Kinefinity MAVO Edge 8K Pro Pack цифровая видеокамера.

Kinefinity MAVO Edge 8K Pro Pack – широкоформатная кинокамера 8K в карбоновом корпусе
Kinefinity MAVO Edge 8K Pro Pack (артикул MTG-0869) – это профессиональная широкоформатная цифровая кинокамера, созданная для высококлассного кинопроизводства, рекламных проектов и съёмок с высочайшими требованиями к качеству изображения. Камера оснащена полнокадровым CMOS-сенсором 36×24 мм с разрешением 8K (8192×5288) и технологией Dual Native ISO 5120/800, что обеспечивает исключительную гибкость при работе в любых условиях освещения.
Модель MAVO Edge 8K выполнена в лёгком и прочном карбоновом корпусе, что делает её одной из самых мобильных в своём классе. Благодаря собственному байонету KineMOUNT камера совместима с широким спектром оптики через адаптеры для PL, EF, Sony E и ARRI LPL. В комплект Pro Pack входит всё необходимое для начала работы: видоискатель KineEVF, твердотельный накопитель KineMAG Nano 1TB, комплекты питания, рукоятки и кейс для хранения.
Ключевые особенности
- Разрешение 8K: полнокадровый сенсор 36×24 мм (3:2), запись видео 8192×5288 с частотой до 45 fps.
- Dual Native ISO: 5120 и 800 – низкий уровень шума и высокая детализация при обоих значениях.
- Запись ProRes: форматы ProRes 422HQ, ProRes 4444, ProRes 4444XQ с полным разрешением.
- Высокая частота кадров: до 286 кадров в секунду в режиме 1.9K 2.4:1.
- Байонет KineMOUNT: сменная система креплений, совместимая с адаптерами для PL/EF/Sony E/ARRI LPL.
- Карбоновый корпус: лёгкий, прочный, вес камеры всего 1,5 кг.
- Два слота для накопителей: поддержка твердотельных SSD KineMAG Nano на основе NVMe M.2.
- Технология e-ND: компенсация смещения цвета, низкая скорость вращения затвора 12 мс.
- Гибкое управление: беспроводное управление, мониторинг, стриминг через Gigabit Ethernet и Wi-Fi.
Технические характеристики
- Модель: Kinefinity MAVO Edge 8K C181
- Тип: широкоформатная цифровая кинокамера
- Сенсор: 8K 3:2 Full Frame CMOS, 36×24 мм, ø43.3 мм
- Байонет: KineMOUNT (сменный, с адаптерами для PL/EF/Sony E/ARRI LPL)
- Dual Native ISO: стандартный ISO 640 (250–800), высокий ISO 2560 (800–16000)
- Динамический диапазон: >14 стопов
- Максимальное разрешение: 8192×5288 (FF 8K OG, до 45 fps)
- Максимальная частота кадров: 286 fps (1.9K 2.4:1)
- Кодеки: несжатый RAW (12-bit), ProRes4444XQ/4444/422HQ/422/LT
- Накопители: 2 слота для KineMAG Nano SSD (NVMe M.2)
- Видеовыходы: Video Port ×2, 3G SDI ×2
- Аудио: 3.5 мм стерео, XLR ×2 (фантомное питание 48 Вт)
- Сеть: Gigabit Ethernet RJ45, Wi-Fi 5
- Питание: DC IN (11–26 Вт), V-mount, D-tap, потребление ~30 Вт
- Материал корпуса: карбон
- Размеры: 106 × 124 × 109 мм
- Вес: 1,5 кг
- Цвет: чёрный
Комплектация Pro Pack
- Камера Kinefinity MAVO Edge 8K C181 – 1 шт.
- Видоискатель KineEVF OLED (Full-HD, с кабелем) – 1 шт.
- Твердотельный накопитель KineMAG Nano 1TB SSD – 1 шт.
- Комплект питания PD KineBAT 200 Pack (2 аккумулятора + зарядка USB-C) – 1 шт.
- Комплект питания GripBAT 4S Pack (2 аккумулятора + зарядка) – 1 шт.
- Рукоятка Movcam Enclosed Top Handgrip – 1 шт.
- Верхняя пластина Movcam Top Plate – 1 шт.
- Зажим Movcam Mini EVF Bracket – 1 шт.
- Кейс для комплекта MAVO Edge Solid Case – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации и гарантийный талон.
Режимы съёмки и разрешения
- Полнокадровый режим (Full Frame): от 8K 8192×5288 (до 45 fps) до 4K 4096×2160 (до 70 fps с передискретизацией).
- Режим Super 35: от 6K 6144×3840 (до 60 fps) до 4K 4096×2160 (до 72 fps с передискретизацией).
- Высокоскоростные режимы: до 286 fps в 1.9K 2.4:1, до 215 fps в 2K DCI.
- Поддержка кадровых соотношений: 3:2, DCI, 2.4:1, UHD, 4:3, 6:5.
Особенности и инновации
- Технология Dual Native ISO: два базовых значения ISO (800 и 5120) позволяют снимать с высоким качеством как при ярком дневном свете, так и в условиях крайне низкой освещённости.
- Электронный нейтральный фильтр (e-ND): компенсация смещения цвета и эффект низкой скорости затвора 12 мс.
- Гибкость кинопроизводства: поддержка пользовательских 3D LUT, многокамерная синхронизация, точное управление таймкодом.
- Карбоновый корпус: лёгкий и прочный, устойчивый к экстремальным нагрузкам.
Совместимость с оптикой
- KineMOUNT (собственный байонет): возможность использования адаптеров для объективов PL, EF, Sony E, ARRI LPL.
- Совместимость с TERRA/MAVO: возможность использования аксессуаров от предыдущих моделей.
Для кого предназначена эта камера
- Кинопроизводство высокого класса: полнометражные фильмы, сериалы, документальное кино.
- Рекламная съёмка: коммерческие ролики, промо, fashion-проекты.
- Съёмка с большими постпродакшн-требованиями: цветокоррекция, интеграция с VFX, работа с большими данными.