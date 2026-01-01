QZSD Q111 KIT Mobus штатив с видеоголовой и компактным накамерным телесуфлером

Телесуфлер используется для чтения текста в процессе съемки. Прибор транспортируется и хранится в защитном футляре, обеспечивает быструю подготовку к работе даже в полевых условиях: достал из сумки, пристегнул к объективу, запись!
Универсальный штатив, послужит надежным дополнением к вашей камере, обеспечит удобство съемки. Подходит для камер, вес которых не превышает 3 кг.
Характеристики штатива:
- тип головки - видео
- рабочая высота - 146 см
- в сложенном состоянии - 50 см
- материал – алюминий, АВС-пластик
- максимальная нагрузка - 3 кг
- вес - 1,27 кг