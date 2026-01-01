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Kinefinity MAVO Edge 8K Core Pack цифровая видеокамера
Kinefinity MAVO Edge 8K Core Pack цифровая видеокамера
Kinefinity MAVO Edge 8K Core Pack цифровая видеокамера
Kinefinity MAVO Edge 8K Core Pack цифровая видеокамера
Kinefinity MAVO Edge 8K Core Pack цифровая видеокамера
Kinefinity MAVO Edge 8K Core Pack цифровая видеокамера
Kinefinity MAVO Edge 8K Core Pack цифровая видеокамера
Kinefinity MAVO Edge 8K Core Pack цифровая видеокамера
Kinefinity MAVO Edge 8K Core Pack цифровая видеокамера
Kinefinity MAVO Edge 8K Core Pack цифровая видеокамера
Kinefinity MAVO Edge 8K Core Pack цифровая видеокамера
Kinefinity MAVO Edge 8K Core Pack цифровая видеокамера
Kinefinity MAVO Edge 8K Core Pack цифровая видеокамера
Kinefinity MAVO Edge 8K Core Pack цифровая видеокамера
Kinefinity MAVO Edge 8K Core Pack цифровая видеокамера
Kinefinity MAVO Edge 8K Core Pack цифровая видеокамера
Kinefinity MAVO Edge 8K Core Pack цифровая видеокамера
Kinefinity MAVO Edge 8K Core Pack цифровая видеокамера

Kinefinity MAVO Edge 8K Core Pack цифровая видеокамера

Kinefinity
Артикул: MTG-0868

Kinefinity MAVO Edge 8K Core Pack цифровая видеокамера.

Kinefinity MAVO Edge 8K Core Pack– широкоформатная кинокамера 8K в новом карбоновом корпусе, способна снимать видео 8K со скоростью до 70 кадров в секунду и технологией Dual Native ISO: 5120/800 для безграничного творчества.

Камера имеет собственный байонет KineMOUNT, совместимый с различными адаптерами для оптики Kinefinity, а также может использоваться совместно с аксессуарами TERRA/MAVO.

Помимо камеры комплект MAVO Edge 8K Core Pack включает в себя дополнительное оборудование и аксессуары, такие как видоискатель, твердотельный накопитель, комплекты питания и обвес.

Описание

  • Широкоформатная цифровая видеокамера

  • Полнокадровый CMOS-сенсор 36x24 мм (3:2, 8K);

  • Технология Dual Native ISO: 5120/800, низкий уровень шума и высокая скорость изображения при обеих настройках;

  • Видеозапись в формате Apple ProRes 422HQ, ProRes 4444, PreRes 4444XQ с полным разрешением, передискретизация 4.8K в камере;

  • Видео с разрешением до 8K (8192 x 5288), частотой до 286 кадров в секунду

  • Камера компенсирует смещение цвета e-ND

  • Эффект низкой скорости вращения затвора 12 мс

  • Пользовательская LUT: поддержка сторонних 3D LUT как при съемке, так и при постобработке;

  • Опции беспроводного управления и мониторинга

  • Запись на твердотельный накопитель KineMAG

  • Собственная система креплений KineMOUNT: сменная поддержка креплений PL/EF/Sony E/ARRI LPL(опционально);

  • Видеовыходы: видеоинтерфейс x2, интерфейс 3G SDI x2;

  • Материал корпуса: карбон, цвет черный

Характеристики:

  • Модель - Kinefinity MAVO Edge 8K С181
  • Тип камеры - Широкоформатная цифровая видеокамера
  • Сенсор - 8K 3:2 Full Frame CMOS, размер сенсора: 36x24мм, ø43.3мм
  • Адаптер для оптики - Native KineMOUNT на камере
  • Чувствительность - ехнология "Dual Base ISO"
    Стандартный диапазон ISO: 640 (250 – 800)
    Высокий диапазон ISO: 2560 (800 – 16000)
  • Динамический диапазон - >14 стопов
  • Разрешение Full Frame - FF 8K OG, 8192x5288，2~45fps, ProRes, 36x23.3мм，ø42.9мм
    FF 8K DCI, 8192x4320，2~55fps, ProRes, 36x19мм，ø40.7мм
    FF 8K 2.4:1, 8192x3384，2~70fps, ProRes, 36x14.9мм，ø39.0мм
    FF 8K UHD, 7680x4320，2~55fps, ProRes, 33.8x19мм，ø38.7мм
    FF 7.6K 2.4:1, 7680x3200，2~72fps, ProRes, 33.8x14.1мм，ø36.6мм
    FF 7.2K 3:2, 7168x4760，2~50fps, ProRes, 31.5x21мм，ø37.9мм
    FF 6.4K 4:2, 6400x4760，2~50fps, ProRes, 28.1x21мм，ø35.1мм
    FF 5.7K 6:5, 5760x4760，2~50fps, ProRes, 25.3x21мм，ø32.9мм
    FF 4.8K 3:2 (Oversample), 4864x3176，2~50fps, ProRes, 31.5x21мм，ø37.9мм
    FF 4.2K 4:3 (Oversample), 4224x3176，2~50fps, ProRes, 28.1x21мм，ø35.1мм
    FF 4K OG (Oversample), 4096x2644，2~45fps, ProRes, 36x23.3мм，ø42.9мм
    FF 4K DCI (Oversample), 4096x2160，2~55fps, ProRes, 36x19мм，ø40.7мм
    FF 4K 2.4:1 (Oversample), 4096x1692，2~70fps, ProRes, 36x14.9мм，ø39.0мм
    FF 3.8K 6:5 (Oversample), 3840x3176，2~50fps, ProRes, 25.3x21мм，ø32.9мм
    FF 4K UHD (Oversample), 3840x2160，2~55fps, ProRes, 33.8x19мм，ø38.7мм
    FF 3.8K 2.4:1 (Oversample), 3840x1600，2~70fps, ProRes, 33.8x14.1мм，ø36.6мм
  • Разрешение S35 - S35, S35 6K 3:2, 6144x3840，2~60fps, ProRes, 27x16.8мм，ø31.8мм
    S35 6K DCI, 6144x3240，2~72fps, ProRes, 27x14.2мм，ø30.5мм
    S35 6K 2.4:1, 6144x2560，2~92fps, ProRes, 27x11.3мм，ø29.3мм
    S35 6K UHD, 5760x3240，2~72fps, ProRes, 25.2x14.2мм，ø29.0мм
    S35 5K 4:3, 5120x3840，2~60fps, ProRes, 22.5x16.8мм，ø28.1мм
    S35 5K DCI, 5120x2700，2~85fps, ProRes, 22.5x11.9мм，ø25.5мм
    S35 5K 2.4:1, 5120x2160，2~108fps, ProRes, 22.5x9.5мм，ø24.4мм
    S35 4.8K 6:5, 4864x3840，2~60fps, ProRes, 21.4x16.8мм，ø27.2мм
    S35 4K 3:2 (Oversample), 4096x2560，2~60fps, ProRes, 27x16.8мм，ø31.8мм
    S35 4K DCI (Oversample), 4096x2160，2~72fps, ProRes, 27x14.2мм，ø30.5мм
    S35 4K UHD (Oversample), 3840x2160，2~72fps, ProRes, 25.2x14.2мм，ø29.0мм
    S35 3.8K 2.4:1 (Oversample), 3840x1600，2~92fps, ProRes, 25.2x10.5мм，ø27.3мм
    S35 3.4K 4:3 (Oversample), 3456x2560，2~60fps, ProRes, 22.5x16.8мм，ø28.1мм
    S35 3K 6:5 (Oversample), 3072x2560，2~60fps, ProRes, 21.4x16.8мм，ø27.2мм
  • Другие разрешения - 4K DCI, 4096x2160，2~108fps, ProRes,
    4K 2.4:1, 4096x1692，2~130fps, ProRes,
    4K UHD, 3840x2160，2~108fps, ProRes,
    3.8K 2.4:1, 3840x1600，2~145fps, ProRes,
    2K DCI, 2048x1080，2~215fps, ProRes,
    2K 2.4:1, 2048x800，2~268fps, ProRes,
    2K FHD, 1920x1080，2~215fps, ProRes,
    1.9K 2.4:1, 1920x800，2~286fps, ProRes
  • Кодеки (тип кодека I встроенный формат I глубина в битах - несжатый RAW I dng I 12bits
    ProRes4444XQ I Quicktime mov I 12bits
    ProRes4444 I Quicktime mov I 12bits
    ProRes422HQ/422/LT I Quicktime mov I 10bits
  • Угол затвора - 0.7°~358° скользящий затвор
  • Видеовыходы - Video Port x2
    SDI x2
  • Синхронизация и управление - Tally, AutoSlate, Beeper, TC, 3D/Multi-cam Sync
  • LUT - Preset: KineLOG3, Neutral (Rec 709), Support Custom 3D LUT
  • Аудио интерфейсы - In-cam mono MIC; 3.5мм stereo MIC; Audio XLR x2(48Вт фантомное питание)
  • Видеозапись - Media Slot x2, for KineMAG Nano SSD based on NVMe M.2 SSD
  • Сетевые подключения - Gigabit Ethernet RJ45 (стриминг, управление камерой,передача данных)
    WIFI 5 (стриминг, управление камерой)
  • Питание - DC IN (1B2P), 11~26Вт/встроенный слот V-mount
    потребление 30Вт
    D-tap
  • Диапазон температур - 0°C ~ 40°C
  • Материал корпуса - карбон
  • Цвет корпуса - черный
  • Размер (камеры) - 106x124x109 мм
  • Вес (камеры) - 1.5кг 

Комплектация

  • Цифровая видеокамера MAVO Edge 8K C181  – 1 шт
  • Видоискатель KineEVF OLED Viewfinder  – 1 шт (OLED Full-HD видоискатель, видеокабель угловой Kine (0.3m))
  • Видеомонитор KineMON-7U2 Pack – 1 шт (2000nits 7″ видеомонитор, Видеокабель Kine (0.6m))
  • Твердотельный накопитель KineMAG Nano 1TB SSD – 2 шт (RAID5 1TB SSD x2, кабель USB-C 10Gbps x2)
  • Комплект питания PD KineBAT 200 Pack – 2 шт (аккумулятор PD 200 KineBAT x2, зарядное устройство 65W PD USB-C x2)
  • Комплект питания GripBAT 4S Pack – 2 шт (аккумулятор GripBAT 4S x2, зарядное устройство PD Hybrid Dual x1,  аккумулятор GripBAT 2S x2)
  • Рукоятка Movcam Enclosed Top Handgrip  – 1 шт
  • Верхняя пластина Movcam Top Plate  – 1 шт
  • Зажим Movcam Mini EVF Bracket  – 1 шт
  • Основание UPS Baseplate  – 1 шт
  • Нижняя пластина Bottom Adapter Plate  – 1 шт
  • Боковое крепление Side Support  – 1 шт
  • Кейс для комплекта MAVO Edge Solid Case  – 1 шт 
  • Руководство по эксплуатации и гарантийный талон

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