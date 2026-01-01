Fotokvant VTP-02 компактный телесуфлер для планшетов и смартфонов

Описание

Телесуфлер может использоваться как в студии, так и за ее пределами. Текст отображается на полупрозрачном стекле. В комплекте имеется пульт ДУ для управления смартфоном на платформе Android.

Телесуфлер имеет два держателя - один для отображения текста, с предустановленной для этого программой, и другой для снимающего смартфона (опционально можно установить держатель для планшета.) Оба держателя имеют ширину захвата от 65 мм до 85 мм. Ширина используемого планшета зависит от держателя планшета, который приобретается отдельно.

Для крепления к штативу предусмотрено монтажное отверстие - 1/4". Сверху на корпусе расположено крепление холодный башмак для установки дополнительного оборудования.

В задней части корпуса имеется возможность крепления чехла, который защищает объектив камеры от паразитной засветки студийными осветителями.

Кронштейн с двумя подвижными винтами размером 1/4" позволит установить большинство популярных зеркальных и беззеркальных камер, диапазон перемещения установочного винта для камеры составляет от 12 см до 18,5 см от задней плоскости корпуса телесуфлера.



