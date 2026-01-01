GreenBean Teleprompter Smart 5.8 телесуфлер комплект

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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Телесуфлер GreenBean Teleprompter Smart 5.8 для демонстрации текста диктору в процессе съемки на цифровую камеру из металлического корпуса. Текст отображается на затонированном стекле 115х110мм, управление происходит с помощью пульта ДУ, имеется держатель для мобильных телефонов с диагональю до 5.8”, шесть сменных колец разного диаметра для крепления на объектив камеры, пульт GreenBean Teleprompter Air 4 в комплекте.
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