FeiyuTech Vlog Pocket cтабилизатор для смартфона

Инновационная складная конструкция стедикама позволяет легко положить его в карман и вынуть, для последующей съемки. Его вес составляет 272 грамма, а максимальная нагрузка - до 240 граммов, что позволяет устанавливать большинство популярных смартфонов с большим дисплеем.
Прибор имеет трехосевой дизайн Motor-Lock. Одна кнопка переключает горизонтальную и вертикальную съемку для удобной съемки видео Tiktok и живой сцены.
Управление приложением камеры смартфона и приложением Beauty Cam осуществляется с помощью соединения Bluetooth и дополнительного кабеля управления.
Характеристики:
- максимальная нагрузка - 240 г
- диапазон размеров для мобильных телефонов 42-88 мм
- количество осей - 3
- угол наклона - 240 град.
- крен - 165 град.
- панорамирование - 330 град.
- емкость батареи - 1х1300 мАч
- время работы от батареи - 8 ч
- время зарядки - 2 ч
- вес нетто - 0,272 кг