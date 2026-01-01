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Falcon Eyes EasySay RC8 телесуфлер
Falcon Eyes EasySay RC8 телесуфлер
Falcon Eyes EasySay RC8 телесуфлер
Falcon Eyes EasySay RC8 телесуфлер
Falcon Eyes EasySay RC8 телесуфлер
Falcon Eyes EasySay RC8 телесуфлер
Falcon Eyes EasySay RC8 телесуфлер
Falcon Eyes EasySay RC8 телесуфлер
Falcon Eyes EasySay RC8 телесуфлер
Falcon Eyes EasySay RC8 телесуфлер
Falcon Eyes EasySay RC8 телесуфлер
Falcon Eyes EasySay RC8 телесуфлер

Falcon Eyes EasySay RC8 телесуфлер

Falcon Eyes
Артикул: DAN-8398

Мобильный телесуфлер для демонстрации текста диктору в процессе съемки на цифровую камеру или смартфон. Материал корпуса ABS-пластик, держатель для смартфонов и планшетов. Пульт дистанционного управления.

Описание

Телесуфлер позволяет диктору произносить любой текст без заминок и при этом не терять зрительный контакт с камерой.

Текст отображается на полупрозрачном стекле, через которое с обратной стороны ведется съемка. Телесуфлер отлично подойдет для работы в небольшой видеостудии или на выездных съемках.

Расстояние комфортного считывания — до 3 метров.

Для съемки цифровой DSLR камерой телесуфлер устанавливается на ее объектив с помощью одного из переходных колец (49, 52, 55, 58, 62, 67, 72, 77 мм в комплекте). Переходное кольцо накручивается на резьбу объектива и легко закрепляется на корпусе телесуфлера.

Легкую конструкцию из телесуфлера и камеры можно установить на видеоштатив при помощи штатной резьбы фотоаппарата. Также можно дополнительно закрепить телесуфлер на риг или другое основание, для этого снизу телесуфлера есть резьбовые отверстия 1/4.

Мобильное устройство, на экране которого воспроизводится текст, помещается в двухсторонний держатель смартфона/планшета с универсальным подпружиненным зажимом. Держатель рассчитан на смартфоны шириной от 50 до 75 мм, и планшеты от 85 до 130 мм.

В комплект телесуфлера входит пульт ДУ для управления на расстоянии мобильным устройством (смартфоном или планшетом).

Дистанционное управление незаменимо во время самостоятельных съемок, а также в случае когда телесуфлером управляет ассистент.

С помощью пульта дистанционного управления совместно с приложением Falcon Eyes EasySay можно выбрать необходимый текст суфлера из нескольких заранее записанных и запустить его. Изменить цвет текста и фона (5 комбинаций), отзеркалить текст, сменить направленность текста по горизонтали и вертикали. А также во время движения текста изменить скорость воспроизведения, запустить непрерывную прокрутку, поставить текст на паузу, листать поэкранно.

Размер упаковки:21,5х17,5х12 см.

Вес: 0,31 кг.

Вес в упаковке: 1,00 кг.

Комплектация

  • Телесуфлер Falcon Eyes EasySay RC8 - 1 шт.
  • Кольца переходные – (49/52/55/58/62/67/72/77 мм) - 8 шт.
  • Держатель планшета/смартфона - 1 шт.
  • Пульт ДУ - 1 шт.
  • Чехол для хранения - 1 шт.
  • Ткань для очистки стекла - 1 шт.
  • Краткое руководство по эксплуатации и гарантийный талон - 1 шт.

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