Артикул: MTG-0868

Kinefinity MAVO Edge 8K Core Pack цифровая видеокамера.

Kinefinity MAVO Edge 8K Core Pack– широкоформатная кинокамера 8K в новом карбоновом корпусе, способна снимать видео 8K со скоростью до 70 кадров в секунду и технологией Dual Native ISO: 5120/800 для безграничного творчества.

Камера имеет собственный байонет KineMOUNT, совместимый с различными адаптерами для оптики Kinefinity, а также может использоваться совместно с аксессуарами TERRA/MAVO.

Помимо камеры комплект MAVO Edge 8K Core Pack включает в себя дополнительное оборудование и аксессуары, такие как видоискатель, твердотельный накопитель, комплекты питания и обвес.