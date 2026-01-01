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Zhiyun Crane 3S электронный стабилизатор для камер
Zhiyun Crane 3S электронный стабилизатор для камер

Zhiyun Crane 3S электронный стабилизатор для камер

Zhiyun
Артикул: DAN-4398

Электронный стабилизатор Zhiyun Crane 3S.

Новая модель стедикама, которая способна работать с тяжелыми камеры весом до 6,5 кг, такими как Canon EOS 1DX, Blackmagic Pocket Cinema Cameras и даже с более крупными, например Red Digital Cinema, Canon Cinema EOS, Sony FS/FX и др.

Описание

Стабилизатор спроектирован на базе уже существующих моделей компании и немного напоминает по своему дизайну CRANE 3 LAB, однако 3S использует новые двигатели и другие детали конструкции, которые позволяют ему уверенно управлять камерами весом до 6,5 кг.

Модульная конструкция CRANE 3S обеспечивает совместимость с различными слайдерами, кранами и прочей моторизованной техникой для съемки видео. Кроме того, она позволяет снять один из модулей и использовать этот стедикам с традиционными зеркалками или крупными беззеркальными камерами.

Особенностью CRANE 3S является новая система, которая способна заблокировать все три оси вращения. Также на стабилизатор можно закрепить систему фоллоу-фокуса большого размера.

Прибор комплекуется дополнительной съемной рукояткой. Теперь есть рукоятка EasySling, которая используется для съемки в вертикальном и нижнем положении и рукоятка SmartSling, оснащенная панелью управления с OLED-экраном. Можно использовать эти два держателя совместно, можно по отдельности, оба они имеют отверстия с резьбой для установки дополнительных аксессуаров.

Питание прибора осуществляется от трех батарей формата 18650, которые позволяют работать до 12 часов. Для тех случаев, когда необходимо дополнительное питание, в отсеке для аккумуляторов имеется порт для питания от 25,2 В постоянного тока.

Фирменный модуль передачи изображений Zhiyun TransMount позволяет передавать картинку на три устройства, включая смартфоны и планшеты. С помощью приложения ZY Play можно также настраивать не только параметры подвеса стабилизатора, но и управлять настройками самой камеры.

Характеристики:

  • отклонение в состоянии движения:
    • макс . -  ± 0,3 град.
    • стандарт -  ± 0.1 град.
    • мин. -  ± 0,05 град.
  • отклонение в статическом состоянии：
    • макс. - ± 0,04 град.
    • мин. - ± 0,01 град.
  • механический диапазон наклона:
    • стандартное - 360 град.
  • рулонный механический диапазон：
    • макс. - 75 град.
    • стандарт - 330 град.
    • мин. - -255 град.
  • диапазон угла перемещения оси панорамирования:
    • стандартное 360 град.
    • неограниченное вращение
  • допустимая полезная нагрузка：
    • макс. - 6500 г
    • мин. - 600 г

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