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AVMATRIX PTZ1271-20X-POE видеокамера с выходом SDI/HDMI
AVMATRIX PTZ1271-20X-POE видеокамера с выходом SDI/HDMI
AVMATRIX PTZ1271-20X-POE видеокамера с выходом SDI/HDMI
AVMATRIX PTZ1271-20X-POE видеокамера с выходом SDI/HDMI
AVMATRIX PTZ1271-20X-POE видеокамера с выходом SDI/HDMI
AVMATRIX PTZ1271-20X-POE видеокамера с выходом SDI/HDMI
AVMATRIX PTZ1271-20X-POE видеокамера с выходом SDI/HDMI
AVMATRIX PTZ1271-20X-POE видеокамера с выходом SDI/HDMI

AVMATRIX PTZ1271-20X-POE видеокамера с выходом SDI/HDMI

AVMATRIX
Артикул: DAN-9674

AVMATRIX PTZ1271-20X-POE видеокамера с выходом SDI/HDMI. Дистанционно управляемая камера серии PTZ1271 с высокой производительностью и передовми алгоритмами сигнала для получения ярких видео изображений с высоким разрешением и отличной цветопередачей. Может применяться для телеобучения, веб-трансляции, видеоконференций, телемедицины, наблюдения вредных производств и в других областях.

Описание

Различные выходы PTZ-камера обеспечивает различные интерфейсы. SDI, HDMI, IP-выходы позволяют пользователям одновременно выводить сигнал с разрешением до FHD 1080p.Порт локальной сети поддерживает питание через Ethernet (PoE), NDIHX 5.0 (опции) и потоковую передачу по протоколам RTSP, RTMP.

Имеется линейный вход аудио для потоков NDI / IP.

Оптические объективы 20хВ комплект PTZ-камеры входит 20-кратный оптический объектив для широкоугольной съемки. Возможно приобретение камеры AVMATRIX PTZ1271-30X-POE с 30-кратным зумом для эффективной съемки крупным планом.Высокая скорость панорамирования и наклона, а также такие элементы управления изображением, как яркость, цвет, насыщенность, контрастность, резкость, обеспечивают точное управление вашими изображениями.

PTZ-камерой можно легко управлять с помощью ИК-пульта дистанционного управления, веб-интерфейса, а также джойстика контроллера камеры через IP или последовательный порт. Поддерживается несколько протоколов управления, включая ONVIF, VISCA over IP, VISCA, PELCO-D, PELCO—P.

Поддержка функции переворота изображения, нижняя резьбовое крепление камеры может использоваться для установки на штатив, для настенного или потолочного монтажа. Камера может широко использоваться во многих сферах: в вещании, образовании, церкви и других областях.

Характеристики:

  • Модель PTZ1271 20X-POE
    Интерфейсы
  • Выход видео SDI, HDMI
  • Вход аудио 3.5mm audio (Line-level)
  • Интерфейсы управления RS-232 вход и выход, RS-485 вход
  • Протоколы управления Onvif, VISCA over IP, VISCA, PELCO-D/P
  • Форматы видео HDMI/ SDI разрешение видео до 1080P60
  • Порт LAN IP Streaming: RTSP/ RTMP/ SRT
    POE
  • Параметры камеры
  • Оптический зум 20×
  • Фокусное расстояние f=5.5-110mm
  • Угол обзора 3.3°(tele) 54.7°(wide)
  • Значение диафрагмы F1.6 ~ F3.5
  • Сенсор 1/2.8 дюймов, высокопроизводительный HD CMOS-сенсор
  • Эффективные пиксели 16: 9, 2.07 Мегапикселей
  • Цифровой зум 10×
  • Минимальный уровень освещения 0.5Lux (F1.8, AGC ON)
  • DNR 2D & 3D DNR
  • SNR >55dB
  • Баланс белого Auto/Manual/OnePush/3000K/3500K/4000K/4500K/5000K/
    5500K/ 6000K/6500K/7000K
  • WDR OFF/ Dynamic level adjustment
  • Настройки видео Яркость, цветность, насыщенность, контраст, резкость, черно-белый режим, коррекция гамма-кривой
  • Прочие параметры камеры Автофокус, автоматическая диафрагма, автоматический электронный затвор, BLC
    Параметры PTZ
  • Углы поворота Pan: ±170°, Tilt: -30°～+90°
  • Скорость поворота Pan: 60°/sec (Range: 0.1 -180°/sec), Tilt: 30°/sec (Range: 0.1-80°/sec)
  • Число пресетов 255 пресетов (10 пресетов с помощью пульта дистанционного управления)
  • Напряжение питания DC12В±10%
  • Ток потребления 1A (Max)
  • Мощность потребления 12Вт (Max)
  • Температура Рабочая температура: -10~+50°C,
  • Температура хранения: -10~+60°C
  • Влажность Эксплуатационная влажность: 20~80% RH (без конденсата),
  • Влажность при хранении: 20~95% RH (без конденсата)
  • Аксессуары Блок питания, кабель управления RS232, пульт дистанционного управления, руководство пользователя
  • Способы монтажа 1/4-дюймовое отверстие для установки на штатив; Монтажный кронштейн опционально
  • Размеры 170×170×180.31мм
  • Вес 1.25 кг.

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