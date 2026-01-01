GreenBean Vest Arm 05 операторский жилет для стедикама

Описание

Жилет, закрепленный на плечах и поясе видеооператора и оснащенный съемной шарнирной металлической рукой для поддержки электронного стабилизатора с камерой типа DSLR (общим весом до 5 кг). Жилет подойдет для работы свадебных видеографов, съемки репортажей, мероприятий и рекламных роликов.

Система призвана перераспределять вес камеры и стедикама с рук на тело и бедра оператора. Что дает возможность оператору ходить, бегать, подниматься по лестнице и совершать другие маневры при съемке продолжительное время . Пружинный компенсатор руки поглощает нежелательные вертикальные перемещения камеры, вызванные движением или усталостью рук, уменьшает эффект дрожащей картинки.

Каркасные детали жилета и шарнирной руки изготовлены из легкого алюминиевого сплава. Вес всей конструкции - 4 кг.

Размер жилета М–XХL (средний – очень большой). С помощью широкого пояса с застежкой и липучками, а также затяжных ремней с регулировкой по высоте, жилет настраивается по фигуре. Он плотно сидит на теле и исключает дополнительные вибрации камеры при движении.

Двухсекционная шарнирная рука с двумя демпфирующими пружинными компенсаторами делает движения плавными, а работу с камерой комфортной, что особенно важно при динамичной съемке. Натяжение пружины компенсатора в каждой секции регулируется прижимными винтами с переставными ручками.

Ручки-винты позволяют установить и руку на нужную высоту (съемка с верхнего и нижнего ракурсов) и настроить систему для работы с выбранным весом установленного оборудования. Ручки-винты эргономичны, расположены в доступном месте, и дают возможность перенастроить руку прямо во время съемки.

Две секции руки обеспечивают большой ход для горизонтального или вертикального панорамирования, а также позволяют максимально приблизить стедикам к телу оператора. Благодаря компактным размерам шарнирной руки, общая длина которой 56 см, вы сможете снимать в условиях нехватки пространства и в узких помещениях.

Шарнирная рука прикрепляется к регулируемой по высоте площадке на передней части жилета при помощи быстросъемного крепления. Руку можно переставить выше или ниже, чтобы выбрать нужную точку съемки и сбалансировать нагрузку, зафиксировав выбранное положение винтом на площадке жилета.

Стедикам устанавливается на регулируемую площадку стакана руки и фиксируется винтом. Установочное место универсально и регулируется от 30 до 55 мм, при этом высота установки стабилизатора может меняться в пределах 90 мм.

Для удобства хранения и транспортировки в комплект входит сумка.

Характеристики: