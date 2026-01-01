Falcon Eyes EasySay RC8 телесуфлер

Описание

Телесуфлер позволяет диктору произносить любой текст без заминок и при этом не терять зрительный контакт с камерой.



Текст отображается на полупрозрачном стекле, через которое с обратной стороны ведется съемка. Телесуфлер отлично подойдет для работы в небольшой видеостудии или на выездных съемках.

Расстояние комфортного считывания — до 3 метров.

Для съемки цифровой DSLR камерой телесуфлер устанавливается на ее объектив с помощью одного из переходных колец (49, 52, 55, 58, 62, 67, 72, 77 мм в комплекте). Переходное кольцо накручивается на резьбу объектива и легко закрепляется на корпусе телесуфлера.

Легкую конструкцию из телесуфлера и камеры можно установить на видеоштатив при помощи штатной резьбы фотоаппарата. Также можно дополнительно закрепить телесуфлер на риг или другое основание, для этого снизу телесуфлера есть резьбовые отверстия 1/4.

Мобильное устройство, на экране которого воспроизводится текст, помещается в двухсторонний держатель смартфона/планшета с универсальным подпружиненным зажимом. Держатель рассчитан на смартфоны шириной от 50 до 75 мм, и планшеты от 85 до 130 мм.



В комплект телесуфлера входит пульт ДУ для управления на расстоянии мобильным устройством (смартфоном или планшетом).

Дистанционное управление незаменимо во время самостоятельных съемок, а также в случае когда телесуфлером управляет ассистент.

С помощью пульта дистанционного управления совместно с приложением Falcon Eyes EasySay можно выбрать необходимый текст суфлера из нескольких заранее записанных и запустить его. Изменить цвет текста и фона (5 комбинаций), отзеркалить текст, сменить направленность текста по горизонтали и вертикали. А также во время движения текста изменить скорость воспроизведения, запустить непрерывную прокрутку, поставить текст на паузу, листать поэкранно.

Размер упаковки:21,5х17,5х12 см.

Вес: 0,31 кг.

Вес в упаковке: 1,00 кг.