 7.5x4.3мм, ø8.6мм
    S16 1.9K 2.4:1 1920x800, 0.2~270fps, ProRes 4444XQ 7.5x3.2мм, ø 8.2мм
  • Кодеки (тип кодека I встроенный формат I глубина в битах - ProRes4444XQ I Quicktime mov I 12bits I KineLOG3 ProRes4444 I Quicktime mov I 12bits I KineLOG3 ProRes422HQ I Quicktime mov I 10bits I KineLOG3，ProRes422/LT included
  • Угол затвора - 0.7°~358° скользящий затвор
  • Видеовыходы - Фирменный видеопорт KINEFINITY x2
    3G/1.5G SDI x2 с метаданными (обычный BNC)
  • Синхронизация и управление - Tally, AutoSlate, Beeper, TC, 3D/Multi-cam Sync
  • LUT - KineLOG3，Neutral(Rec 709)，Support Custom 3D LUT
  • Аудио интерфейсы - In-cam mono MIC; 3.5мм stereo MIC; Audio XLR x2(48Вт фантомное питание)
  • Видеозапись - Media Slot x2, for KineMAG Nano SSD based on NVMe M.2 SSD
  • Сетевые подключения - WIFI 5 (стриминг, управление камерой)
  • Питание - DC IN (1B2P), 11~26Вт/встроенный слот V-mount
  • Диапазон температур - 0°C ~ 40°C
  • Материал корпуса - алюминиевый сплав
  • Цвет корпуса - черный
  • Размер (камеры) - 106x124x107 мм
  • Вес (камеры) - 1.35кг  

Комплектация

  • Цифровая видеокамера Kinefinity MAVO mark2 S35 C135
  • Видоискатель KineEVF OLED Viewfinder  – 1 шт (OLED Full-HD видоискатель, видеокабель угловой Kine (0.3m))
  • Видеомонитор KineMON-7U2 Pack – 1 шт (2000nits 7″ видеомонитор, Видеокабель Kine (0.6m))
  • Твердотельный накопитель KineMAG Nano 1TB SSD – 2 шт (RAID5 1TB SSD x2, кабель USB-C 10Gbps x2)
  • Комплект питания PD KineBAT 200 Pack – 2 шт (аккумулятор PD 200 KineBAT x2, зарядное устройство 65W PD USB-C x2)
  • Комплект питания GripBAT 4S Pack – 2 шт (аккумулятор GripBAT 4S x2, зарядное устройство PD Hybrid Dual x1,  аккумулятор GripBAT 2S x2)
  • Рукоятка Movcam Enclosed Top Handgrip  – 1 шт
  • Верхняя пластина Movcam Top Plate  – 1 шт
  • Зажим Movcam Mini EVF Bracket  – 1 шт
  • Основание UPS Baseplate  – 1 шт
  • Нижняя пластина Bottom Adapter Plate  – 1 шт
  • Боковое крепление Side Support  – 1 шт
  • Кейс для комплекта MAVO Edge Solid Case  – 1 шт 
  • Руководство по эксплуатации и гарантийный талон

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