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FeiyuTech FY-G6 Plus трехосевой стабилизатор + адаптер для мобильного телефона
FeiyuTech FY-G6 Plus трехосевой стабилизатор + адаптер для мобильного телефона
FeiyuTech FY-G6 Plus трехосевой стабилизатор + адаптер для мобильного телефона
FeiyuTech FY-G6 Plus трехосевой стабилизатор + адаптер для мобильного телефона
FeiyuTech FY-G6 Plus трехосевой стабилизатор + адаптер для мобильного телефона
FeiyuTech FY-G6 Plus трехосевой стабилизатор + адаптер для мобильного телефона
FeiyuTech FY-G6 Plus трехосевой стабилизатор + адаптер для мобильного телефона
FeiyuTech FY-G6 Plus трехосевой стабилизатор + адаптер для мобильного телефона
FeiyuTech FY-G6 Plus трехосевой стабилизатор + адаптер для мобильного телефона
FeiyuTech FY-G6 Plus трехосевой стабилизатор + адаптер для мобильного телефона

FeiyuTech FY-G6 Plus трехосевой стабилизатор + адаптер для мобильного телефона

FeiyuTech
Артикул: DAN-3301

Комплект из стабилизатора Feiyu FY-G6 Plus и адаптера для мобильного телефона.

Стабилизатор предназначен не только для экшн-камер, но и для смартфонов и беззеркальных камер весом до 800 г. Наличие WI-FI и Bluetooth позволяют дистанционно управлять процессом съемки.

Описание

Главным отличием стедикама является его совместимость с большинством компактных камер весом до 800 г. В первую очередь, вы можете подключить к нему экшн-камеру из линеек GoPro, Xiaomi, SJCAM, Sony RX0. Используя специальный адаптер, можно так же подключить и свой смартфон.

Feiyu G6 Plus  совместим с беззеркальными камерами: Sony RX100; Sony a6300 (16-50mm или 28-70mm); Sony a6500 (16-50mm или 28-70mm); Canon G3X; Canon M10 (15-45mm); и пр.

Новый дизайн стедикама имеет специальное колесико-кнопку, расширяющую функционал и удобство работы со стабилизатором. Управление зумом, фокусировкой, положением всех трех осей стабилизатора, и прочими функциями стедикама стало еще проще и удобнее благодаря этому удачному решению.

Универсальности прибору добавляет возможные два способа подключения к камере: через WI-FI или Bluetooth. Также, благодаря двойному каналу связи у стедикама FY-G6 Plus, вы сможете подключить смартфон и использовать его как пульт управления. Для стабилизатора подходят два 2 мобильных приложения: Vicool и Feiyu On. С таким функционалом появляется возможность управлять всем процессом съемки непосредственно со смартфона.

Прибор имеет мощный аккумулятор, с расчетным временем работы около 9 часов. Кроме того, он может питать подключенную к нему камеру. 

Комплектуется адаптером для мобильного телефона.

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