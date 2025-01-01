Фильтр

Всего - 4 товара

Цена
Бренд
Тип

Статьи

стедикам для камеры

Стедикамы снижают вибрацию камеры, обеспечивают ее фиксацию и позволяют оператору быстро ходить, бегать, перемещаться по лестнице. Изображение в кадре остается гладким, ровным и качественным.

В интернет-магазине Фотогора продаются стабилизаторы и стедикамы для камер разных типов — от DSLR и профессиональной записи видео до GoPro и смартфонов. Мы поставляем оригинальную технику для ручной и автоматизированной стабилизации при любой, даже самой динамичной съемке.

Выбор стедикамов в магазине Фотогора

У нас вы найдете стедикам для камеры со специальными карданными механизмами, благодаря чему стабилизатор согласованно движется по трем осям и легко настраивается для съемки с нижней точки. Также у нас есть модели, которые можно использовать в реверсивном положении.

Для работы с беззеркальными, компактными и экшн-камерами хорошо подойдут портативные ручные стедикамы. Они обеспечивают мягкость и плавность съемки, даже если основное оборудование находится на весу, сцена связана с быстрым движением, слежением за объектом. С ними оператор не устает при длительной работе — например, на свадьбе. Стабилизаторы также можно использовать со смартфонами, закрепив их держателем на основании.

В нашем каталоге представлены стедикамы с полезными приспособлениями

  • мобильной платформой с предохранителем для камеры или смартфона — она легко передвигается по горизонтали и в других направлениях, противовес позволяет без затруднений откорректировать баланс;
  • телескопической штангой на цанговых зажимах для точной настройки баланса и использования стедикама в качестве монопода;
  • электронной системой с энкодерами для лучшего позиционирования камеры и т.д.

Подробные характеристики, комплектацию стедикамов, выбор моделей в наличии и под заказ уточняйте у консультантов магазина Фотогора.

Zhiyun Crane-M2 S электронный стедикам
Zhiyun Crane-M2 S электронный стедикам
Zhiyun Crane-M2 S электронный стедикам
Арт. OLE-2572
Zhiyun Crane-M2 S электронный стедикам
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Компактный трехосевой стабилизатор можно удерживать в руке или размещать на различных поверхностях. Совместим со смартфонами, беззеркальными и зеркальными камерами. Встроенный светодиодный источник света яркостью 1000 лм, цветовая температура 5500K и CRI 90+. Встроенный аккумулятор 1150 мАч со встроенной поддержкой Power Delivery. Максимальная нагрузка 998 гр.

18 990 ₽
В корзину
DJI RS 3 Mini стабилизатор
DJI RS 3 Mini стабилизатор
DJI RS 3 Mini стабилизатор
Арт. OLE-3410
DJI RS 3 Mini стабилизатор
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Стабилизатор с алгоритмом стабилизации 3-го поколения RS, создан для беззекральных камер. Возможность вертикальной ориентации съемки. Крепление Nato для установки дополнительных аксессуаров. Быстросъемная площадка на основе системы Arca. Сенсорный сенсорный экран 1.4" для управления и настройки стедикама. Возможно управление через приложение. Рукоятка аккумулятор. Максимальная нагрузка 2 кг

33 470 ₽
В корзину
Zhiyun Crane 3S электронный стабилизатор для камер
Zhiyun Crane 3S электронный стабилизатор для камер
Арт. DAN-4398
Zhiyun Crane 3S электронный стабилизатор для камер
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Электронный стабилизатор Zhiyun Crane 3S.

Новая модель стедикама, которая способна работать с тяжелыми камеры весом до 6,5 кг, такими как Canon EOS 1DX, Blackmagic Pocket Cinema Cameras и даже с более крупными, например Red Digital Cinema, Canon Cinema EOS, Sony FS/FX и др.

67 990 ₽
В корзину
DJI RS 4 Pro стабилизатор
DJI RS 4 Pro стабилизатор
DJI RS 4 Pro стабилизатор
Арт. MTG-3630
DJI RS 4 Pro стабилизатор
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт

DJI RS 4 Pro стабилизатор. DJI RS 4 Pro оснащён новой конструкцией быстрой установки камеры. Двухслойные пластины обеспечивают простоту монтажа и балансировки, а горизонтальная пластина позволяет мгновенно переключаться на вертикальную съёмку. Регулировочный винт тонкой настройки оси наклона помогает точно позиционировать камеру, а верхняя пластина с направляющими гарантирует надёжную фиксацию оборудования. Время работы 13 ч. Собственный аккумулятор. Нагрузка — 4,5 кг.

92 870 ₽
В корзину
Товары в архиве (10)
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера