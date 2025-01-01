Стедикамы снижают вибрацию камеры, обеспечивают ее фиксацию и позволяют оператору быстро ходить, бегать, перемещаться по лестнице. Изображение в кадре остается гладким, ровным и качественным.

Выбор стедикамов в магазине Фотогора

У нас вы найдете стедикам для камеры со специальными карданными механизмами, благодаря чему стабилизатор согласованно движется по трем осям и легко настраивается для съемки с нижней точки. Также у нас есть модели, которые можно использовать в реверсивном положении.

Для работы с беззеркальными, компактными и экшн-камерами хорошо подойдут портативные ручные стедикамы. Они обеспечивают мягкость и плавность съемки, даже если основное оборудование находится на весу, сцена связана с быстрым движением, слежением за объектом. С ними оператор не устает при длительной работе — например, на свадьбе. Стабилизаторы также можно использовать со смартфонами, закрепив их держателем на основании.

В нашем каталоге представлены стедикамы с полезными приспособлениями

мобильной платформой с предохранителем для камеры или смартфона — она легко передвигается по горизонтали и в других направлениях, противовес позволяет без затруднений откорректировать баланс;

телескопической штангой на цанговых зажимах для точной настройки баланса и использования стедикама в качестве монопода;

электронной системой с энкодерами для лучшего позиционирования камеры и т.д.

