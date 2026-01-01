Kinefinity MAVO mark2 LF Pro Pack цифровая видеокамера. 

- Широкоформатная цифровая видеокамера
- Полнокадровый CMOS-сенсор 36x24 мм (3:2, 6K)
- Технология Dual Native ISO: 5120/800, низкий уровень шума и высокая скорость изображения при обеих настройках;
- Видео с разрешением до 6K (6016×3984), частотой до 290 кадров в секунду
- 14+ стопов динамического диапазона с KineLOG3: идеально сохраняются света и тени, обеспечивая максимальные возможности при постобработке;
- Пользовательская LUT: поддержка сторонних 3D LUT как при съемке, так и при постобработке;
- Опции беспроводного управления и мониторинга WiFi
- Запись на твердотельный накопитель KineMAG
- Собственная система креплений KineMOUNT: сменная поддержка креплений PL/EF/Sony E/ARRI LPL(опционально);
- Видеовыходы: видеоинтерфейс x2, интерфейс 3G SDI x2;
- Компактный, легкий алюминиевый корпус
- Полная комплектация Pro Pack: видоискатель KineEVF OLED Viewfinder, видеомонитор KineMON-7U2, 2 твердотельных накопителя KineMAG Nano, комплекты питания PD KineBAT 200 Pack, GripBAT 4S Pack и GripBAT 2S, комплект аксессуаров KineKIT-Edge
- Пластиковый кейс для хранения и транспортировки комплекта MAVO Edge Solid Case
Характеристики:
- Модель - Kinefinity MAVO mark2 LF C146
- Тип камеры - Широкоформатная цифровая видеокамера
- Сенсор - 6K 3:2 Full Frame CMOS, размер сенсора: 36x24мм, ø 43.3мм
- Адаптер для оптики - Native KineMOUNT на камере
- Чувствительность - технология "Dual Base ISO"
Стандартный диапазон ISO: 800
Высокий диапазон ISO: 5120
- Динамический диапазон - >14 стопов
- Разрешение Full Frame - FF 6K OG 6016x3984, 0.2~48fps, ProRes 4444XQ 36x24мм, ø43.3мм
FF 6K 17:9 6016x3172, 0.2~60fps, ProRes 4444XQ 36x19.1мм, ø41.0мм
FF 6K 2.4:1 6016x2520, 0.2~75fps, ProRes 4444XQ 36x15.2мм, ø39.1мм
FF 5.7K 3:2 5760×3700, 0.2~50fps, ProRes 4444XQ 34.5×22.2мм, ø41.0мм
FF 6K UHD 5760×3240, 0.2~58fps, ProRes 4444XQ 34.5×19.5мм, ø39.6 мм
FF 5.7K 2.4:1 5760×2400, 0.2~75fps, ProRes 4444XQ 34.5×14.4мм, ø37.4мм
FF 5K 4:3 5120×3700, 0.2~50fps, ProRes 4444XQ 30.6×22.3мм, ø37.9мм
FF 5K DCI 5120×2700, 0.2~70fps, ProRes 4444XQ 30.6×16.2мм, ø34.6мм
FF 5K 2.4:1 5120×2160, 0.2~86fps, ProRes 4444XQ 30.6×12.9мм, ø33.2мм
FF 4.6K 6:5 4608×3700, 0.2~50fps, ProRes 4444XQ 27.6×22.3мм, ø35.5мм
FF 3.8K 3:2 (Oversample) 3840×2460, 0.2~50fps, ProRes 4444XQ 34.5×22.2мм, ø41.0мм
FF 4K UHD (Oversample) 3840x2160, 0.2~58fps, ProRes 4444XQ 34.5x19.5мм, ø39.6 мм
FF 3.8K 2.4:1 (Oversample) 3840x1600, 0.2~75fps, ProRes 4444XQ 34.5x14.4мм, ø37.4мм
FF 3.4K 4:3 (Oversample) 3456×2460, 0.2~50fps, ProRes 4444XQ 31.0×22.1мм, ø38.1мм
FF 3K 6:5 (Oversample) 3072×2460, 0.2~50fps, ProRes 4444XQ 27.6×22.3мм, ø35.3мм
- Разрешение S35 - S35 4K 2.4:1 4096×1720, 0.2~140fps, ProRes 4444XQ 24.5×10.3мм, ø26.6мм
S35 4K UHD 3840×2160, 0.2~112fps, ProRes 4444XQ 23.0×12.9мм, ø26.4мм
S35 3.8K 2.4:1 3840×1600, 0.2~150fps, ProRes 4444XQ 23.0×9.6мм, ø24.9мм
S35 3.6K 4:3 3712×2700, 0.2~70fps, ProRes 4444XQ 22.2×16.1мм, ø27.4мм
S35 3.2K 6:5 3328×2700, 0.2~70fps, ProRes 4444XQ 19.9×16.1мм, ø25.6мм
S35 2.7K 1:1 2688×2688, 0.2~70fps, ProRes 4444XQ 16.1×16.1мм, ø22.8мм
S35 2K DCI (Oversample) 2048×1080, 0.2~112fps, ProRes 4444XQ 24.5×12.9мм, ø27.7мм
S35 2K 2.4:1 (Oversample) 2048×860, 0.2~140fps, ProRes 4444XQ 24.5×10.3мм, ø26.6мм
S35 2K FHD (Oversample) 1920×1080, 0.2~112fps, ProRes 4444XQ 23.0×12.9мм, ø26.4мм
S35 1.9K 2.4:1 (Oversample) 1920×800, 0.2~140fps, ProRes 4444XQ 23.0×9.6мм, ø24.9мм
- Другое разрешение - 3K DCI 3072x1620, 0.2~144fps, ProRes 4444XQ
3K 2.4:1 3072x1200, 0.2~195fps, ProRes 4444XQ
3K HD 2944x1620, 0.2~145fps, ProRes 4444XQ
3K HD 2.4:1 2944x1200, 0.2~195fps, ProRes 4444XQ
2K DCI 2048x1080, 0.2~200fps, ProRes 4444XQ
2K 2.4:1 2048x860, 0.2~270fps, ProRes 4444XQ
2K FHD 1920x1080, 0.2~220fps, ProRes 4444XQ
1.9K 2.4:1 1920x800, 0.2~290fps, ProRes 4444XQ
- Кодеки (тип кодека I встроенный формат I глубина в битах - ProRes4444XQ I Quicktime mov I 12bits I KineLOG3 ProRes4444 I Quicktime mov I 12bits I KineLOG3 ProRes422HQ I Quicktime mov I 10bits I KineLOG3，ProRes422/LT included
- Угол затвора - 0.7°~358° скользящий затвор
- Видеовыходы - Фирменный видеопорт KINEFINITY x2
3G/1.5G SDI x2 с метаданными (обычный BNC)
- Синхронизация и управление - Tally, AutoSlate, Beeper, TC, 3D/Multi-cam Sync
- LUT - KineLOG3，Neutral(Rec 709)，Support Custom 3D LUT
- Аудио интерфейсы - In-cam mono MIC; 3.5мм stereo MIC; Audio XLR x2(48Вт фантомное питание)
- Видеозапись - Media Slot x2, for KineMAG Nano SSD based on NVMe M.2 SSD
- Сетевые подключения - WIFI 5 (стриминг, управление камерой)
- Питание - DC IN (1B2P), 11~26Вт/встроенный слот V-mount
- Диапазон температур - 0°C ~ 40°C
- Материал корпуса - алюминиевый сплав
- Цвет корпуса - темно-серый
- Размер (камеры) - 106x124x107 мм
- Вес (камеры) - 1.37кг