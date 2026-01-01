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Falcon Eyes EasySay M16 телесуфлер
Falcon Eyes EasySay M16 телесуфлер
Falcon Eyes EasySay M16 телесуфлер
Falcon Eyes EasySay M16 телесуфлер
Falcon Eyes EasySay M16 телесуфлер
Falcon Eyes EasySay M16 телесуфлер
Falcon Eyes EasySay M16 телесуфлер
Falcon Eyes EasySay M16 телесуфлер
Falcon Eyes EasySay M16 телесуфлер
Falcon Eyes EasySay M16 телесуфлер

Falcon Eyes EasySay M16 телесуфлер

Falcon Eyes
Артикул: DAN-8831

Телесуфлер Falcon Eyes EasySay M16 позволяет диктору (блогеру, ведущему, актеру и т.д.) произносить любой текст без заминок и при этом не терять зрительный контакт с камерой. Использование телесуфлера дает возможность снимать с «первого дубля», что значительно сокращает время съемок видеоблогов, рекламных роликов, репортажей, интервью, киносцен, телепрограмм и значительно улучшает их качество.Для съемки камерофоном (смартфоном с хорошей камерой) установите корпус суфлера на штатив или риг с винтом 1/4" и используйте пластиковый переходник с держателем для установки камерофона шириной до 80 мм, совместив его камеру с отверстием.

Описание

Для съемки цифровой DSLR камерой телесуфлер закрепляется на ее объективе с помощью одного из переходных колец (Ø58, 67, 72, 77, 82 мм в комплекте). Переходное кольцо накручивается на резьбу объектива установленной на штатив камеры, затем на кольце закрепляется фиксирующим винтом корпус телесуфлера. Легкую конструкцию из телесуфлера и камеры можно установить на видеоштатив при помощи штатной резьбы фотоаппарата. Текст, воспроизводимый на экране мобильного устройства ANDROID, отображается на полупрозрачном стекле, через которое с обратной стороны ведется съемка. Таким образом, глаза диктора всегда направлены прямо в объектив камеры. Устройство отличается небольшим весом и размерами, быстро собирается и устанавливается для съемки. Телесуфлер отлично подойдет для работы в небольшой видеостудии или на выездных съемках.

Характеристики:

Ширина смартфона: 60…80 мм
Размер стекла: диагональ 180 мм, ок.135х145 мм
Высота: ок.165 мм
Адаптеры на объектив (диаметр): 58/62/67/72/77/82 мм
Крепление на штатив: 1/4”

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