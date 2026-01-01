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GreenBean Teleprompter Smart 5.8 телесуфлер комплект
GreenBean Teleprompter Smart 5.8 телесуфлер комплект
GreenBean Teleprompter Smart 5.8 телесуфлер комплект
GreenBean Teleprompter Smart 5.8 телесуфлер комплект
GreenBean Teleprompter Smart 5.8 телесуфлер комплект
GreenBean Teleprompter Smart 5.8 телесуфлер комплект
GreenBean Teleprompter Smart 5.8 телесуфлер комплект
GreenBean Teleprompter Smart 5.8 телесуфлер комплект

GreenBean Teleprompter Smart 5.8 телесуфлер комплект

GreenBean
Артикул: DAN-9047

Телесуфлер GreenBean Teleprompter Smart 5.8 для демонстрации текста диктору в процессе съемки на цифровую камеру из металлического корпуса. Текст отображается на затонированном стекле 115х110мм, управление происходит с помощью пульта ДУ, имеется держатель для мобильных телефонов с диагональю до 5.8”, шесть сменных колец разного диаметра для крепления на объектив камеры, пульт GreenBean Teleprompter Air 4 в комплекте.

Описание

GreenBean Teleprompter Smart 5.8 телесуфлер комплект

Комплектация

  • Телесуфлер GreenBean Teleprompter Smart 5.8 – 1 шт.
  • Переходные кольца – 6 шт.
  • Пульт управления GreenBean Teleprompter Air 4 – 1 шт.
  • Руководство по эксплуатации.
  • Гарантийный талон.

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