Kinefinity MAVO Edge 6K Core Pack (Deep Gray) цифровая видеокамера.

Широкоформатная цифровая видеокамера
Сенсор 36x24 мм CMOS 3:2 6K;
Технология Dual Native ISO: 5120/800, низкий уровень шума и высокая скорость изображения при обеих настройках;
Видеозапись в формате Apple ProRes 422HQ, ProRes 4444, PreRes 4444XQ с полным разрешением, передискретизация 4K в камере;
Видео с разрешением до 6K (6016x3984), частотой до 290 кадров в секунду
14+ стопов динамического диапазона с KineLOG3: идеально сохраняются света и тени, обеспечивая максимальные возможности при постобработке;
Камера компенсирует смещение цвета e-ND
Пользовательская LUT: поддержка сторонних 3D LUT как при съемке, так и при постобработке;
Опции беспроводного управления и мониторинга
Запись на твердотельный накопитель KineMAG
Собственная система креплений KineMOUNT: сменная поддержка креплений PL/EF/Sony E/ARRI LPL(опционально);
Видеовыходы: видеоинтерфейс x2, интерфейс 3G SDI x2;
Компактный, легкий алюминиевый корпус, цвет темно-серый.
Характеристики:
- Модель - Kinefinity MAVO Edge 6K Pro Pack (Deep Gray)
- Тип камеры - Широкоформатная цифровая видеокамера
- Сенсор - 6K 3:2 Full Frame CMOS, размер сенсора: 36x24мм, ø 43.3мм
- Адаптер для оптики - Native KineMOUNT на камере
- Чувствительность - технология "Dual Base ISO"
Стандартный диапазон ISO: 800 (500 – 2560)
Высокий диапазон ISO: 5120 (3200 – 20480)
- Динамический диапазон - >14 стопов
- Разрешение Full Frame - FF 6K 3:2 OG, 6016x3984, 7~48fps, Active Size：36x24мм, ø 43.3мм
FF 6K 17:9, 6016x3172, 7~60fps, Active Size：36x19.1мм, ø 41.0мм
FF 6K Wide, 6016x2520, 7~75fps, Active Size：36x15.2мм, ø 39.1мм
FF 6K HD, 5760x3240, 7~58fps, Active Size：34.5x19.4мм, ø39.6 мм
FF 6K HD Wide, 5760x2400, 7~75fps, Active Size：34.5x14.4мм, ø 37.4мм
FF 5K 4:3, 5376x3984, 7~48fps, Active Size：32x23.8мм, ø 40.0мм
FF 5K DCI, 5120x2704, 7~70fps, Active Size：30.6x16.2мм, ø 34.6мм
FF 5K Wide, 5120x2160, 7~86fps, Active Size：30.6x12.9мм, ø 33.2мм
FF 5K 6:5, 4864x3984, 7~48fps, Active Size：29.1x23.8мм, ø 37.6мм
FF 4K HD 3:2 (Oversample), 3840x2672, 7~40fps, Active Size：34.5x24.0мм, ø 42.0мм
FF 4K HD (Oversample), 3840x2160, 7~58fps, Active Size：34.5x19.4мм, ø39.6 мм
FF 4K HD Wide (Oversample), 3840x1600, 7~75fps, Active Size：34.5x14.4мм, ø 37.4мм
FF 3K HD 3:2 (Oversample), 2944x2000, 7~48fps, Active Size：35.3x24.0мм, ø 42.7мм
FF 3K HD (Oversample), 2944x1620, 7~58fps, Active Size：35.3x19.4мм, ø 40.3мм
FF 3K HD Wide (Oversample), 2944x1200, 7~75fps, Active Size：35.3x14.4мм, ø 38.1мм
- Разрешение S35 - S35 4K 6:5, 4096x3432, 7~70fps, Active Size：24.5x20.5мм, ø 31.9мм
S35 4K 4:3, 4096x3072, 7~80fps, Active Size：24.5x18.4мм, ø 30.6мм
S35 4K DCI, 4096x2160, 7~112fps, Active Size：24.5x12.9мм, ø 27.7мм
S35 4K 2.4:1, 4096x1720, 7~140fps, Active Size：24.5x10.3мм, ø 26.6мм
S35 4K HD, 3840x2160, 7~112fps, Active Size：23.0x12.9мм, ø 26.4мм
S35 4K HD 2.4:1, 3840x1600, 7~150fps, Active Size：23.0x9.6мм, ø 24.9мм
S35 3K 1:1, 3072x3072, 7~80fps, Active Size：18.4x18.4мм, ø 26.0мм
S35 2K DCI (Oversample), 2048x1080, 7~112fps, Active Size：24.5x12.9мм, ø 27.7мм
S35 2K 2.4:1 (Oversample), 2048x860, 7~140fps, Active Size：24.5x10.3мм, ø 26.6мм
S35 2K HD (Oversample), 1920x1080, 7~112fps, Active Size：23.0x12.9мм, ø 26.4мм
S35 2K HD 2.4:1 (Oversample), 1920x800, 7~140fps, Active Size：23.0x9.6мм, ø 24.9мм
- Другое разрешение - 3K DCI, 3072×1620, 0.2~144fps, ProRes
3K 2.4:1, 3072×1200, 0.2~195fps, ProRes
3K HD, 2944×1620, 0.2~145fps, ProRes
3K HD 2.4:1, 2944×1200, 0.2~195fps, ProRes 2K DCI, 2048×1080, 0.2~200fps, ProRes
2K 2.4:1, 2048×860, 0.2~270fps, ProRes
2K FHD, 1920×1080, 0.2~220fps, ProRes
1.9K 2.4:1, 1920×800, 0.2~290fps, ProRes
- Кодеки (тип кодека I встроенный формат I глубина в битах - несжатый RAW I dng I 12bits
ProRes4444XQ I Quicktime mov I 12bits ProRes4444 I Quicktime mov I 12bits
ProRes422HQ/422/LT I Quicktime mov I 10bits
- Угол затвора - 0.7°~358° скользящий затвор
- Видеовыходы - Video Port x2
SDI x2
- Синхронизация и управление - Tally, AutoSlate, Beeper, TC, 3D/Multi-cam Sync
- LUT - Preset: KineLOG3, Neutral (Rec 709), Support Custom 3D LUT
- Аудио интерфейсы - In-cam mono MIC; 3.5мм stereo MIC; Audio XLR x2(48Вт фантомное питание)
- Видеозапись - Media Slot x2, for KineMAG Nano SSD based on NVMe M.2 SSD
- Сетевые подключения - Gigabit Ethernet RJ45 (стриминг, управление камерой,передача данных)
WIFI 5 (стриминг, управление камерой)
- Питание - DC IN (1B2P), 11~26Вт/встроенный слот V-mount
потребление 30Вт
D-tap
- Диапазон температур - 0°C ~ 40°C
- Материал корпуса - алюминиевый сплав
- Цвет корпуса - темно-серый
- Размер (камеры) - 106x124x109 мм
- Вес (камеры) - 1.6кг