электронные стедикамы

Трехосевой ручной стабилизатор оснащен целым комплексом быстродействующих датчиков, позволяющих осуществлять мимический контроль движениями. Автоматическая настройка с DeepRed. Встроенный аккумулятор емкостью 3000 мАч. На корпусе расположены одно посадочное отверстие 1/4″ и три резьбы 3/8″. Максимальная нагрузка 3,2 кг. В комплект входит держатель для смартфона и L-площадка для размещения камеры вертикально и горизонтально.
Трехосевой электронный стабилизатор для смартфона или беззеркальной камеры. Оснащен L--пластиной для ваертикальной и горизонтальной съемки. Функция слежения за объектом, функция мимического контроля.
Стабилизатор с алгоритмом стабилизации 3-го поколения RS, создан для беззекральных камер. Возможность вертикальной ориентации съемки. Крепление Nato для установки дополнительных аксессуаров. Быстросъемная площадка на основе системы Arca. Сенсорный сенсорный экран 1.4" для управления и настройки стедикама. Возможно управление через приложение. Рукоятка аккумулятор.
Moza Air - стабилизатор электронный.
Трехосевой электронный стабилизатор для беззеркальных камер и DSLR. Обеспечивает плавные и стабильные кадры для профессионального видео. Поддерживает все беззеркальные и большинство DSLR-камер, включая Sony a7SII, Panasonic GH5, Canon EOS 5D Mark IV. Вес стабилизатора - 1100 г.
E-IMAGE Horison Pro + F Focus электронный стабилизатор монопод стедикам черный комплект.
Комплект, состоящий из стедикама E-IMAGE Horison Pro и электронного механизма фокусировки фотокамеры E-IMAGE F Focus. Комплект является готовым решением для операторов, видеоблогеров и путешественников. Благодаря этому комплекту пользователь всегда получит стабилизированное видео с превосходной резкостью.
DJI RS 3 Pro cтабилизатор. Унаследовал мощные характеристики серии Ronin, став продвинутой комплексной платформой для расширения камеры, обеспечивающей большие возможности для кинематографистов и решения для координированной съемки профессиональных команд. C DJI RS 3 Pro все в зоне досягаемости.
DJI RS 4 Pro стабилизатор. DJI RS 4 Pro оснащён новой конструкцией быстрой установки камеры. Двухслойные пластины обеспечивают простоту монтажа и балансировки, а горизонтальная пластина позволяет мгновенно переключаться на вертикальную съёмку. Регулировочный винт тонкой настройки оси наклона помогает точно позиционировать камеру, а верхняя пластина с направляющими гарантирует надёжную фиксацию оборудования. Время работы 13 ч. Собственный аккумулятор. Нагрузка — 4,5 кг.
