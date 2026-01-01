Артикул: MTG-0867

Kinefinity MAVO Edge 8K C181 цифровая видеокамера.

Kinefinity MAVO Edge 8K C181 – широкоформатная кинокамера 8K в новом карбоновом корпусе, способна снимать видео 8K со скоростью до 70 кадров в секунду и технологией Dual Native ISO: 5120/800 для безграничного творчества.

Камера имеет собственный байонет KineMOUNT, совместимый с различными адаптерами для оптики Kinefinity, а также может использоваться совместно с аксессуарами TERRA/MAVO.