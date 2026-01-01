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Moza Air стабилизатор электронный
Moza Air стабилизатор электронный
Moza Air стабилизатор электронный
Moza Air стабилизатор электронный

Moza Air стабилизатор электронный

Moza
Артикул: NVF-9781

Moza Air - стабилизатор электронный.

Трехосевой электронный стабилизатор для беззеркальных камер и DSLR. Обеспечивает плавные и стабильные кадры для профессионального видео. Поддерживает все беззеркальные и большинство DSLR-камер, включая Sony a7SII, Panasonic GH5, Canon EOS 5D Mark IV. Вес стабилизатора - 1100 г.

Описание

Стабилизатор MOZA Air совместим с беспроводным контроллером MOZA и поддерживает режим двойного оператора удаленно. Контроллер оснащен точным джойстиком, который управляется большим пальцем, также на нем есть кнопки Запуск/Остановка записи, Фокусировка и Направление движения.

При установке на штатив, слайдер, кран и другие устройства, контролируется дистанционно на расстоянии до 50 метров.

Характеристики:

  • стабилизация - по трем осям
  • совместимость - DSLR и беззеркальные камеры
  • максимальная нагрузка, кг - 3,2
  • поворот, град. - 360 по трем осям
  • 4 режима - yaw-follow, pitch-follow, yaw-pitch-follow и all-lock
  • режим второго оператора - есть
  • радиус беспроводного управления, м - до 50
  • крепление на штатив - 1/4"
  • питание - литиевые батареи 26350, 2000 mAh (3шт)
  • время работы от батареек, ч - 12
  • bluetooth - 4.0, радиус до 5м
  • вес, кг - 1,1
  • материал - авиационный алюминий

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