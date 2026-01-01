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Kinefinity MAVO Edge 6K Pro Pack (Deep Gray) цифровая видеокамера
Kinefinity MAVO Edge 6K Pro Pack (Deep Gray) цифровая видеокамера
Kinefinity MAVO Edge 6K Pro Pack (Deep Gray) цифровая видеокамера
Kinefinity MAVO Edge 6K Pro Pack (Deep Gray) цифровая видеокамера
Kinefinity MAVO Edge 6K Pro Pack (Deep Gray) цифровая видеокамера
Kinefinity MAVO Edge 6K Pro Pack (Deep Gray) цифровая видеокамера
Kinefinity MAVO Edge 6K Pro Pack (Deep Gray) цифровая видеокамера
Kinefinity MAVO Edge 6K Pro Pack (Deep Gray) цифровая видеокамера
Kinefinity MAVO Edge 6K Pro Pack (Deep Gray) цифровая видеокамера
Kinefinity MAVO Edge 6K Pro Pack (Deep Gray) цифровая видеокамера
Kinefinity MAVO Edge 6K Pro Pack (Deep Gray) цифровая видеокамера
Kinefinity MAVO Edge 6K Pro Pack (Deep Gray) цифровая видеокамера

Kinefinity MAVO Edge 6K Pro Pack (Deep Gray) цифровая видеокамера

Kinefinity
Артикул: MTG-0602

Kinefinity MAVO Edge 6K Pro Pack (Deep Gray) цифровая видеокамера. 

Kinefinity MAVO Edge 6K Pro Pack  – профессиональная полнокадровая широкоформатная камера 6K с новым CMOS сенсором 6K 3:2 Full Frame. Камера поддерживает Cinema DNG Uncompressed RAW, и гарантирует плавную постобработку за счет прямой записи с ProRes до 6K Open Gate со скоростью 75 кадров в секунду. MAVO Edge 6K имеет очень компактный алюминиевый корпус и совместима с аксессуарами TERRA/MAVO, такими как KineEVF и адаптерами для оптики. Передовая платформа обработки изображений, использующая кодеки Apple ProRes, обеспечивает свободный рабочий процесс постобработки. Помимо камеры комплект MAVO Edge 6K Pro Pack включает в себя дополнительное оборудование и аксессуары, такие как видоискатель, видеомонитор, твердотельные накопители, комплекты питания и полный обвес.

Описание

Особенности :

Широкоформатная цифровая видеокамера

Сенсор 36x24 мм CMOS 3:2 6K;

Технология Dual Native ISO: 5120/800, низкий уровень шума и высокая скорость изображения при обеих настройках;

Видеозапись в формате Apple ProRes 422HQ, ProRes 4444, PreRes 4444XQ с полным разрешением, передискретизация 4K в камере;

Видео с разрешением до 6K (6016x3984), частотой до 290 кадров в секунду

14+ стопов динамического диапазона с KineLOG3: идеально сохраняются света и тени, обеспечивая максимальные возможности при постобработке;

Камера компенсирует смещение цвета e-ND

Пользовательская LUT: поддержка сторонних 3D LUT как при съемке, так и при постобработке;

Опции беспроводного управления и мониторинга

Запись на твердотельный накопитель KineMAG

Собственная система креплений KineMOUNT: сменная поддержка креплений PL/EF/Sony E/ARRI LPL(опционально);

Видеовыходы: видеоинтерфейс x2, интерфейс 3G SDI x2;

Компактный, легкий алюминиевый корпус, цвет темно-серый.

Полная комплектация Pro Pack: видоискатель KineEVF OLED Viewfinder, видеомонитор KineMON-7U2, 2 твердотельных накопителя KineMAG Nano, комплекты питания PD KineBAT 200 Pack, GripBAT 4S Pack и GripBAT 2S, комплект аксессуаров KineKIT-Edge

Пластиковый кейс для хранения и транспортировки комплекта MAVO Edge Solid Case

Характеристики:

  • Сенсор - 6K 3:2 Full Frame CMOS, размер сенсора: 36x24мм, ø 43.3мм
  • Адаптер для оптики - Native KineMOUNT на камере
  • Чувствительность - технология "Dual Base ISO"
  • Стандартный диапазон ISO: 800 (500 – 2560)
  • Высокий диапазон ISO: 5120 (3200 – 20480)
  • Динамический диапазон - >14 стопов 
  • Разрешение Full Frame - FF 6K 3:2 OG, 6016x3984, 7~48fps, Active Size：36x24мм, ø 43.3мм
    FF 6K 17:9, 6016x3172, 7~60fps, Active Size：36x19.1мм, ø 41.0мм
    FF 6K Wide, 6016x2520, 7~75fps, Active Size：36x15.2мм, ø 39.1мм
    FF 6K HD, 5760x3240, 7~58fps, Active Size：34.5x19.4мм, ø39.6 мм
    FF 6K HD Wide, 5760x2400, 7~75fps, Active Size：34.5x14.4мм, ø 37.4мм
    FF 5K 4:3, 5376x3984, 7~48fps, Active Size：32x23.8мм, ø 40.0мм
    FF 5K DCI, 5120x2704, 7~70fps, Active Size：30.6x16.2мм, ø 34.6мм
    FF 5K Wide, 5120x2160, 7~86fps, Active Size：30.6x12.9мм, ø 33.2мм
    FF 5K 6:5, 4864x3984, 7~48fps, Active Size：29.1x23.8мм, ø 37.6мм
    FF 4K HD 3:2 (Oversample), 3840x2672, 7~40fps, Active Size：34.5x24.0мм, ø 42.0мм
    FF 4K HD (Oversample), 3840x2160, 7~58fps, Active Size：34.5x19.4мм, ø39.6 мм
    FF 4K HD Wide (Oversample), 3840x1600, 7~75fps, Active Size：34.5x14.4мм, ø 37.4мм
    FF 3K HD 3:2 (Oversample), 2944x2000, 7~48fps, Active Size：35.3x24.0мм, ø 42.7мм
    FF 3K HD (Oversample), 2944x1620, 7~58fps, Active Size：35.3x19.4мм, ø 40.3мм
    FF 3K HD Wide (Oversample), 2944x1200, 7~75fps, Active Size：35.3x14.4мм, ø 38.1мм
  • Разрешение S35 - S35 4K 6:5, 4096x3432, 7~70fps, Active Size：24.5x20.5мм, ø 31.9мм
    S35 4K 4:3, 4096x3072, 7~80fps, Active Size：24.5x18.4мм, ø 30.6мм
    S35 4K DCI, 4096x2160, 7~112fps, Active Size：24.5x12.9мм, ø 27.7мм
    S35 4K 2.4:1, 4096x1720, 7~140fps, Active Size：24.5x10.3мм, ø 26.6мм
    S35 4K HD, 3840x2160, 7~112fps, Active Size：23.0x12.9мм, ø 26.4мм
    S35 4K HD 2.4:1, 3840x1600, 7~150fps, Active Size：23.0x9.6мм, ø 24.9мм
    S35 3K 1:1, 3072x3072, 7~80fps, Active Size：18.4x18.4мм, ø 26.0мм
    S35 2K DCI (Oversample), 2048x1080, 7~112fps, Active Size：24.5x12.9мм, ø 27.7мм
    S35 2K 2.4:1 (Oversample), 2048x860, 7~140fps, Active Size：24.5x10.3мм, ø 26.6мм
    S35 2K HD (Oversample), 1920x1080, 7~112fps, Active Size：23.0x12.9мм, ø 26.4мм
    S35 2K HD 2.4:1 (Oversample), 1920x800, 7~140fps, Active Size：23.0x9.6мм, ø 24.9мм
  • Другое разрешение - 3K DCI, 3072×1620, 0.2~144fps, ProRes
    3K 2.4:1, 3072×1200, 0.2~195fps, ProRes
    3K HD, 2944×1620, 0.2~145fps, ProRes
    3K HD 2.4:1, 2944×1200, 0.2~195fps, ProRes
    2K DCI, 2048×1080, 0.2~200fps, ProRes
    2K 2.4:1, 2048×860, 0.2~270fps, ProRes
    2K FHD, 1920×1080, 0.2~220fps, ProRes
    1.9K 2.4:1, 1920×800, 0.2~290fps, ProRes
  • Кодеки (тип кодека I встроенный формат I глубина в битах - несжатый RAW I dng I 12bits
    ProRes4444XQ I Quicktime mov I 12bits
    ProRes4444 I Quicktime mov I 12bits
    ProRes422HQ/422/LT I Quicktime mov I 10bits
  • Угол затвора - 0.7°~358° скользящий затвор
  • Видеовыходы - Video Port x2
    SDI x2
  • Синхронизация и управление - Tally, AutoSlate, Beeper, TC, 3D/Multi-cam Sync
  • LUT - Preset: KineLOG3, Neutral (Rec 709), Support Custom 3D LUT
  • Аудио интерфейсы - In-cam mono MIC; 3.5мм stereo MIC; Audio XLR x2(48Вт фантомное питание)
  • Видеозапись - Media Slot x2, for KineMAG Nano SSD based on NVMe M.2 SSD
  • Сетевые подключения - Gigabit Ethernet RJ45 (стриминг, управление камерой,передача данных)
  • WIFI 5 (стриминг, управление камерой)
  • Питание - DC IN (1B2P), 11~26Вт/встроенный слот V-mount
    потребление 30Вт D-tap
  • Диапазон температур - 0°C ~ 40°C
  • Материал корпуса - алюминиевый сплав
  • Цвет корпуса - темно-серый
  • Размер (камеры) - 106x124x109 мм
  • Вес (камеры) - 1.6кг 
  • Размер упаковки - 480х390х310 мм
  • Вес с упаковкой - 9.85 кг 




Комплектация

  • Цифровая видеокамера MAVO Edge 6K C162 (Deep Gray) – 1 шт
  • Видоискатель KineEVF OLED Viewfinder  – 1 шт (OLED Full-HD видоискатель, видеокабель угловой Kine (0.3m))
  • Видеомонитор KineMON-7U2 Pack – 1 шт (2000nits 7″ видеомонитор, Видеокабель Kine (0.6m))
  • Твердотельный накопитель KineMAG Nano 1TB SSD – 2 шт (RAID5 1TB SSD x2, кабель USB-C 10Gbps x2)
  • Комплект питания PD KineBAT 200 Pack – 2 шт (аккумулятор PD 200 KineBAT x2, зарядное устройство 65W PD USB-C x2)
  • Комплект питания GripBAT 4S Pack – 2 шт (аккумулятор GripBAT 4S x2, зарядное устройство PD Hybrid Dual x1,  аккумулятор GripBAT 2S x2)
  • Рукоятка Movcam Enclosed Top Handgrip  – 1 шт
  • Верхняя пластина Movcam Top Plate  – 1 шт
  • Зажим Movcam Mini EVF Bracket  – 1 шт
  • Основание UPS Baseplate  – 1 шт
  • Нижняя пластина Bottom Adapter Plate  – 1 шт
  • Боковое крепление Side Support  – 1 шт
  • Кейс для комплекта MAVO Edge Solid Case  – 1 шт 
  • Руководство по эксплуатации и гарантийный талон

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