В интернет-магазине Фотогора вы найдете современные электронные стедикамы, совместимые с зеркальными, беззеркальными и экшн-камерами, а также смартфонами.

Мы предлагаем доступное, надежное оборудование

которое позволяет пользоваться всеми преимуществами моторизированных гироскопических стабилизаторов.

По сравнению с механическими, электронные устройства намного проще в использовании, ускоряют подготовку и процесс съемки. Их легче настраивать, для получения стабильного навыка работы со стедикамом уходит совсем немного времени. Сложное, технологичное оборудование поставляется заранее сбалансированным и отлаженным. Достаточно установить на стабилизатор камеру или смартфон и начать снимать.

В нашем каталоге представлены стедикамы, которые позволяют настраивать технику с наклоном вверх-вниз, выбирать ракурсы с нижних точек. Необходимый угол поддерживается гироскопическим узлом. Нет необходимости даже находиться рядом со стабилизатором. Во многих моделях есть держатели для установки на слайдер и долли-тележки, модули для управления по Bluetooth и Wi-Fi.

В нашем магазине продаются электронные стедикамы



с платформами и адаптерами для установки фото- и видеокамер, смартфонов, экшн-систем GoPro, Sony Nex, HandyCam;

с разнообразными режимами съемки — с замедлением, панорамированием, отслеживанием лиц, мгновенным масштабированием, yaw-pitch-follow, all-lock и другими;

с усовершенствованными узлами — двигателем с энкодерами для идеальной точности позиционирования, джойстиком для управления наклонами и поворотами камеры, беспроводным контроллером с радиусом 50 м.

Профессиональную консультацию по выбору стедикамов предоставят эксперты магазина Фотогора. Мы гарантируем качество всех товаров и готовы доставить заказ в любой регион России.