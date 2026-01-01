Артикул: MTG-0874

Kinefinity MAVO mark2 S35 C135 цифровая видеокамера.

Цифровая видеокамера Kinefinity MAVO mark2 S35 C135 оснащена новым CMOS-сенсором 6K S35 с частотой кадров до 96 при разрешении 6K и технологией Dual Native ISO 800/3200, обеспечивающим отличное качество записи при низкой освещенности и расширяющим возможности для создания фильмов.

MAVO mark2 предлагает более широкие возможности объектива за счет оснащения новым креплением. В дополнение к собственному встроенному креплению KineMOUNT, MAVO mark2 предлагает два новых крепления для объективов Active PL Mount и Active E Mount. Пользователи могут устанавливать и отсоединять активные крепления без дополнительной калибровки расстояния.