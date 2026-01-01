GreenBean Vest Arm 05 операторский жилет для стедикама

Жилет, закрепленный на плечах и поясе видеооператора и оснащенный съемной шарнирной металлической рукой для поддержки электронного стабилизатора с камерой типа DSLR (общим весом до 5 кг). Жилет подойдет для работы свадебных видеографов, съемки репортажей, мероприятий и рекламных роликов.
Система призвана перераспределять вес камеры и стедикама с рук на тело и бедра оператора. Что дает возможность оператору ходить, бегать, подниматься по лестнице и совершать другие маневры при съемке продолжительное время . Пружинный компенсатор руки поглощает нежелательные вертикальные перемещения камеры, вызванные движением или усталостью рук, уменьшает эффект дрожащей картинки.
Каркасные детали жилета и шарнирной руки изготовлены из легкого алюминиевого сплава. Вес всей конструкции - 4 кг.
Размер жилета М–XХL (средний – очень большой). С помощью широкого пояса с застежкой и липучками, а также затяжных ремней с регулировкой по высоте, жилет настраивается по фигуре. Он плотно сидит на теле и исключает дополнительные вибрации камеры при движении.
Двухсекционная шарнирная рука с двумя демпфирующими пружинными компенсаторами делает движения плавными, а работу с камерой комфортной, что особенно важно при динамичной съемке. Натяжение пружины компенсатора в каждой секции регулируется прижимными винтами с переставными ручками.
Ручки-винты позволяют установить и руку на нужную высоту (съемка с верхнего и нижнего ракурсов) и настроить систему для работы с выбранным весом установленного оборудования. Ручки-винты эргономичны, расположены в доступном месте, и дают возможность перенастроить руку прямо во время съемки.
Две секции руки обеспечивают большой ход для горизонтального или вертикального панорамирования, а также позволяют максимально приблизить стедикам к телу оператора. Благодаря компактным размерам шарнирной руки, общая длина которой 56 см, вы сможете снимать в условиях нехватки пространства и в узких помещениях.
Шарнирная рука прикрепляется к регулируемой по высоте площадке на передней части жилета при помощи быстросъемного крепления. Руку можно переставить выше или ниже, чтобы выбрать нужную точку съемки и сбалансировать нагрузку, зафиксировав выбранное положение винтом на площадке жилета.
Стедикам устанавливается на регулируемую площадку стакана руки и фиксируется винтом. Установочное место универсально и регулируется от 30 до 55 мм, при этом высота установки стабилизатора может меняться в пределах 90 мм.
Для удобства хранения и транспортировки в комплект входит сумка.
Характеристики:
- номинальная нагрузка - до 5 кг
- размер жилета - М-XХL
- длина шарнирной руки - 56 см
- ход регулируемой площадки по вертикали - 90 мм
- размеры сумки - 48х40х14 см
- размеры упаковки - 48,5х40,5х20 см
- вес жилета - 2,2 кг
- вес шарнирной руки - 1,8 кг
- вес комплекта с сумкой - 4,4 кг
- вес с упаковкой - 5,3 кг