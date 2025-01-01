Фильтр

электронные стедикамы

В интернет-магазине Фотогора вы найдете современные электронные стедикамы, совместимые с зеркальными, беззеркальными и экшн-камерами, а также смартфонами.

Мы предлагаем доступное, надежное оборудование

которое позволяет пользоваться всеми преимуществами моторизированных гироскопических стабилизаторов.

По сравнению с механическими, электронные устройства намного проще в использовании, ускоряют подготовку и процесс съемки. Их легче настраивать, для получения стабильного навыка работы со стедикамом уходит совсем немного времени. Сложное, технологичное оборудование поставляется заранее сбалансированным и отлаженным. Достаточно установить на стабилизатор камеру или смартфон и начать снимать.

В нашем каталоге представлены стедикамы, которые позволяют настраивать технику с наклоном вверх-вниз, выбирать ракурсы с нижних точек. Необходимый угол поддерживается гироскопическим узлом. Нет необходимости даже находиться рядом со стабилизатором. Во многих моделях есть держатели для установки на слайдер и долли-тележки, модули для управления по Bluetooth и Wi-Fi.

В нашем магазине продаются электронные стедикамы

  • с платформами и адаптерами для установки фото- и видеокамер, смартфонов, экшн-систем GoPro, Sony Nex, HandyCam;
  • с разнообразными режимами съемки — с замедлением, панорамированием, отслеживанием лиц, мгновенным масштабированием, yaw-pitch-follow, all-lock и другими;
  • с усовершенствованными узлами — двигателем с энкодерами для идеальной точности позиционирования, джойстиком для управления наклонами и поворотами камеры, беспроводным контроллером с радиусом 50 м.

Профессиональную консультацию по выбору стедикамов предоставят эксперты магазина Фотогора. Мы гарантируем качество всех товаров и готовы доставить заказ в любой регион России.

Moza Aircross 2 Professional Kit электронный стабилизатор
Moza Aircross 2 Professional Kit электронный стабилизатор
Москва: в наличии 1-3 шт

Трехосевой ручной стабилизатор оснащен целым комплексом быстродействующих датчиков, позволяющих осуществлять мимический контроль движениями. Автоматическая настройка с DeepRed. Встроенный аккумулятор емкостью 3000 мАч. На корпусе расположены одно посадочное отверстие 1/4″ и три резьбы 3/8″. Максимальная нагрузка 3,2 кг. В комплект входит держатель для смартфона и L-площадка для размещения камеры вертикально и горизонтально.

41 970 ₽
Moza Aircross 2 электронный стабилизатор
Moza Aircross 2 электронный стабилизатор
Москва: в наличии 1-3 шт

Трехосевой электронный стабилизатор для смартфона или беззеркальной камеры. Оснащен L--пластиной для ваертикальной и горизонтальной съемки. Функция слежения за объектом, функция мимического контроля. Съемка на 360 °. Управление по Bluetooth и Wi-Fi. Максимальная нагрузка 3,2 кг. Одно отверстие 3/8" для аксессуаров и порты Multi-CAN. Встроенный аккумулятор 3000 мАч

37 110 ₽
DJI RS 3 Mini стабилизатор
DJI RS 3 Mini стабилизатор
Москва: в наличии 1-3 шт

Стабилизатор с алгоритмом стабилизации 3-го поколения RS, создан для беззекральных камер. Возможность вертикальной ориентации съемки. Крепление Nato для установки дополнительных аксессуаров. Быстросъемная площадка на основе системы Arca. Сенсорный сенсорный экран 1.4" для управления и настройки стедикама. Возможно управление через приложение. Рукоятка аккумулятор. Максимальная нагрузка 2 кг

33 470 ₽
Moza Air стабилизатор электронный
Moza Air стабилизатор электронный
Moza Air - стабилизатор электронный.

Трехосевой электронный стабилизатор для беззеркальных камер и DSLR. Обеспечивает плавные и стабильные кадры для профессионального видео. Поддерживает все беззеркальные и большинство DSLR-камер, включая Sony a7SII, Panasonic GH5, Canon EOS 5D Mark IV. Вес стабилизатора - 1100 г.

45 260 ₽
E-IMAGE EIHPFF Horison Pro + F Focus электронный стабилизатор монопод стедикам комплект
E-IMAGE EIHPFF Horison Pro + F Focus электронный стабилизатор монопод стедикам комплект
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

E-IMAGE Horison Pro + F Focus электронный стабилизатор монопод стедикам черный комплект.

Комплект, состоящий из стедикама E-IMAGE Horison Pro и электронного механизма фокусировки фотокамеры E-IMAGE F Focus. Комплект является готовым решением для операторов, видеоблогеров и путешественников. Благодаря этому комплекту пользователь всегда получит стабилизированное видео с превосходной резкостью.

55 650 ₽
DJI RS 3 Pro cтабилизатор
DJI RS 3 Pro cтабилизатор
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

DJI RS 3 Pro cтабилизатор. Унаследовал мощные характеристики серии Ronin, став продвинутой комплексной платформой для расширения камеры, обеспечивающей большие возможности для кинематографистов и решения для координированной съемки профессиональных команд. C DJI RS 3 Pro все в зоне досягаемости.

80 990 ₽
DJI RS 4 Pro стабилизатор
DJI RS 4 Pro стабилизатор
Центральный склад: в наличии 4-10 шт

DJI RS 4 Pro стабилизатор. DJI RS 4 Pro оснащён новой конструкцией быстрой установки камеры. Двухслойные пластины обеспечивают простоту монтажа и балансировки, а горизонтальная пластина позволяет мгновенно переключаться на вертикальную съёмку. Регулировочный винт тонкой настройки оси наклона помогает точно позиционировать камеру, а верхняя пластина с направляющими гарантирует надёжную фиксацию оборудования. Время работы 13 ч. Собственный аккумулятор. Нагрузка — 4,5 кг.

92 870 ₽
