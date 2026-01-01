Pixaero Mobus KIT-M1 компактный накамерный телесуфлер c петличным микрофоном

Телесуфлер используется для чтения текста в процессе съемки. Прибор транспортируется и хранится в защитном футляре, обеспечивает быструю подготовку к работе даже в полевых условиях: достал из сумки, пристегнул к объективу, запись!
Технические характеристики микрофона:
- частотный диапазон – 65 Гц-18 кГц
- чувствительность – 30 дБ+/-3 дБ/0 дБ = 1V/Pa, 1кГц
- отношение сигнал/шум – 74 дБ
- выходное сопротивление – 1000 Ом
- аттенюатор – -10 дБ, 0 дБ
- питание – LR 44
- разъем выход – мини-джек (3,5 мм) позолоченный
- размеры (ДxВxГ), мм – 18х8,3х8,3
- кабель, м – 6
- вес микрофона, г – 2,5
- вес power-модуля, г – 18