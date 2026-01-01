AVMATRIX PTZ1271-20X-POE видеокамера с выходом SDI/HDMI

Описание

Различные выходы PTZ-камера обеспечивает различные интерфейсы. SDI, HDMI, IP-выходы позволяют пользователям одновременно выводить сигнал с разрешением до FHD 1080p.Порт локальной сети поддерживает питание через Ethernet (PoE), NDIHX 5.0 (опции) и потоковую передачу по протоколам RTSP, RTMP.



Имеется линейный вход аудио для потоков NDI / IP.

Оптические объективы 20хВ комплект PTZ-камеры входит 20-кратный оптический объектив для широкоугольной съемки. Возможно приобретение камеры AVMATRIX PTZ1271-30X-POE с 30-кратным зумом для эффективной съемки крупным планом.Высокая скорость панорамирования и наклона, а также такие элементы управления изображением, как яркость, цвет, насыщенность, контрастность, резкость, обеспечивают точное управление вашими изображениями.

PTZ-камерой можно легко управлять с помощью ИК-пульта дистанционного управления, веб-интерфейса, а также джойстика контроллера камеры через IP или последовательный порт. Поддерживается несколько протоколов управления, включая ONVIF, VISCA over IP, VISCA, PELCO-D, PELCO—P.

Поддержка функции переворота изображения, нижняя резьбовое крепление камеры может использоваться для установки на штатив, для настенного или потолочного монтажа. Камера может широко использоваться во многих сферах: в вещании, образовании, церкви и других областях.

Характеристики: