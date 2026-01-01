Falcon Eyes EasySay M16 телесуфлер

Описание

Для съемки цифровой DSLR камерой телесуфлер закрепляется на ее объективе с помощью одного из переходных колец (Ø58, 67, 72, 77, 82 мм в комплекте). Переходное кольцо накручивается на резьбу объектива установленной на штатив камеры, затем на кольце закрепляется фиксирующим винтом корпус телесуфлера. Легкую конструкцию из телесуфлера и камеры можно установить на видеоштатив при помощи штатной резьбы фотоаппарата. Текст, воспроизводимый на экране мобильного устройства ANDROID, отображается на полупрозрачном стекле, через которое с обратной стороны ведется съемка. Таким образом, глаза диктора всегда направлены прямо в объектив камеры. Устройство отличается небольшим весом и размерами, быстро собирается и устанавливается для съемки. Телесуфлер отлично подойдет для работы в небольшой видеостудии или на выездных съемках.

Характеристики:

Ширина смартфона: 60…80 мм

Размер стекла: диагональ 180 мм, ок.135х145 мм

Высота: ок.165 мм

Адаптеры на объектив (диаметр): 58/62/67/72/77/82 мм

Крепление на штатив: 1/4”