GreenBean Steady Proarm 03 KIT комплект для стабилизации изображения

Описание

Жилет равномерно распределяет нагрузку по корпусу оператора, что позволяет ему работать более продолжительное время. Эргономичная конструкция регулируется под фигуру оператора. Каркас изготовлен из алюминия. Мягкие поролоновые подкладки обеспечивают удобную работу во время продолжительной съемки. В передней части жилета находится система для крепления механической «руки».

Характеристики:

мягкие подкладки на спине и на плечах

система крепления руки в передней части

упор на грудную клетку с поролоновыми подкладками

регулировка по высоте «под себя»

широкий пояс с застежкой

Механическая «рука» обеспечивает плавность движения и комфортную съемку, очень удобна при динамичной работе. Регулируемое натяжение пружины позволяет настроить систему для работы с камерой с любой точки (съемки с верхнего и нижнего ракурсов) и установить руку в нужном положении.

Характеристики:

материал изготовления – алюминий

рука и жилет отсоединяются друг от друга

регулируемое натяжение пружины

Алюминиевая телескопическая колонна служит для балансировки стедикама. Наборные грузы-противовесы, размещенные на нижней базе, регулируются по расположению.

Характеристики: