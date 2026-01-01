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GreenBean Vest Arm 05 операторский жилет для стедикама
GreenBean Vest Arm 05 операторский жилет для стедикама
GreenBean Vest Arm 05 операторский жилет для стедикама
GreenBean Vest Arm 05 операторский жилет для стедикама
GreenBean Vest Arm 05 операторский жилет для стедикама
GreenBean Vest Arm 05 операторский жилет для стедикама
GreenBean Vest Arm 05 операторский жилет для стедикама
GreenBean Vest Arm 05 операторский жилет для стедикама
GreenBean Vest Arm 05 операторский жилет для стедикама
GreenBean Vest Arm 05 операторский жилет для стедикама
GreenBean Vest Arm 05 операторский жилет для стедикама
GreenBean Vest Arm 05 операторский жилет для стедикама
GreenBean Vest Arm 05 операторский жилет для стедикама
GreenBean Vest Arm 05 операторский жилет для стедикама
GreenBean Vest Arm 05 операторский жилет для стедикама
GreenBean Vest Arm 05 операторский жилет для стедикама

GreenBean Vest Arm 05 операторский жилет для стедикама

GreenBean
Артикул: DAN-4636

Операторский жилет GreenBean Vest Arm 05 для стедикама.

Жилет для перераспределения веса стедикама с камерой и стабилизации картинки в движении, нагрузка до 5 кг. В комплекте шарнирная рука с регулируемым усилием пружинного компенсатора и сумка. Вес - 4 кг.

Описание

Жилет, закрепленный на плечах и поясе видеооператора и оснащенный съемной шарнирной металлической рукой для поддержки электронного стабилизатора с камерой типа DSLR (общим весом до 5 кг). Жилет подойдет для работы свадебных видеографов, съемки репортажей, мероприятий и рекламных роликов.

Система призвана перераспределять вес камеры и стедикама с рук на тело и бедра оператора. Что дает возможность оператору ходить, бегать, подниматься по лестнице и совершать другие маневры при съемке продолжительное время . Пружинный компенсатор руки поглощает нежелательные вертикальные перемещения камеры, вызванные движением или усталостью рук, уменьшает эффект дрожащей картинки.

Каркасные детали жилета и шарнирной руки изготовлены из легкого алюминиевого сплава. Вес всей конструкции - 4 кг.

Размер жилета М–XХL (средний – очень большой). С помощью широкого пояса с застежкой и липучками, а также затяжных ремней с регулировкой по высоте, жилет настраивается по фигуре. Он плотно сидит на теле и исключает дополнительные вибрации камеры при движении.

Двухсекционная шарнирная рука с двумя демпфирующими пружинными компенсаторами делает движения плавными, а работу с камерой комфортной, что особенно важно при динамичной съемке. Натяжение пружины компенсатора в каждой секции регулируется прижимными винтами с переставными ручками.

Ручки-винты позволяют установить и руку на нужную высоту (съемка с верхнего и нижнего ракурсов) и настроить систему для работы с выбранным весом установленного оборудования. Ручки-винты эргономичны, расположены в доступном месте, и дают возможность перенастроить руку прямо во время съемки.

Две секции руки обеспечивают большой ход для горизонтального или вертикального панорамирования, а также позволяют максимально приблизить стедикам к телу оператора. Благодаря компактным размерам шарнирной руки, общая длина которой 56 см, вы сможете снимать в условиях нехватки пространства и в узких помещениях.

Шарнирная рука прикрепляется к регулируемой по высоте площадке на передней части жилета при помощи быстросъемного крепления. Руку можно переставить выше или ниже, чтобы выбрать нужную точку съемки и сбалансировать нагрузку, зафиксировав выбранное положение винтом на площадке жилета.

Стедикам устанавливается на регулируемую площадку стакана руки и фиксируется винтом. Установочное место универсально и регулируется от 30 до 55 мм, при этом высота установки стабилизатора может меняться в пределах 90 мм.

Для удобства хранения и транспортировки в комплект входит сумка.

Характеристики:

  • номинальная нагрузка - до 5 кг
  • размер жилета - М-XХL
  • длина шарнирной руки - 56 см
  • ход регулируемой площадки по вертикали - 90 мм
  • размеры сумки - 48х40х14 см
  • размеры упаковки - 48,5х40,5х20 см
  • вес жилета - 2,2 кг
  • вес шарнирной руки - 1,8 кг
  • вес комплекта с сумкой - 4,4 кг
  • вес с упаковкой - 5,3 кг

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