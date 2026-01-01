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Kinefinity MAVO Edge 8K Pro Pack цифровая видеокамера
Kinefinity MAVO Edge 8K Pro Pack цифровая видеокамера
Kinefinity MAVO Edge 8K Pro Pack цифровая видеокамера
Kinefinity MAVO Edge 8K Pro Pack цифровая видеокамера
Kinefinity MAVO Edge 8K Pro Pack цифровая видеокамера
Kinefinity MAVO Edge 8K Pro Pack цифровая видеокамера
Kinefinity MAVO Edge 8K Pro Pack цифровая видеокамера
Kinefinity MAVO Edge 8K Pro Pack цифровая видеокамера
Kinefinity MAVO Edge 8K Pro Pack цифровая видеокамера
Kinefinity MAVO Edge 8K Pro Pack цифровая видеокамера
Kinefinity MAVO Edge 8K Pro Pack цифровая видеокамера
Kinefinity MAVO Edge 8K Pro Pack цифровая видеокамера
Kinefinity MAVO Edge 8K Pro Pack цифровая видеокамера
Kinefinity MAVO Edge 8K Pro Pack цифровая видеокамера
Kinefinity MAVO Edge 8K Pro Pack цифровая видеокамера
Kinefinity MAVO Edge 8K Pro Pack цифровая видеокамера
Kinefinity MAVO Edge 8K Pro Pack цифровая видеокамера
Kinefinity MAVO Edge 8K Pro Pack цифровая видеокамера
Kinefinity MAVO Edge 8K Pro Pack цифровая видеокамера
Kinefinity MAVO Edge 8K Pro Pack цифровая видеокамера
Kinefinity MAVO Edge 8K Pro Pack цифровая видеокамера
Kinefinity MAVO Edge 8K Pro Pack цифровая видеокамера

Kinefinity MAVO Edge 8K Pro Pack цифровая видеокамера

Kinefinity
Артикул: MTG-0869

Kinefinity MAVO Edge 8K Pro Pack цифровая видеокамера.

Kinefinity MAVO Edge 8K Pro Pack – широкоформатная кинокамера 8K в новом карбоновом корпусе, способна снимать видео 8K со скоростью до 70 кадров в секунду и технологией Dual Native ISO: 5120/800 для безграничного творчества.

Камера имеет собственный байонет KineMOUNT, совместимый с различными адаптерами для оптики Kinefinity, а также может использоваться совместно с аксессуарами TERRA/MAVO.

Помимо камеры комплект MAVO Edge 8K Pro Pack включает в себя дополнительное оборудование и аксессуары, такие как видоискатель, видеомонитор, твердотельные накопители, комплекты питания и полный обвес.

Описание

Kinefinity MAVO Edge 8K Pro Pack – широкоформатная кинокамера 8K в карбоновом корпусе

Kinefinity MAVO Edge 8K Pro Pack (артикул MTG-0869) – это профессиональная широкоформатная цифровая кинокамера, созданная для высококлассного кинопроизводства, рекламных проектов и съёмок с высочайшими требованиями к качеству изображения. Камера оснащена полнокадровым CMOS-сенсором 36×24 мм с разрешением 8K (8192×5288) и технологией Dual Native ISO 5120/800, что обеспечивает исключительную гибкость при работе в любых условиях освещения.

Модель MAVO Edge 8K выполнена в лёгком и прочном карбоновом корпусе, что делает её одной из самых мобильных в своём классе. Благодаря собственному байонету KineMOUNT камера совместима с широким спектром оптики через адаптеры для PL, EF, Sony E и ARRI LPL. В комплект Pro Pack входит всё необходимое для начала работы: видоискатель KineEVF, твердотельный накопитель KineMAG Nano 1TB, комплекты питания, рукоятки и кейс для хранения.

Ключевые особенности

  • Разрешение 8K: полнокадровый сенсор 36×24 мм (3:2), запись видео 8192×5288 с частотой до 45 fps.
  • Dual Native ISO: 5120 и 800 – низкий уровень шума и высокая детализация при обоих значениях.
  • Запись ProRes: форматы ProRes 422HQ, ProRes 4444, ProRes 4444XQ с полным разрешением.
  • Высокая частота кадров: до 286 кадров в секунду в режиме 1.9K 2.4:1.
  • Байонет KineMOUNT: сменная система креплений, совместимая с адаптерами для PL/EF/Sony E/ARRI LPL.
  • Карбоновый корпус: лёгкий, прочный, вес камеры всего 1,5 кг.
  • Два слота для накопителей: поддержка твердотельных SSD KineMAG Nano на основе NVMe M.2.
  • Технология e-ND: компенсация смещения цвета, низкая скорость вращения затвора 12 мс.
  • Гибкое управление: беспроводное управление, мониторинг, стриминг через Gigabit Ethernet и Wi-Fi.

Технические характеристики

  • Модель: Kinefinity MAVO Edge 8K C181
  • Тип: широкоформатная цифровая кинокамера
  • Сенсор: 8K 3:2 Full Frame CMOS, 36×24 мм, ø43.3 мм
  • Байонет: KineMOUNT (сменный, с адаптерами для PL/EF/Sony E/ARRI LPL)
  • Dual Native ISO: стандартный ISO 640 (250–800), высокий ISO 2560 (800–16000)
  • Динамический диапазон: >14 стопов
  • Максимальное разрешение: 8192×5288 (FF 8K OG, до 45 fps)
  • Максимальная частота кадров: 286 fps (1.9K 2.4:1)
  • Кодеки: несжатый RAW (12-bit), ProRes4444XQ/4444/422HQ/422/LT
  • Накопители: 2 слота для KineMAG Nano SSD (NVMe M.2)
  • Видеовыходы: Video Port ×2, 3G SDI ×2
  • Аудио: 3.5 мм стерео, XLR ×2 (фантомное питание 48 Вт)
  • Сеть: Gigabit Ethernet RJ45, Wi-Fi 5
  • Питание: DC IN (11–26 Вт), V-mount, D-tap, потребление ~30 Вт
  • Материал корпуса: карбон
  • Размеры: 106 × 124 × 109 мм
  • Вес: 1,5 кг
  • Цвет: чёрный

Комплектация Pro Pack

  • Камера Kinefinity MAVO Edge 8K C181 – 1 шт.
  • Видоискатель KineEVF OLED (Full-HD, с кабелем) – 1 шт.
  • Твердотельный накопитель KineMAG Nano 1TB SSD – 1 шт.
  • Комплект питания PD KineBAT 200 Pack (2 аккумулятора + зарядка USB-C) – 1 шт.
  • Комплект питания GripBAT 4S Pack (2 аккумулятора + зарядка) – 1 шт.
  • Рукоятка Movcam Enclosed Top Handgrip – 1 шт.
  • Верхняя пластина Movcam Top Plate – 1 шт.
  • Зажим Movcam Mini EVF Bracket – 1 шт.
  • Кейс для комплекта MAVO Edge Solid Case – 1 шт.
  • Руководство по эксплуатации и гарантийный талон.

Режимы съёмки и разрешения

  • Полнокадровый режим (Full Frame): от 8K 8192×5288 (до 45 fps) до 4K 4096×2160 (до 70 fps с передискретизацией).
  • Режим Super 35: от 6K 6144×3840 (до 60 fps) до 4K 4096×2160 (до 72 fps с передискретизацией).
  • Высокоскоростные режимы: до 286 fps в 1.9K 2.4:1, до 215 fps в 2K DCI.
  • Поддержка кадровых соотношений: 3:2, DCI, 2.4:1, UHD, 4:3, 6:5.

Особенности и инновации

  • Технология Dual Native ISO: два базовых значения ISO (800 и 5120) позволяют снимать с высоким качеством как при ярком дневном свете, так и в условиях крайне низкой освещённости.
  • Электронный нейтральный фильтр (e-ND): компенсация смещения цвета и эффект низкой скорости затвора 12 мс.
  • Гибкость кинопроизводства: поддержка пользовательских 3D LUT, многокамерная синхронизация, точное управление таймкодом.
  • Карбоновый корпус: лёгкий и прочный, устойчивый к экстремальным нагрузкам.

Совместимость с оптикой

  • KineMOUNT (собственный байонет): возможность использования адаптеров для объективов PL, EF, Sony E, ARRI LPL.
  • Совместимость с TERRA/MAVO: возможность использования аксессуаров от предыдущих моделей.

Для кого предназначена эта камера

  • Кинопроизводство высокого класса: полнометражные фильмы, сериалы, документальное кино.
  • Рекламная съёмка: коммерческие ролики, промо, fashion-проекты.
  • Съёмка с большими постпродакшн-требованиями: цветокоррекция, интеграция с VFX, работа с большими данными.

Комплектация

  • Цифровая видеокамера MAVO Edge 8K C181 – 1 шт
  • Видоискатель KineEVF OLED Viewfinder – 1 шт (OLED Full-HD видоискатель, видеокабель угловой Kine (0.3m))
  • Твердотельный накопитель KineMAG Nano 1TB SSD – 1 шт (RAID5 1TB SSD x1, кабель USB-C 10Gbps x1)
  • Комплект питания PD KineBAT 200 Pack – 2 шт (аккумулятор PD 200 KineBAT x2, зарядное устройство 65W PD USB-C x2)
  • Комплект питания GripBAT 4S Pack – 2 шт (аккумулятор GripBAT 4S x2, зарядное устройство PD Hybrid Dual x1)
  • Рукоятка Movcam Enclosed Top Handgrip – 1 шт
  • Верхняя пластина Movcam Top Plate – 1 шт
  • Зажим Movcam Mini EVF Bracket – 1 шт
  • Кейс для комплекта MAVO Edge Solid Case – 1 шт
  • Руководство по эксплуатации и гарантийный талон

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