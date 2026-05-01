Профессиональные кинокамеры и оборудование Kinefinity

Kinefinity – профессиональные кинокамеры и аксессуары для высококлассного производства

Kinefinity (Кайнефинити) – китайский производитель профессионального киносъёмочного оборудования, который заслужил признание кинематографистов по всему миру. Бренд известен своими компактными, функциональными и доступными кинокамерами серий MAVO и TERRA, а также широким спектром аксессуаров, включая активные байонеты, адаптеры и модули расширения. Оборудование Kinefinity выбирают за отличное соотношение цены и возможностей, эргономичность и качество материалов.

В интернет-магазине photogora.ru представлены ключевые продукты Kinefinity для профессиональной съёмки:

Полнокадровые и Super 35 кинокамеры – MAVO Edge 6K/8K, MAVO mark2 LF и S35, способные снимать RAW и ProRes до 8K с высокой частотой кадров;

– MAVO Edge 6K/8K, MAVO mark2 LF и S35, способные снимать RAW и ProRes до 8K с высокой частотой кадров; Активные и пассивные байонеты – крепления Active PL Mount, адаптеры EF 3 и LPL для собственного байонета KineMOUNT;

– крепления Active PL Mount, адаптеры EF 3 и LPL для собственного байонета KineMOUNT; Готовые комплекты (Packs) – Core, Agile и Pro Pack, включающие помимо камеры всё необходимое для работы: видоискатели, мониторы, накопители, питание и обвес.

Ключевые преимущества техники Kinefinity:

✓ Компактность и лёгкость – алюминиевые и карбоновые корпуса, идеально для гимблов и дронов;

✓ Гибкость рабочих процессов – запись в Apple ProRes и Cinema DNG RAW, поддержка Open Gate 3:2;

✓ Превосходное качество изображения – широкоформатные сенсоры с Dual Native ISO (до 5120/800 на MAVO Edge 8K);

✓ Универсальность оптики – собственный байонет KineMOUNT и активные адаптеры под PL, EF, LPL и E-mount.

Как купить кинокамеру Kinefinity в photogora.ru?

Оборудование Kinefinity поставляется под заказ. Вы можете оформить заказ на нашем сайте, и мы свяжемся с вами для уточнения деталей поставки. Если вам нужна консультация по выбору камеры, комплектации или совместимости аксессуаров – позвоните нам. Наши специалисты помогут собрать оптимальный комплект под ваши производственные задачи.