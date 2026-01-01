Moza Air стабилизатор электронный

Стабилизатор MOZA Air совместим с беспроводным контроллером MOZA и поддерживает режим двойного оператора удаленно. Контроллер оснащен точным джойстиком, который управляется большим пальцем, также на нем есть кнопки Запуск/Остановка записи, Фокусировка и Направление движения.
При установке на штатив, слайдер, кран и другие устройства, контролируется дистанционно на расстоянии до 50 метров.
Характеристики:
- стабилизация - по трем осям
- совместимость - DSLR и беззеркальные камеры
- максимальная нагрузка, кг - 3,2
- поворот, град. - 360 по трем осям
- 4 режима - yaw-follow, pitch-follow, yaw-pitch-follow и all-lock
- режим второго оператора - есть
- радиус беспроводного управления, м - до 50
- крепление на штатив - 1/4"
- питание - литиевые батареи 26350, 2000 mAh (3шт)
- время работы от батареек, ч - 12
- bluetooth - 4.0, радиус до 5м
- вес, кг - 1,1
- материал - авиационный алюминий