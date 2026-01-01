GreenBean Teleprompter 19Pro телесуфлер.

Функциональный и профессиональный телесуфлер, предназначенный удовлетворять потребность крупных съемочных или телевещательных студий. Телесуфлер предоставляет входные порты SDI, композитный (BNC), HDMI, VGA, а также выходные - SDI, композитный (BNC) для подключения профессиональных видеокамер различного формата, например, ENG/HD, а также системных студийных и вещательных камер.
GreenBean Teleprompter 19Pro располагается перед камерой и помогает диктору (ведущему или актеру) вести запись или прямой эфир без заучивания текста, при этом сохранять постоянный зрительный контакт с аудиторией. Отличительной особенностью GreenBean Teleprompter 19Pro является то, что помимо основного монитора 19, телсуфлер оснащен дополнительным (TALENT) видеомонитором 17; с цифровым табло отсчета времени. TALENT-монитор предоставляет возможность диктору контролировать ход эфира - видеть себя на экране и проверять тайминг по цифровому табло отсчета времени, расположенному на мониторе.
В конструкции телесуфлера используется промышленный монитор 19; с усовершенствованными техническими характеристиками: длительным ресурсом выработки, пылевлагозащищенностью, ударопрочностью.
Монитор оснащен кнопками управления на тыльной стороне устройства, скрытыми из доступа, чтобы предотвратить случайное нажатие.
Соотношение сторон монитора 3:4 позволяет разместить больше текста, чем на обычном мониторе.
Монитор может работать более 24 часов подряд, позволяя вести студийную запись в режиме «нон-стоп» длительное время.
Металлический корпус монитора защищен от негативного воздействия окружающей среды, перепадов температур, механических воздействий.
Текст проецируется на оптическое тонированное стекло 40х40см с пропусканием 70/30. Четкий и контрастный текст легко читается с расстояния до 7 метров. При этом в камеру попадает достаточно света, чтобы сделать картинку видеозаписи яркой.
Дополнительный (TALENT) видеомонитор в металлическом корпусе 17" служит для обратной связи с ведущим, представляет собой широкоэкранный монитор с разрешением 1920 x 1080, яркостью 400 кд/кв.м., глубиной цвета 16.7 М.
Монитор оснащен входом HDMI, LTC, SDI, а также выходом SDI.
Угол обзора по горизонтали 160;(в обе стороны) и 140; по вертикали, позволит диктору занимать различные положения относительно телесуфлера и при этом отчетливо видеть изображение на экране.
Цифровое табло отсчета времени позволяет контролировать тайм-код эфира в режиме реального времени. Формат входного сигнала Timecode LTC SMPTE/EBU, интерфейс входного сигнала 3 Pin Male XLR. Индикатор представляет собой 7 сегментов длиной 38 мм красного цвета.
Система крепления позволяет удобно прикрепить монитор прямо под телесуфлером, чтобы диктор мог видеть одновременно текст на телесуфлере, себя на экране монитора (TALENT) в прямом эфире и табло отсчета времени.
Быстросъемная площадка, устанавливаемая на каркас телесуфлера, с винтами 1/4" и 3/8" совместима с большинством популярных камер. Для крепления платформы к штативу предусмотрены множество монтажных отверстий (девять 3/8" и десять 1/4"), что обеспечивает баланс системы и предотвращает опрокидывание даже при использовании совместно с тяжелыми камерами. Сам телесуфлер отличается легким весом и эргономичной конструкцией.
В комплект поставки входит программное обеспечение GreenBean_Prompter_3.8.5.0_270522.GreenBean Prompter PC, рекомендованное для использования с телесуфлером GreenBean Teleprompter 19Pro.
Программное обеспечение устанавливается на компьютер, подключаемый к монитору телесуфлера, позволяет настраивать текст в редакторе и выводить на экран. Ключ активации программного обеспечения типа поставляется в комплекте с товаром.
Программное обеспечение может использоваться в режиме демоверсии без ключа в течение 1 минуты. Как только ключ введен, программа активируется и может работать, пока пользователь не решит установить её на другой компьютер или удалить. В таком случае необходимо предварительно отменить регистрацию (License code - Unregister) программы и этим самым снова активировать ключ для использования на другом устройстве.
Для облегчения работы профессиональных дикторов и актеров программное обеспечение дает возможность менять тип и размер шрифта текста, выводимого на экран, подбирать цвет текста и фона в зависимости от условий съемки, изменять направленность текста и многое другое. Текст может двигаться сверху вниз или снизу вверх, направленность текста может быть горизонтальной или вертикальной.
В редактор программного обеспечение GreenBean Prompter PC можно загрузить текстовый файл, отредактировать, а после сохранить для дальнейшего использования.
Скорость движения текста может быть изменена непосредственно в момент съемки при помощи клавиатуры, панели управления монитором или специальной педали (приобретается дополнительно). Текст очень просто замедляется или ускоряется – при однократном нажатии клавиши скорость увеличивается или уменьшается на одну ступень.
На экране монитора оператора в редакторе может выводиться окно просмотра, отображающее экран телесуфлера для контроля над происходящим. Оператор может выводить на экран телесуфлера в режиме реального времени таймер, часы, комментарии для диктора.
Особенности :
- Промышленный монитор - 19'', разрешение 1280х1024
- Оптическое стекло суфлера - 40х40 см (производства Швеция)
- Коэффициент прозрачности - 70/30
- Видеовходы: SDI, композитный (BNC), HDMI, VGA
- Дополнительный (TALENT) видеомонитор 17” с цифровым табло отсчета времени для контроля эфира
- Для работы с системными студийными и вещательными камерами, ENG/HD-камерами
- Комфортный диапазон считывания текста 7 м.
- Возможность Tally-индикации
- Складная конструкция для хранения и транспортировки
- Регулируемая площадка крепления камеры
- Быстросъемная площадка с винтами 1/4 и 3/8”
- Установка на штатив с винтом 1/4 или 3/8”.
- Установка без инструментов
- Вес - 13 кг
Характеристики:
- Совместимые камеры - ENG/HD, системные студийные
- Размер экрана монитора - 19"
- Разрешение - 1280х1024
- Соотношение сторон - 4:3
- Яркость - 250 … 1000 кд/кв.м.
- Контрастность - 1000:1
- Угол обзора - 170/160
- Стекло телесуфлера - оптическое стекло 70/30, размер 40х40см
- Комфортный диапазон считывания текста - 7 м
- Потребляемая мощность - 45 Вт
- Видео входы - SDI, композитный (BNC), HDMI, VGA
- Видеовыход - SDI, композитный (BNC)
- Питание - 110-230В 50Гц / =12В
- Размеры панели - 44.2х37.4cmх7.8 см
- Вес - 9.5 кг
- Размер экрана TALENT монитора - 17.3"
- Глубина цвета - 16.7 М
- Разрешение - 1920 × 1080
- Соотношение сторон - 16:9
- Яркость - 400 кд/кв.м.
- Контрастность - 700:1
- Угол обзора - 80°/80° (L/R) 60°/80° (U/D)
- Видео входы - HDMI, LTC, SDI
- Видеовыход - SDI
- Потребляемая мощность - 23 Вт
- Формат входного сигнала - Timecode LTC SMPTE / EBU (BALANCE Input)
- Тип входного сигнала - Timecode 3 Pin Male XLR
- Тип индикатора - 7 сегментов 38 мм красный
- Размеры панели - 41х33.5х7 см
- Вес - 2.5 кг