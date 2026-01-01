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GreenBean Teleprompter 19Pro телесуфлер
GreenBean Teleprompter 19Pro телесуфлер
GreenBean Teleprompter 19Pro телесуфлер
GreenBean Teleprompter 19Pro телесуфлер
GreenBean Teleprompter 19Pro телесуфлер
GreenBean Teleprompter 19Pro телесуфлер
GreenBean Teleprompter 19Pro телесуфлер
GreenBean Teleprompter 19Pro телесуфлер
GreenBean Teleprompter 19Pro телесуфлер
GreenBean Teleprompter 19Pro телесуфлер

GreenBean Teleprompter 19Pro телесуфлер

GreenBean
Артикул: DAN-9967

GreenBean Teleprompter 19Pro телесуфлер.

Профессиональный студийный телесуфлер для демонстрации текста диктору (ведущему, актеру) в процессе съемки. Текст выводится на монитор 19 и отражается на тонированном стекле 44х44см, светопропускание 70/30. Дополнительный (TALENT) видеомонитор 17; с цифровым табло отсчета времени для контроля эфира. Комфортный диапазон считывания текста 7 м. Для работы с системными студийными и вещательными камерами, ENG/HD-камерами. Видео входы: SDI, композитный (BNC), HDMI, VGA. Видеовыходы: SDI, композитный (BNC).

Описание

Функциональный и профессиональный телесуфлер, предназначенный удовлетворять потребность крупных съемочных или телевещательных студий. Телесуфлер предоставляет входные порты SDI, композитный (BNC), HDMI, VGA, а также выходные - SDI, композитный (BNC) для подключения профессиональных видеокамер различного формата, например, ENG/HD, а также системных студийных и вещательных камер.

GreenBean Teleprompter 19Pro располагается перед камерой и помогает диктору (ведущему или актеру) вести запись или прямой эфир без заучивания текста, при этом сохранять постоянный зрительный контакт с аудиторией. Отличительной особенностью GreenBean Teleprompter 19Pro является то, что помимо основного монитора 19, телсуфлер оснащен дополнительным (TALENT) видеомонитором 17; с цифровым табло отсчета времени. TALENT-монитор предоставляет возможность диктору контролировать ход эфира - видеть себя на экране и проверять тайминг по цифровому табло отсчета времени, расположенному на мониторе.

В конструкции телесуфлера используется промышленный монитор 19; с усовершенствованными техническими характеристиками: длительным ресурсом выработки, пылевлагозащищенностью, ударопрочностью.

Монитор оснащен кнопками управления на тыльной стороне устройства, скрытыми из доступа, чтобы предотвратить случайное нажатие.

Соотношение сторон монитора 3:4 позволяет разместить больше текста, чем на обычном мониторе.

Монитор может работать более 24 часов подряд, позволяя вести студийную запись в режиме «нон-стоп» длительное время.

Металлический корпус монитора защищен от негативного воздействия окружающей среды, перепадов температур, механических воздействий.

Текст проецируется на оптическое тонированное стекло 40х40см с пропусканием 70/30. Четкий и контрастный текст легко читается с расстояния до 7 метров. При этом в камеру попадает достаточно света, чтобы сделать картинку видеозаписи яркой.

Дополнительный (TALENT) видеомонитор в металлическом корпусе 17" служит для обратной связи с ведущим, представляет собой широкоэкранный монитор с разрешением 1920 x 1080, яркостью 400 кд/кв.м., глубиной цвета 16.7 М.

Монитор оснащен входом HDMI, LTC, SDI, а также выходом SDI.

Угол обзора по горизонтали 160;(в обе стороны) и 140; по вертикали, позволит диктору занимать различные положения относительно телесуфлера и при этом отчетливо видеть изображение на экране.

Цифровое табло отсчета времени позволяет контролировать тайм-код эфира в режиме реального времени. Формат входного сигнала Timecode LTC SMPTE/EBU, интерфейс входного сигнала 3 Pin Male XLR. Индикатор представляет собой 7 сегментов длиной 38 мм красного цвета.

Система крепления позволяет удобно прикрепить монитор прямо под телесуфлером, чтобы диктор мог видеть одновременно текст на телесуфлере, себя на экране монитора (TALENT) в прямом эфире и табло отсчета времени.

Быстросъемная площадка, устанавливаемая на каркас телесуфлера, с винтами 1/4" и 3/8" совместима с большинством популярных камер. Для крепления платформы к штативу предусмотрены множество монтажных отверстий (девять 3/8" и десять 1/4"), что обеспечивает баланс системы и предотвращает опрокидывание даже при использовании совместно с тяжелыми камерами. Сам телесуфлер отличается легким весом и эргономичной конструкцией.

В комплект поставки входит программное обеспечение GreenBean_Prompter_3.8.5.0_270522.GreenBean Prompter PC, рекомендованное для использования с телесуфлером GreenBean Teleprompter 19Pro.

Программное обеспечение устанавливается на компьютер, подключаемый к монитору телесуфлера, позволяет настраивать текст в редакторе и выводить на экран. Ключ активации программного обеспечения типа поставляется в комплекте с товаром.

Программное обеспечение может использоваться в режиме демоверсии без ключа в течение 1 минуты. Как только ключ введен, программа активируется и может работать, пока пользователь не решит установить её на другой компьютер или удалить. В таком случае необходимо предварительно отменить регистрацию (License code - Unregister) программы и этим самым снова активировать ключ для использования на другом устройстве.

Для облегчения работы профессиональных дикторов и актеров программное обеспечение дает возможность менять тип и размер шрифта текста, выводимого на экран, подбирать цвет текста и фона в зависимости от условий съемки, изменять направленность текста и многое другое. Текст может двигаться сверху вниз или снизу вверх, направленность текста может быть горизонтальной или вертикальной.

В редактор программного обеспечение GreenBean Prompter PC можно загрузить текстовый файл, отредактировать, а после сохранить для дальнейшего использования.

Скорость движения текста может быть изменена непосредственно в момент съемки при помощи клавиатуры, панели управления монитором или специальной педали (приобретается дополнительно). Текст очень просто замедляется или ускоряется – при однократном нажатии клавиши скорость увеличивается или уменьшается на одну ступень.

На экране монитора оператора в редакторе может выводиться окно просмотра, отображающее экран телесуфлера для контроля над происходящим. Оператор может выводить на экран телесуфлера в режиме реального времени таймер, часы, комментарии для диктора.

Особенности :

    • Промышленный монитор - 19'', разрешение 1280х1024
    • Оптическое стекло суфлера - 40х40 см (производства Швеция)
    • Коэффициент прозрачности - 70/30
    • Видеовходы: SDI, композитный (BNC), HDMI, VGA
    • Дополнительный (TALENT) видеомонитор 17” с цифровым табло отсчета времени для контроля эфира
    • Для работы с системными студийными и вещательными камерами, ENG/HD-камерами
    • Комфортный диапазон считывания текста 7 м.
    • Возможность Tally-индикации
    • Складная конструкция для хранения и транспортировки
    • Регулируемая площадка крепления камеры
    • Быстросъемная площадка с винтами 1/4 и 3/8”
    • Установка на штатив с винтом 1/4 или 3/8”.
    • Установка без инструментов
    • Вес - 13 кг

Характеристики:

  • Совместимые камеры - ENG/HD, системные студийные
  • Размер экрана монитора - 19"
  • Разрешение - 1280х1024
  • Соотношение сторон - 4:3
  • Яркость - 250 … 1000 кд/кв.м.
  • Контрастность - 1000:1
  • Угол обзора - 170/160
  • Стекло телесуфлера - оптическое стекло 70/30, размер 40х40см
  • Комфортный диапазон считывания текста - 7 м
  • Потребляемая мощность - 45 Вт
  • Видео входы - SDI, композитный (BNC), HDMI, VGA
  • Видеовыход - SDI, композитный (BNC)
  • Питание - 110-230В 50Гц / =12В
  • Размеры панели - 44.2х37.4cmх7.8 см
  • Вес - 9.5 кг
  • Размер экрана TALENT монитора - 17.3"
  • Глубина цвета - 16.7 М
  • Разрешение - 1920 × 1080
  • Соотношение сторон - 16:9
  • Яркость - 400 кд/кв.м.
  • Контрастность - 700:1
  • Угол обзора - 80°/80° (L/R) 60°/80° (U/D)
  • Видео входы - HDMI, LTC, SDI
  • Видеовыход - SDI
  • Потребляемая мощность - 23 Вт
  • Формат входного сигнала - Timecode LTC SMPTE / EBU (BALANCE Input)
  • Тип входного сигнала - Timecode 3 Pin Male XLR
  • Тип индикатора - 7 сегментов 38 мм красный
  • Размеры панели - 41х33.5х7 см
  • Вес - 2.5 кг


Комплектация

  • Каркас телесуфлера с монтажной базой, направляющими для крепления суппорта, монитора и держателя стекла
  • Суппорт камеры с быстросъемной площадкой 250*62мм
  • ЖК-дисплей 19” телесуфлера с кабелем питания
  • TALENT монитор 17”
  • Сетевой адаптер монитора =12В с кабелем питания
  • Капюшон телесуфлера
  • Стекло светоделителя 70/30 с держателем и козырьком
  • Руководство по эксплуатации и гарантийный талон

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