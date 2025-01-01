GreenBean GB-DV 02 ручка-кронштейн для съемки с нижнего ракурса для видеокамер

Описание

Холодный башмак, имеющийся в ручке, позволяет монтировать дополнительное оборудование, такое как вспышка, микрофон, LED-подсветку или монитор. В площадке предусмотрены прорези для перемещения крепежного элемента для камеры (1/4 дюйма) как в продольном, так и в поперечном направлении. Этим достигается правильная балансировка системы камера–кронштейн. Крепление холодный башмак может перемещаться в горизонтальном направлении в пределах 30 мм.

Характеристики: