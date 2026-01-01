Kinefinity MAVO mark2 S35 C135 цифровая видеокамера. 

Цифровая видеокамера формата Super 35
CMOS-сенсор формата S35 24x16 мм (3:2, 6K)
Технология Dual Native ISO: 3200/800, низкий уровень шума и высокая скорость изображения при обеих настройках;
Видео с разрешением до 6K (6144 x 4016), частотой до 270 кадров в секунду
14+ стопов динамического диапазона с KineLOG3: идеально сохраняются света и тени, обеспечивая максимальные возможности при постобработке;
Пользовательская LUT: поддержка сторонних 3D LUT как при съемке, так и при постобработке;
Опции беспроводного управления и мониторинга WiFi
Запись на твердотельный накопитель KineMAG
Собственная система креплений KineMOUNT: сменная поддержка креплений PL/EF/Sony E/ARRI LPL(опционально);
Видеовыходы: видеоинтерфейс x2, интерфейс 3G SDI x2;
Компактный, легкий алюминиевый корпуc;
Полная комплектация Pro Pack: видоискатель KineEVF OLED Viewfinder, видеомонитор KineMON-7U2, 2 твердотельных накопителя KineMAG Nano, комплекты питания PD KineBAT 200 Pack, GripBAT 4S Pack и GripBAT 2S, комплект аксессуаров KineKIT-Edge
Пластиковый кейс для хранения и транспортировки комплекта MAVO Edge Solid Case
Характеристики:
- Модель - Kinefinity MAVO mark2 S35 C135
- Тип камеры - Цифровая видеокамера формата Super 35
- Сенсор - 6K 3:2 CMOS, размер сенсора: 24x16mm, ø 28.8mm
- Адаптер для оптики - Native KineMOUNT на камере
- Чувствительность - технология "Dual Base ISO"
Стандартный диапазон ISO: 800
Высокий диапазон ISO: 3200
- Динамический диапазон - >14 стопов
- Разрешение S35 - S35 6K OG 6144x4016, 0.2~60fps, ProRes 4444XQ 24x16мм, ø28.8мм
S35 6K DCI 6144x3240, 0.2~75fps, ProRes 4444XQ 24x12.9мм, ø27.3мм
S35 6K 2.4:1 6144x2516, 0.2~96fps, ProRes 4444XQ 24x10.0мм, ø26.0мм
S35 6K UHD 5760x3240, 0.2~75fps, ProRes 4444XQ 22.5x12.9мм, ø25.9мм
S35 5K 17:9 5120x2700, 0.2~90fps, ProRes 4444XQ 20x10.8мм, ø22.7мм
S35 5K 2.4:1 5120x2160, 0.2~112fps, ProRes 4444XQ 20x8.6мм, ø21.8мм
S35 5.7K 3:2 5760x3840, 0.2~60fps, ProRes 4444XQ 22.5x15.3мм, ø27.2мм
S35 5K 4:3 5120x3840, 0.2~60fps, ProRes 4444XQ 20x15.3мм, ø25.2мм
S35 4.8K 6:5 4864x3840, 0.2~60fps, ProRes 4444XQ 19x15.3мм, ø24.4мм
S35 3.8K 3:2 (Oversample) 3840x2460, 0.2~60fps, ProRes 4444XQ 22.5x15.3мм, ø27.2мм
S35 4K UHD (Oversample) 3840x2160, 0.2~75fps, ProRes 4444XQ 22.5x12.9мм, ø25.9мм
S35 3.8K 2.4:1 (Oversample) 3840x1600, 0.2~96fps, ProRes 4444XQ 24x10.0мм, ø26.0мм
S35 3.4K 4:3 (Oversample) 3456x2460, 0.2~60fps, ProRes 4444XQ 20x15.3мм, ø25.2мм
S35 3K 6:5 (Oversample) 3072x2460, 0.2~60fps, ProRes 4444XQ 19x15.3мм, ø24.4мм
- Разрешение M43 - M43 4K 17:9 4096x2160, 0.2~112fps, ProRes 4444XQ 16x8.6мм, ø18.2мм
M43 4K 2.4:1 4096x1720, 0.2~140fps, ProRes 4444XQ 16x6.8мм, ø17.4мм
M43 4K UHD 3840x2160, 0.2~112fps, ProRes 4444XQ 15x8.6мм, ø17.3мм
M43 3.8K 2.4:1 3840x1600, 0.2~150fps, ProRes 4444XQ 15x6.4мм, ø16.3мм
M43 4K 4:3 4096x3072, 0.2~75fps, ProRes 4444XQ 16x12.2мм, ø20.1мм
M43 2K 17:9 (Oversample) 2048x1080, 0.2~112fps, ProRes 4444XQ 16x8.6мм, ø18.2мм
M43 2K 2.4:1 (Oversample) 2048x860, 0.2~140fps, ProRes 4444XQ 16x6.8мм, ø17.4мм
M43 2K FHD (Oversample) 1920x1080, 0.2~112fps, ProRes 4444XQ 15x8.6мм, ø17.3мм
M43 1.9K 2.4:1 (Oversample) 1920x800, 0.2~150fps, ProRes 4444XQ 15x6.4мм, ø16.3мм
- Другое разрешение - S16 2K 17:9 2048x1080, 0.2~220fps, ProRes 4444XQ 8x4.3мм, ø9.1мм
S16 2K 2.4:1 2048x860, 0.2~270fps, ProRes 4444XQ 8x3.4мм, ø8.7мм
S16 2K FHD 1920x1080, 0.2~220fps, ProRes 4444XQ 7.5x4.3мм, ø8.6мм
S16 1.9K 2.4:1 1920x800, 0.2~270fps, ProRes 4444XQ 7.5x3.2мм, ø 8.2мм
- Кодеки (тип кодека I встроенный формат I глубина в битах - ProRes4444XQ I Quicktime mov I 12bits I KineLOG3 ProRes4444 I Quicktime mov I 12bits I KineLOG3 ProRes422HQ I Quicktime mov I 10bits I KineLOG3，ProRes422/LT included
- Угол затвора - 0.7°~358° скользящий затвор
- Видеовыходы - Фирменный видеопорт KINEFINITY x2
3G/1.5G SDI x2 с метаданными (обычный BNC)
- Синхронизация и управление - Tally, AutoSlate, Beeper, TC, 3D/Multi-cam Sync
- LUT - KineLOG3，Neutral(Rec 709)，Support Custom 3D LUT
- Аудио интерфейсы - In-cam mono MIC; 3.5мм stereo MIC; Audio XLR x2(48Вт фантомное питание)
- Видеозапись - Media Slot x2, for KineMAG Nano SSD based on NVMe M.2 SSD
- Сетевые подключения - WIFI 5 (стриминг, управление камерой)
- Питание - DC IN (1B2P), 11~26Вт/встроенный слот V-mount
- Диапазон температур - 0°C ~ 40°C
- Материал корпуса - алюминиевый сплав
- Цвет корпуса - черный
- Размер (камеры) - 106x124x107 мм
- Вес (камеры) - 1.35кг