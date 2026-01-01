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QZSD Q111 KIT Mobus штатив с видеоголовой и компактным накамерным телесуфлером

QZSD Q111 KIT Mobus штатив с видеоголовой и компактным накамерным телесуфлером

QZSD
Артикул: DAN-4460

Комплект QZSD Q111 KIT Mobus.

Штатив QZSD Q111 с видеоголовой и компктным накамерным телесуфлером Pixaero Mobus. Комплект как нельзя лучше подходит для интервью, конференций, подкастинга на Youtube, обучения, видеозаписи и т.д.

Описание

Телесуфлер используется для чтения текста в процессе съемки. Прибор транспортируется и хранится в защитном футляре, обеспечивает быструю подготовку к работе даже в полевых условиях: достал из сумки, пристегнул к объективу, запись!

Универсальный штатив, послужит надежным дополнением к вашей камере, обеспечит удобство съемки. Подходит для камер, вес которых не превышает 3 кг.

Характеристики штатива:

  • тип головки - видео
  • рабочая высота - 146 см
  • в сложенном состоянии - 50 см
  • материал – алюминий, АВС-пластик
  • максимальная нагрузка - 3 кг
  • вес - 1,27 кг

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