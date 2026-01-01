images
images
images
images
images
FeiyuTech Vlog Pocket cтабилизатор для смартфона
FeiyuTech Vlog Pocket cтабилизатор для смартфона
FeiyuTech Vlog Pocket cтабилизатор для смартфона
FeiyuTech Vlog Pocket cтабилизатор для смартфона
FeiyuTech Vlog Pocket cтабилизатор для смартфона

FeiyuTech Vlog Pocket cтабилизатор для смартфона

FeiyuTech
Артикул: DAN-3595

Стабилизатор для смартфона Feiyu Vlog Pocket.

Высококачественный карманный стедикам для смартфона. Он имеет три рабочих режима: режим панорамирования, режим слежения (панорамирование и наклон), режим блокировки. Батарея обеспечивает до 8 часов работы, а в режиме ожидания до 14 часов. Цвет - черный или розовый (уточняйте у менеджера при покупке).

 

Описание

Инновационная складная конструкция стедикама позволяет легко положить его в карман и вынуть, для последующей съемки. Его вес составляет 272 грамма, а максимальная нагрузка - до 240 граммов, что позволяет устанавливать большинство популярных смартфонов с большим дисплеем.
Прибор имеет трехосевой дизайн Motor-Lock. Одна кнопка переключает горизонтальную и вертикальную съемку для удобной съемки видео Tiktok и живой сцены.

Управление приложением камеры смартфона и приложением Beauty Cam осуществляется с помощью соединения Bluetooth и дополнительного кабеля управления.

Характеристики:

  • максимальная нагрузка - 240 г
  • диапазон размеров для мобильных телефонов 42-88 мм
  • количество осей - 3
  • угол наклона - 240 град.
  • крен - 165 град.
  • панорамирование - 330 град.
  • емкость батареи - 1х1300 мАч
  • время работы от батареи - 8 ч
  • время зарядки - 2 ч
  • вес нетто - 0,272 кг

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Fotokvant R5-100170v2 светоотражатель 5 в 1 размером 102х168 см
Fotokvant R5-100170v2 светоотражатель 5 в 1 размером 102х168 см
Арт. DAN-1698
Fotokvant R5-100170v2 светоотражатель 5 в 1 размером 102х168 см
Наличие
в наличии 1-3 шт

Отражатель Fotokvant R5-100170v2, 5 в 1 с пятью цветами (белый, черный, серебряный, полосатый серебряно-золотой и на просвет) размером 102х168 см.

Незаменим при съемке с естественным освещением на природе, а также при съемке в студии. Лайт-диск удобен для транспортировки, так как в сложенном состоянии занимает очень мало места. Отражатель комплектуется чехлом. Размер - 102х168 см.

3 180 ₽
В корзину
YongNuo YN600 AIR 3200-5500K осветитель светодиодный с изменяемой цветовой температурой
YongNuo YN600 AIR 3200-5500K осветитель светодиодный с изменяемой цветовой температурой
Арт. DAN-3378
YongNuo YN600 AIR 3200-5500K осветитель светодиодный с изменяемой цветовой температурой
Наличие
в наличии 1-3 шт

Осветитель светодиодный YongNuo YN-600 AIR с цветовой температурой 3200-5500K.

Мощный осветитель в линейке принадлежностей для фото- и видеосъемки Yongnuo. Панель имеет 192 светодиода, 96 диодов с цветовой температурой 5500K и 96 диодов с температурой 3200K.

7 950 ₽
В корзину
QZSD Q338 3D алюминиевый штатив с видеоголовой
QZSD Q338 3D алюминиевый штатив с видеоголовой
QZSD Q338 3D алюминиевый штатив с видеоголовой
Арт. DAN-2922
QZSD Q338 3D алюминиевый штатив с видеоголовой
Наличие
более 10 шт

Штатив QZSD Q338 с видеоголовой.

Универсальный штатив, который послужит надежным дополнением к вашей камере, обеспечит удобство съемки и более качественные фотографии или видео. Подходит для камер, вес которых не превышает 10 кг. Максимальная высота 186 см, в сложенном состоянии - 64 см, вес - 2,0 кг.

6 820 ₽
В корзину
Boya BY-M2 петличный микрофон для смартфонов и планшетов
Boya BY-M2 петличный микрофон для смартфонов и планшетов
Boya BY-M2 петличный микрофон для смартфонов и планшетов
Арт. DAN-3859
Boya BY-M2 петличный микрофон для смартфонов и планшетов
Наличие
более 10 шт

Петличный микрофон Boya BY-M2.

Микрофон позволяет записать чистый и высококачественный звук напрямую на все устройства iOS через порт Lightning. Это идеальный выбор для записи интервью, видеоблогов, презентаций и многого другого, независимо от того, снимаете ли вы видео или записываете аудио с помощью приложения на своем устройстве. Имеет сертифицированный Apple Mfi Lightening разъем.

2 490 ₽
В корзину

Видео

Как снимают длинные планы
Как снимают длинные планы
Distorting Grid
Distorting Grid
Освещение портретных снимков с помощью простого упаковочного белого пакета в качестве модификатора света
Освещение портретных снимков с помощью простого упаковочного белого пакета в качестве модификатора света
Биплаб Хазра
Биплаб Хазра
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.