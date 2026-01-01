GreenBean Teleprompter 19Pro телесуфлер.

Описание

Функциональный и профессиональный телесуфлер, предназначенный удовлетворять потребность крупных съемочных или телевещательных студий. Телесуфлер предоставляет входные порты SDI, композитный (BNC), HDMI, VGA, а также выходные - SDI, композитный (BNC) для подключения профессиональных видеокамер различного формата, например, ENG/HD, а также системных студийных и вещательных камер.

GreenBean Teleprompter 19Pro располагается перед камерой и помогает диктору (ведущему или актеру) вести запись или прямой эфир без заучивания текста, при этом сохранять постоянный зрительный контакт с аудиторией. Отличительной особенностью GreenBean Teleprompter 19Pro является то, что помимо основного монитора 19, телсуфлер оснащен дополнительным (TALENT) видеомонитором 17; с цифровым табло отсчета времени. TALENT-монитор предоставляет возможность диктору контролировать ход эфира - видеть себя на экране и проверять тайминг по цифровому табло отсчета времени, расположенному на мониторе.

В конструкции телесуфлера используется промышленный монитор 19; с усовершенствованными техническими характеристиками: длительным ресурсом выработки, пылевлагозащищенностью, ударопрочностью.

Монитор оснащен кнопками управления на тыльной стороне устройства, скрытыми из доступа, чтобы предотвратить случайное нажатие.

Соотношение сторон монитора 3:4 позволяет разместить больше текста, чем на обычном мониторе.

Монитор может работать более 24 часов подряд, позволяя вести студийную запись в режиме «нон-стоп» длительное время.

Металлический корпус монитора защищен от негативного воздействия окружающей среды, перепадов температур, механических воздействий.

Текст проецируется на оптическое тонированное стекло 40х40см с пропусканием 70/30. Четкий и контрастный текст легко читается с расстояния до 7 метров. При этом в камеру попадает достаточно света, чтобы сделать картинку видеозаписи яркой.



Дополнительный (TALENT) видеомонитор в металлическом корпусе 17" служит для обратной связи с ведущим, представляет собой широкоэкранный монитор с разрешением 1920 x 1080, яркостью 400 кд/кв.м., глубиной цвета 16.7 М.

Монитор оснащен входом HDMI, LTC, SDI, а также выходом SDI.

Угол обзора по горизонтали 160;(в обе стороны) и 140; по вертикали, позволит диктору занимать различные положения относительно телесуфлера и при этом отчетливо видеть изображение на экране.

Цифровое табло отсчета времени позволяет контролировать тайм-код эфира в режиме реального времени. Формат входного сигнала Timecode LTC SMPTE/EBU, интерфейс входного сигнала 3 Pin Male XLR. Индикатор представляет собой 7 сегментов длиной 38 мм красного цвета.

Система крепления позволяет удобно прикрепить монитор прямо под телесуфлером, чтобы диктор мог видеть одновременно текст на телесуфлере, себя на экране монитора (TALENT) в прямом эфире и табло отсчета времени.

Быстросъемная площадка, устанавливаемая на каркас телесуфлера, с винтами 1/4" и 3/8" совместима с большинством популярных камер. Для крепления платформы к штативу предусмотрены множество монтажных отверстий (девять 3/8" и десять 1/4"), что обеспечивает баланс системы и предотвращает опрокидывание даже при использовании совместно с тяжелыми камерами. Сам телесуфлер отличается легким весом и эргономичной конструкцией.

В комплект поставки входит программное обеспечение GreenBean_Prompter_3.8.5.0_270522.GreenBean Prompter PC, рекомендованное для использования с телесуфлером GreenBean Teleprompter 19Pro.

Программное обеспечение устанавливается на компьютер, подключаемый к монитору телесуфлера, позволяет настраивать текст в редакторе и выводить на экран. Ключ активации программного обеспечения типа поставляется в комплекте с товаром.

Программное обеспечение может использоваться в режиме демоверсии без ключа в течение 1 минуты. Как только ключ введен, программа активируется и может работать, пока пользователь не решит установить её на другой компьютер или удалить. В таком случае необходимо предварительно отменить регистрацию (License code - Unregister) программы и этим самым снова активировать ключ для использования на другом устройстве.

Для облегчения работы профессиональных дикторов и актеров программное обеспечение дает возможность менять тип и размер шрифта текста, выводимого на экран, подбирать цвет текста и фона в зависимости от условий съемки, изменять направленность текста и многое другое. Текст может двигаться сверху вниз или снизу вверх, направленность текста может быть горизонтальной или вертикальной.

В редактор программного обеспечение GreenBean Prompter PC можно загрузить текстовый файл, отредактировать, а после сохранить для дальнейшего использования.

Скорость движения текста может быть изменена непосредственно в момент съемки при помощи клавиатуры, панели управления монитором или специальной педали (приобретается дополнительно). Текст очень просто замедляется или ускоряется – при однократном нажатии клавиши скорость увеличивается или уменьшается на одну ступень.

На экране монитора оператора в редакторе может выводиться окно просмотра, отображающее экран телесуфлера для контроля над происходящим. Оператор может выводить на экран телесуфлера в режиме реального времени таймер, часы, комментарии для диктора.

Особенности :



Промышленный монитор - 19'', разрешение 1280х1024



Оптическое стекло суфлера - 40х40 см (производства Швеция)



Коэффициент прозрачности - 70/30



Видеовходы: SDI, композитный (BNC), HDMI, VGA



Дополнительный (TALENT) видеомонитор 17” с цифровым табло отсчета времени для контроля эфира



Для работы с системными студийными и вещательными камерами, ENG/HD-камерами



Комфортный диапазон считывания текста 7 м.



Возможность Tally-индикации



Складная конструкция для хранения и транспортировки



Регулируемая площадка крепления камеры



Быстросъемная площадка с винтами 1/4 и 3/8”



Установка на штатив с винтом 1/4 или 3/8”.



Установка без инструментов



Вес - 13 кг

Характеристики:

Совместимые камеры - ENG/HD, системные студийные

Размер экрана монитора - 19"

Разрешение - 1280х1024

Соотношение сторон - 4:3

Яркость - 250 … 1000 кд/кв.м.

Контрастность - 1000:1

Угол обзора - 170/160

Стекло телесуфлера - оптическое стекло 70/30, размер 40х40см

Комфортный диапазон считывания текста - 7 м

Потребляемая мощность - 45 Вт

Видео входы - SDI, композитный (BNC), HDMI, VGA

Видеовыход - SDI, композитный (BNC)

Питание - 110-230В 50Гц / =12В

Размеры панели - 44.2х37.4cmх7.8 см

Вес - 9.5 кг

Размер экрана TALENT монитора - 17.3"

Глубина цвета - 16.7 М

Разрешение - 1920 × 1080

Соотношение сторон - 16:9

Яркость - 400 кд/кв.м.

Контрастность - 700:1

Угол обзора - 80°/80° (L/R) 60°/80° (U/D)

Видео входы - HDMI, LTC, SDI

Видеовыход - SDI

Потребляемая мощность - 23 Вт

Формат входного сигнала - Timecode LTC SMPTE / EBU (BALANCE Input)

Тип входного сигнала - Timecode 3 Pin Male XLR

Тип индикатора - 7 сегментов 38 мм красный

Размеры панели - 41х33.5х7 см

Вес - 2.5 кг



