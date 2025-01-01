GreenBean GB-DV 02 ручка-кронштейн для съемки с нижнего ракурса для видеокамер

Falcon Eyes EB-060 – предназначен для получения полноценного дополнительного источника мягкого света.
Оснащен металлическим кронштейном и может быть установлен на любую вспышку с горячим башмаком. Размер: 40х40 см. Вес - 1,0 кг.
Москва
Малая Семеновская 3с6
GreenBean GB-DV 02 – специально разработанный кронштейн, который чаще всего используется в качестве поддержки видео- и DSLR-камер при экшен-съемках. Предназначен для съемки с нижнего угла. Изготовлен из инженерного пластика.
Холодный башмак, имеющийся в ручке, позволяет монтировать дополнительное оборудование, такое как вспышка, микрофон, LED-подсветку или монитор. В площадке предусмотрены прорези для перемещения крепежного элемента для камеры (1/4 дюйма) как в продольном, так и в поперечном направлении. Этим достигается правильная балансировка системы камера–кронштейн. Крепление холодный башмак может перемещаться в горизонтальном направлении в пределах 30 мм.
Характеристики:
Osram (64575) – галогенная кварцевая лампа. Предназначена для приборов серий HaloLight, HaloPro, Promo, Master, Evolution.
Благодаря циклическому процессу нить накала сохраняется дольше, а затемнение поверхности лампы происходит значительно медленнее, чем у обычных ламп накаливания. Мощность – 1000W, цоколь G 6,35.
Fotokvant FLH-10 – адаптер-переходник с винтами 1/4" и 3/8" на концах. Изготовлен из металла с желтым покрытием. Предназначен для всех видов зубчатых передач с резьбовым отверстием 1/4" на 3/8".
Bessa Nikon AI 58 мм – реверсивный макроадаптер для крепления объектива с диаметром резьбы под фильтры 58 мм обратной стороной к фотокамере. Таким образом можно обычный объектив с внутренней резьбой 58 мм превратить в макрообъектив. Реверсивное кольцо не передает электронных данных между камерой и объективом, соответственно автоматика объектива работать не будет. Возможно только ручное управление. Фокусировка производится путем приближения-удаления камеры и объекта съемки.
Wansen
Работай с цветом без бликов