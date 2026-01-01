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Pixaero Mobus KIT-M1 компактный накамерный телесуфлер c петличным микрофоном

Pixaero Mobus KIT-M1 компактный накамерный телесуфлер c петличным микрофоном

Pixaero
Артикул: DAN-4457

Комплект Pixaero Mobus KIT-S6.

Компактный накамерный телесуфлер Pixaero Mobus c петличным микрофоном Boya M1. Комплект как нельзя лучше подходит для интервью, конференций, подкастинга на Youtube, обучения, видеозаписи и т.д.

Описание

Телесуфлер используется для чтения текста в процессе съемки. Прибор транспортируется и хранится в защитном футляре, обеспечивает быструю подготовку к работе даже в полевых условиях: достал из сумки, пристегнул к объективу, запись!

Технические характеристики микрофона:

  • частотный диапазон – 65 Гц-18 кГц
  • чувствительность – 30 дБ+/-3 дБ/0 дБ = 1V/Pa, 1кГц
  • отношение сигнал/шум – 74 дБ
  • выходное сопротивление – 1000 Ом
  • аттенюатор – -10 дБ, 0 дБ
  • питание – LR 44
  • разъем выход – мини-джек (3,5 мм) позолоченный
  • размеры (ДxВxГ), мм – 18х8,3х8,3
  • кабель, м – 6
  • вес микрофона, г – 2,5
  • вес power-модуля, г – 18

Комплектация

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