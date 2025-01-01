стедикам для камеры

Москва
Компактный трехосевой стабилизатор можно удерживать в руке или размещать на различных поверхностях. Совместим со смартфонами, беззеркальными и зеркальными камерами. Встроенный светодиодный источник света яркостью 1000 лм, цветовая температура 5500K и CRI 90+. Встроенный аккумулятор 1150 мАч со встроенной поддержкой Power Delivery. Максимальная нагрузка 998 гр.
Стабилизатор с алгоритмом стабилизации 3-го поколения RS, создан для беззекральных камер. Возможность вертикальной ориентации съемки. Крепление Nato для установки дополнительных аксессуаров. Быстросъемная площадка на основе системы Arca. Сенсорный сенсорный экран 1.4" для управления и настройки стедикама. Возможно управление через приложение. Рукоятка аккумулятор.
Электронный стабилизатор Zhiyun Crane 3S.
Новая модель стедикама, которая способна работать с тяжелыми камеры весом до 6,5 кг, такими как Canon EOS 1DX, Blackmagic Pocket Cinema Cameras и даже с более крупными, например Red Digital Cinema, Canon Cinema EOS, Sony FS/FX и др.
DJI RS 4 Pro стабилизатор. DJI RS 4 Pro оснащён новой конструкцией быстрой установки камеры. Двухслойные пластины обеспечивают простоту монтажа и балансировки, а горизонтальная пластина позволяет мгновенно переключаться на вертикальную съёмку. Регулировочный винт тонкой настройки оси наклона помогает точно позиционировать камеру, а верхняя пластина с направляющими гарантирует надёжную фиксацию оборудования. Время работы 13 ч. Собственный аккумулятор. Нагрузка — 4,5 кг.
