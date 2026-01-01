Zhiyun Crane 3S электронный стабилизатор для камер

Описание

Стабилизатор спроектирован на базе уже существующих моделей компании и немного напоминает по своему дизайну CRANE 3 LAB, однако 3S использует новые двигатели и другие детали конструкции, которые позволяют ему уверенно управлять камерами весом до 6,5 кг.

Модульная конструкция CRANE 3S обеспечивает совместимость с различными слайдерами, кранами и прочей моторизованной техникой для съемки видео. Кроме того, она позволяет снять один из модулей и использовать этот стедикам с традиционными зеркалками или крупными беззеркальными камерами.

Особенностью CRANE 3S является новая система, которая способна заблокировать все три оси вращения. Также на стабилизатор можно закрепить систему фоллоу-фокуса большого размера.

Прибор комплекуется дополнительной съемной рукояткой. Теперь есть рукоятка EasySling, которая используется для съемки в вертикальном и нижнем положении и рукоятка SmartSling, оснащенная панелью управления с OLED-экраном. Можно использовать эти два держателя совместно, можно по отдельности, оба они имеют отверстия с резьбой для установки дополнительных аксессуаров.

Питание прибора осуществляется от трех батарей формата 18650, которые позволяют работать до 12 часов. Для тех случаев, когда необходимо дополнительное питание, в отсеке для аккумуляторов имеется порт для питания от 25,2 В постоянного тока.

Фирменный модуль передачи изображений Zhiyun TransMount позволяет передавать картинку на три устройства, включая смартфоны и планшеты. С помощью приложения ZY Play можно также настраивать не только параметры подвеса стабилизатора, но и управлять настройками самой камеры.

Характеристики: