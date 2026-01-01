Артикул: MTG-0870

Kinefinity MAVO mark2 LF Agile Pack цифровая видеокамера.

Цифровая видеокамера Kinefinity MAVO mark2 LF C146 оснащена полнокадровым CMOS-сенсором 3:2 6K, аналогичным модели , поддерживающим высокую частоту кадров до 75 кадров в секунду при ширине 6K и потрясающим двойным собственным ISO 5120/800, способеным сохранять больше ярких деталей.



MAVO mark2 предлагает более широкие возможности объектива за счет оснащения новым креплением. В дополнение к эксклюзивному встроенному креплению KineMOUNT, MAVO mark2 предлагает два новых крепления для объективов Active PL Mount и Active E Mount. Пользователи могут устанавливать и отсоединять активные крепления без дополнительной калибровки расстояния.



Комплект Kinefinity MAVO mark2 LF Agile Pack помимо цифровой видеокамеры включает в себя дополнительное оборудование и аксессуары, такие как видеомонитор, твердотельный накопитель, комплекты питания и обвес.