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Kinefinity MAVO mark2 LF Agile Pack цифровая видеокамера
Kinefinity MAVO mark2 LF Agile Pack цифровая видеокамера
Kinefinity MAVO mark2 LF Agile Pack цифровая видеокамера
Kinefinity MAVO mark2 LF Agile Pack цифровая видеокамера
Kinefinity MAVO mark2 LF Agile Pack цифровая видеокамера
Kinefinity MAVO mark2 LF Agile Pack цифровая видеокамера
Kinefinity MAVO mark2 LF Agile Pack цифровая видеокамера
Kinefinity MAVO mark2 LF Agile Pack цифровая видеокамера
Kinefinity MAVO mark2 LF Agile Pack цифровая видеокамера

Kinefinity MAVO mark2 LF Agile Pack цифровая видеокамера

Kinefinity
Артикул: MTG-0870

Kinefinity MAVO mark2 LF Agile Pack цифровая видеокамера. 

Цифровая видеокамера Kinefinity MAVO mark2 LF C146 оснащена полнокадровым CMOS-сенсором 3:2 6K, аналогичным модели , поддерживающим высокую частоту кадров до 75 кадров в секунду при ширине 6K и потрясающим двойным собственным ISO 5120/800, способеным сохранять больше ярких деталей.

MAVO mark2 предлагает более широкие возможности объектива за счет оснащения новым креплением. В дополнение к эксклюзивному встроенному креплению KineMOUNT, MAVO mark2 предлагает два новых крепления для объективов Active PL Mount и Active E Mount. Пользователи могут устанавливать и отсоединять активные крепления без дополнительной калибровки расстояния.

Комплект Kinefinity MAVO mark2 LF Agile Pack помимо цифровой видеокамеры включает в себя дополнительное оборудование и аксессуары, такие как видеомонитор, твердотельный накопитель, комплекты питания и обвес.

Описание

  • Широкоформатная цифровая видеокамера

  • Полнокадровый CMOS-сенсор 36x24 мм (3:2, 6K)

  • Технология Dual Native ISO: 5120/800, низкий уровень шума и высокая скорость изображения при обеих настройках;

  • Видео с разрешением до 6K (6016×3984), частотой до 290 кадров в секунду

  • 14+ стопов динамического диапазона с KineLOG3: идеально сохраняются света и тени, обеспечивая максимальные возможности при постобработке;

  • Пользовательская LUT: поддержка сторонних 3D LUT как при съемке, так и при постобработке;

  • Опции беспроводного управления и мониторинга WiFi

  • Запись на твердотельный накопитель KineMAG

  • Собственная система креплений KineMOUNT: сменная поддержка креплений PL/EF/Sony E/ARRI LPL(опционально);

  • Видеовыходы: видеоинтерфейс x2, интерфейс 3G SDI x2;

  • Компактный, легкий алюминиевый корпус

  • Полная комплектация Pro Pack: видоискатель KineEVF OLED Viewfinder, видеомонитор KineMON-7U2, 2 твердотельных накопителя KineMAG Nano, комплекты питания PD KineBAT 200 Pack, GripBAT 4S Pack и GripBAT 2S, комплект аксессуаров KineKIT-Edge

  • Пластиковый кейс для хранения и транспортировки комплекта MAVO Edge Solid Case

Характеристики: 

  • Модель - Kinefinity MAVO mark2 LF C146
  • Тип камеры - Широкоформатная цифровая видеокамера
  • Сенсор - 6K 3:2 Full Frame CMOS, размер сенсора: 36x24мм, ø 43.3мм
  • Адаптер для оптики - Native KineMOUNT на камере
  • Чувствительность - технология "Dual Base ISO"
    Стандартный диапазон ISO: 800 
    Высокий диапазон ISO: 5120
  • Динамический диапазон - >14 стопов
  • Разрешение Full Frame - FF 6K OG 6016x3984, 0.2~48fps, ProRes 4444XQ 36x24мм, ø43.3мм
    FF 6K 17:9 6016x3172, 0.2~60fps, ProRes 4444XQ 36x19.1мм, ø41.0мм
    FF 6K 2.4:1 6016x2520, 0.2~75fps, ProRes 4444XQ 36x15.2мм, ø39.1мм
    FF 5.7K 3:2 5760×3700, 0.2~50fps, ProRes 4444XQ 34.5×22.2мм, ø41.0мм
    FF 6K UHD 5760×3240, 0.2~58fps, ProRes 4444XQ 34.5×19.5мм, ø39.6 мм
    FF 5.7K 2.4:1 5760×2400, 0.2~75fps, ProRes 4444XQ 34.5×14.4мм, ø37.4мм
    FF 5K 4:3 5120×3700, 0.2~50fps, ProRes 4444XQ 30.6×22.3мм, ø37.9мм
    FF 5K DCI 5120×2700, 0.2~70fps, ProRes 4444XQ 30.6×16.2мм, ø34.6мм
    FF 5K 2.4:1 5120×2160, 0.2~86fps, ProRes 4444XQ 30.6×12.9мм, ø33.2мм
    FF 4.6K 6:5 4608×3700, 0.2~50fps, ProRes 4444XQ 27.6×22.3мм, ø35.5мм
    FF 3.8K 3:2 (Oversample) 3840×2460, 0.2~50fps, ProRes 4444XQ 34.5×22.2мм, ø41.0мм
    FF 4K UHD (Oversample) 3840x2160, 0.2~58fps, ProRes 4444XQ 34.5x19.5мм, ø39.6 мм
    FF 3.8K 2.4:1 (Oversample) 3840x1600, 0.2~75fps, ProRes 4444XQ 34.5x14.4мм, ø37.4мм
    FF 3.4K 4:3 (Oversample) 3456×2460, 0.2~50fps, ProRes 4444XQ 31.0×22.1мм, ø38.1мм
    FF 3K 6:5 (Oversample) 3072×2460, 0.2~50fps, ProRes 4444XQ 27.6×22.3мм, ø35.3мм
  • Разрешение S35 - S35 4K 2.4:1 4096×1720, 0.2~140fps, ProRes 4444XQ 24.5×10.3мм, ø26.6мм
    S35 4K UHD 3840×2160, 0.2~112fps, ProRes 4444XQ 23.0×12.9мм, ø26.4мм
    S35 3.8K 2.4:1 3840×1600, 0.2~150fps, ProRes 4444XQ 23.0×9.6мм, ø24.9мм
    S35 3.6K 4:3 3712×2700, 0.2~70fps, ProRes 4444XQ 22.2×16.1мм, ø27.4мм
    S35 3.2K 6:5 3328×2700, 0.2~70fps, ProRes 4444XQ 19.9×16.1мм, ø25.6мм
    S35 2.7K 1:1 2688×2688, 0.2~70fps, ProRes 4444XQ 16.1×16.1мм, ø22.8мм
    S35 2K DCI (Oversample) 2048×1080, 0.2~112fps, ProRes 4444XQ 24.5×12.9мм, ø27.7мм
    S35 2K 2.4:1 (Oversample) 2048×860, 0.2~140fps, ProRes 4444XQ 24.5×10.3мм, ø26.6мм
    S35 2K FHD (Oversample) 1920×1080, 0.2~112fps, ProRes 4444XQ 23.0×12.9мм, ø26.4мм
    S35 1.9K 2.4:1 (Oversample) 1920×800, 0.2~140fps, ProRes 4444XQ 23.0×9.6мм, ø24.9мм
  • Другое разрешение - 3K DCI 3072x1620, 0.2~144fps, ProRes 4444XQ
    3K 2.4:1 3072x1200, 0.2~195fps, ProRes 4444XQ
    3K HD 2944x1620, 0.2~145fps, ProRes 4444XQ
    3K HD 2.4:1 2944x1200, 0.2~195fps, ProRes 4444XQ
    2K DCI 2048x1080, 0.2~200fps, ProRes 4444XQ
    2K 2.4:1 2048x860, 0.2~270fps, ProRes 4444XQ
    2K FHD 1920x1080, 0.2~220fps, ProRes 4444XQ
    1.9K 2.4:1 1920x800, 0.2~290fps, ProRes 4444XQ
  • Кодеки (тип кодека I встроенный формат I глубина в битах - ProRes4444XQ I Quicktime mov I 12bits I KineLOG3 ProRes4444 I Quicktime mov I 12bits I KineLOG3 ProRes422HQ I Quicktime mov I 10bits I KineLOG3，ProRes422/LT included
  • Угол затвора - 0.7°~358° скользящий затвор
  • Видеовыходы - Фирменный видеопорт KINEFINITY x2
    3G/1.5G SDI x2 с метаданными (обычный BNC)
  • Синхронизация и управление - Tally, AutoSlate, Beeper, TC, 3D/Multi-cam Sync
  • LUT - KineLOG3，Neutral(Rec 709)，Support Custom 3D LUT
  • Аудио интерфейсы - In-cam mono MIC; 3.5мм stereo MIC; Audio XLR x2(48Вт фантомное питание)
  • Видеозапись - Media Slot x2, for KineMAG Nano SSD based on NVMe M.2 SSD
  • Сетевые подключения - WIFI 5 (стриминг, управление камерой)
  • Питание - DC IN (1B2P), 11~26Вт/встроенный слот V-mount
  • Диапазон температур - 0°C ~ 40°C
  • Материал корпуса - алюминиевый сплав
  • Цвет корпуса - темно-серый
  • Размер (камеры) - 106x124x107 мм
  • Вес (камеры) - 1.37кг

Комплектация

  • Цифровая видеокамера Kinefinity MAVO mark2 LF С146
  • Видеомонитор KineMON-5U2 Pack – 1 шт (2000nits 5″ видеомонитор, Видеокабель Kine (0.6m))
  • Твердотельный накопитель KineMAG Nano 1TB SSD – 1 шт (RAID5 1TB SSD x2, кабель USB-C 10Gbps x2)
  • Комплект питания PD KineBAT 99 Pack – 2 шт (аккумулятор PD 99 KineBAT x2, зарядное устройство 65W PD USB-C x2)
  • Рукоятка карбоновая Movcam Carbon Fiber Top Handgrip – 1 шт
  • Слайдер NATO Slider на верхней пластине с зажимом – 1 шт
  • Кронштейн мини-видоискателя Movcam
  • Руководство по эксплуатации и гарантийный талон

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