GreenBean Teleprompter Smart 6 телесуфлер

Артикул: DAN-9048

Телесуфлер GreenBean Teleprompter Smart 6 для демонстрации текста диктору в процессе съемки на цифровую камеру из металлического корпуса. Текст, выведенный на экран смартфона, отображается на тонированном полупрозрачном стекле 115х110мм, установленного перед камерой внутри короба под углом около 45 град. Таким образом, взгляд человека, читающего текст, направлен прямо в объектив камеры, управление происходит с помощью пульта ДУ (приобретается отдельно) , имеется держатель для мобильных телефонов с диагональю до 5.8”, девять сменных колец разного диаметра для крепления на объектив камеры.

