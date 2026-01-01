Moza Air стабилизатор электронный

Описание

Стабилизатор MOZA Air совместим с беспроводным контроллером MOZA и поддерживает режим двойного оператора удаленно. Контроллер оснащен точным джойстиком, который управляется большим пальцем, также на нем есть кнопки Запуск/Остановка записи, Фокусировка и Направление движения.

При установке на штатив, слайдер, кран и другие устройства, контролируется дистанционно на расстоянии до 50 метров.

Характеристики: