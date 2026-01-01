AVMATRIX PTZ1271-20X-POE видеокамера с выходом SDI/HDMI

Различные выходы PTZ-камера обеспечивает различные интерфейсы. SDI, HDMI, IP-выходы позволяют пользователям одновременно выводить сигнал с разрешением до FHD 1080p.Порт локальной сети поддерживает питание через Ethernet (PoE), NDIHX 5.0 (опции) и потоковую передачу по протоколам RTSP, RTMP.
Имеется линейный вход аудио для потоков NDI / IP.
Оптические объективы 20хВ комплект PTZ-камеры входит 20-кратный оптический объектив для широкоугольной съемки. Возможно приобретение камеры AVMATRIX PTZ1271-30X-POE с 30-кратным зумом для эффективной съемки крупным планом.Высокая скорость панорамирования и наклона, а также такие элементы управления изображением, как яркость, цвет, насыщенность, контрастность, резкость, обеспечивают точное управление вашими изображениями.
PTZ-камерой можно легко управлять с помощью ИК-пульта дистанционного управления, веб-интерфейса, а также джойстика контроллера камеры через IP или последовательный порт. Поддерживается несколько протоколов управления, включая ONVIF, VISCA over IP, VISCA, PELCO-D, PELCO—P.
Поддержка функции переворота изображения, нижняя резьбовое крепление камеры может использоваться для установки на штатив, для настенного или потолочного монтажа. Камера может широко использоваться во многих сферах: в вещании, образовании, церкви и других областях.
Характеристики:
- Модель PTZ1271 20X-POE
Интерфейсы
- Выход видео SDI, HDMI
- Вход аудио 3.5mm audio (Line-level)
- Интерфейсы управления RS-232 вход и выход, RS-485 вход
- Протоколы управления Onvif, VISCA over IP, VISCA, PELCO-D/P
- Форматы видео HDMI/ SDI разрешение видео до 1080P60
- Порт LAN IP Streaming: RTSP/ RTMP/ SRT
POE
- Параметры камеры
- Оптический зум 20×
- Фокусное расстояние f=5.5-110mm
- Угол обзора 3.3°(tele) 54.7°(wide)
- Значение диафрагмы F1.6 ~ F3.5
- Сенсор 1/2.8 дюймов, высокопроизводительный HD CMOS-сенсор
- Эффективные пиксели 16: 9, 2.07 Мегапикселей
- Цифровой зум 10×
- Минимальный уровень освещения 0.5Lux (F1.8, AGC ON)
- DNR 2D & 3D DNR
- SNR >55dB
- Баланс белого Auto/Manual/OnePush/3000K/3500K/4000K/4500K/5000K/
5500K/ 6000K/6500K/7000K
- WDR OFF/ Dynamic level adjustment
- Настройки видео Яркость, цветность, насыщенность, контраст, резкость, черно-белый режим, коррекция гамма-кривой
- Прочие параметры камеры Автофокус, автоматическая диафрагма, автоматический электронный затвор, BLC
Параметры PTZ
- Углы поворота Pan: ±170°, Tilt: -30°～+90°
- Скорость поворота Pan: 60°/sec (Range: 0.1 -180°/sec), Tilt: 30°/sec (Range: 0.1-80°/sec)
- Число пресетов 255 пресетов (10 пресетов с помощью пульта дистанционного управления)
- Напряжение питания DC12В±10%
- Ток потребления 1A (Max)
- Мощность потребления 12Вт (Max)
- Температура Рабочая температура: -10~+50°C,
- Температура хранения: -10~+60°C
- Влажность Эксплуатационная влажность: 20~80% RH (без конденсата),
- Влажность при хранении: 20~95% RH (без конденсата)
- Аксессуары Блок питания, кабель управления RS232, пульт дистанционного управления, руководство пользователя
- Способы монтажа 1/4-дюймовое отверстие для установки на штатив; Монтажный кронштейн опционально
- Размеры 170×170×180.31мм
- Вес 1.25 кг.