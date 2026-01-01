Kinefinity MAVO Edge 8K Core Pack цифровая видеокамера.

Широкоформатная цифровая видеокамера
Полнокадровый CMOS-сенсор 36x24 мм (3:2, 8K);
Технология Dual Native ISO: 5120/800, низкий уровень шума и высокая скорость изображения при обеих настройках;
Видеозапись в формате Apple ProRes 422HQ, ProRes 4444, PreRes 4444XQ с полным разрешением, передискретизация 4.8K в камере;
Видео с разрешением до 8K (8192 x 5288), частотой до 286 кадров в секунду
Камера компенсирует смещение цвета e-ND
Эффект низкой скорости вращения затвора 12 мс
Пользовательская LUT: поддержка сторонних 3D LUT как при съемке, так и при постобработке;
Опции беспроводного управления и мониторинга
Запись на твердотельный накопитель KineMAG
Собственная система креплений KineMOUNT: сменная поддержка креплений PL/EF/Sony E/ARRI LPL(опционально);
Видеовыходы: видеоинтерфейс x2, интерфейс 3G SDI x2;
Материал корпуса: карбон, цвет черный
Характеристики:
- Модель - Kinefinity MAVO Edge 8K С181
- Тип камеры - Широкоформатная цифровая видеокамера
- Сенсор - 8K 3:2 Full Frame CMOS, размер сенсора: 36x24мм, ø43.3мм
- Адаптер для оптики - Native KineMOUNT на камере
- Чувствительность - ехнология "Dual Base ISO"
Стандартный диапазон ISO: 640 (250 – 800)
Высокий диапазон ISO: 2560 (800 – 16000)
- Динамический диапазон - >14 стопов
- Разрешение Full Frame - FF 8K OG, 8192x5288，2~45fps, ProRes, 36x23.3мм，ø42.9мм
FF 8K DCI, 8192x4320，2~55fps, ProRes, 36x19мм，ø40.7мм
FF 8K 2.4:1, 8192x3384，2~70fps, ProRes, 36x14.9мм，ø39.0мм
FF 8K UHD, 7680x4320，2~55fps, ProRes, 33.8x19мм，ø38.7мм
FF 7.6K 2.4:1, 7680x3200，2~72fps, ProRes, 33.8x14.1мм，ø36.6мм
FF 7.2K 3:2, 7168x4760，2~50fps, ProRes, 31.5x21мм，ø37.9мм
FF 6.4K 4:2, 6400x4760，2~50fps, ProRes, 28.1x21мм，ø35.1мм
FF 5.7K 6:5, 5760x4760，2~50fps, ProRes, 25.3x21мм，ø32.9мм
FF 4.8K 3:2 (Oversample), 4864x3176，2~50fps, ProRes, 31.5x21мм，ø37.9мм
FF 4.2K 4:3 (Oversample), 4224x3176，2~50fps, ProRes, 28.1x21мм，ø35.1мм
FF 4K OG (Oversample), 4096x2644，2~45fps, ProRes, 36x23.3мм，ø42.9мм
FF 4K DCI (Oversample), 4096x2160，2~55fps, ProRes, 36x19мм，ø40.7мм
FF 4K 2.4:1 (Oversample), 4096x1692，2~70fps, ProRes, 36x14.9мм，ø39.0мм
FF 3.8K 6:5 (Oversample), 3840x3176，2~50fps, ProRes, 25.3x21мм，ø32.9мм
FF 4K UHD (Oversample), 3840x2160，2~55fps, ProRes, 33.8x19мм，ø38.7мм
FF 3.8K 2.4:1 (Oversample), 3840x1600，2~70fps, ProRes, 33.8x14.1мм，ø36.6мм
- Разрешение S35 - S35, S35 6K 3:2, 6144x3840，2~60fps, ProRes, 27x16.8мм，ø31.8мм
S35 6K DCI, 6144x3240，2~72fps, ProRes, 27x14.2мм，ø30.5мм
S35 6K 2.4:1, 6144x2560，2~92fps, ProRes, 27x11.3мм，ø29.3мм
S35 6K UHD, 5760x3240，2~72fps, ProRes, 25.2x14.2мм，ø29.0мм
S35 5K 4:3, 5120x3840，2~60fps, ProRes, 22.5x16.8мм，ø28.1мм
S35 5K DCI, 5120x2700，2~85fps, ProRes, 22.5x11.9мм，ø25.5мм
S35 5K 2.4:1, 5120x2160，2~108fps, ProRes, 22.5x9.5мм，ø24.4мм
S35 4.8K 6:5, 4864x3840，2~60fps, ProRes, 21.4x16.8мм，ø27.2мм
S35 4K 3:2 (Oversample), 4096x2560，2~60fps, ProRes, 27x16.8мм，ø31.8мм
S35 4K DCI (Oversample), 4096x2160，2~72fps, ProRes, 27x14.2мм，ø30.5мм
S35 4K UHD (Oversample), 3840x2160，2~72fps, ProRes, 25.2x14.2мм，ø29.0мм
S35 3.8K 2.4:1 (Oversample), 3840x1600，2~92fps, ProRes, 25.2x10.5мм，ø27.3мм
S35 3.4K 4:3 (Oversample), 3456x2560，2~60fps, ProRes, 22.5x16.8мм，ø28.1мм
S35 3K 6:5 (Oversample), 3072x2560，2~60fps, ProRes, 21.4x16.8мм，ø27.2мм
- Другие разрешения - 4K DCI, 4096x2160，2~108fps, ProRes,
4K 2.4:1, 4096x1692，2~130fps, ProRes,
4K UHD, 3840x2160，2~108fps, ProRes,
3.8K 2.4:1, 3840x1600，2~145fps, ProRes,
2K DCI, 2048x1080，2~215fps, ProRes,
2K 2.4:1, 2048x800，2~268fps, ProRes,
2K FHD, 1920x1080，2~215fps, ProRes,
1.9K 2.4:1, 1920x800，2~286fps, ProRes
- Кодеки (тип кодека I встроенный формат I глубина в битах - несжатый RAW I dng I 12bits
ProRes4444XQ I Quicktime mov I 12bits
ProRes4444 I Quicktime mov I 12bits
ProRes422HQ/422/LT I Quicktime mov I 10bits
- Угол затвора - 0.7°~358° скользящий затвор
- Видеовыходы - Video Port x2
SDI x2
- Синхронизация и управление - Tally, AutoSlate, Beeper, TC, 3D/Multi-cam Sync
- LUT - Preset: KineLOG3, Neutral (Rec 709), Support Custom 3D LUT
- Аудио интерфейсы - In-cam mono MIC; 3.5мм stereo MIC; Audio XLR x2(48Вт фантомное питание)
- Видеозапись - Media Slot x2, for KineMAG Nano SSD based on NVMe M.2 SSD
- Сетевые подключения - Gigabit Ethernet RJ45 (стриминг, управление камерой,передача данных)
WIFI 5 (стриминг, управление камерой)
- Питание - DC IN (1B2P), 11~26Вт/встроенный слот V-mount
потребление 30Вт
D-tap
- Диапазон температур - 0°C ~ 40°C
- Материал корпуса - карбон
- Цвет корпуса - черный
- Размер (камеры) - 106x124x109 мм
- Вес (камеры) - 1.5кг