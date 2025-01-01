Фильтр

Всего - 12 товаров

Цена

Статьи

стедикам для фотоаппарата

В интернет-магазине Фотогора вы можете купить стабилизатор для зеркальной, беззеркальной или экшн-камеры, компактный стедикам для фотоаппарата с надежной и удобной конструкцией. Такие приспособления незаменимы для съемки фото и видео в движении, в толпе, сложных условиях. Они повышают качество «картинки», компенсируют негативное влияние дорожащих рук, тряски при быстрой ходьбе или беге. Благодаря тонкой настройке баланса и многоосной регулировке платформы с камерой достигается максимальная четкость без рывков и смазываний.

Стедикамы для фотоаппаратов обычно рассчитаны на нагрузку до пяти килограммов

Чтобы обеспечить для системы динамическое равновесие, используются грузы — например, стальные пластины с регулируемым положением. Спиртовые, пузырьковые уровни позволяют точно выставлять положение камеры во время съемки в динамике. Даже если оператор быстро ходит вверх и вниз по лестнице, изображение остается ровным и гладким.

В каталоге представлены системы ручной и электронной стабилизации

которые можно использовать в горизонтальном, вертикальном, реверсивном положении.

В магазине вы найдете модели

  • с раздвижными грузами на нижней базе и несколькими противовесами для коррекции баланса;
  • с хваткими обрезиненными ручками с мягкой поверхностью и упорами для пальцев — чтобы стабилизировать положение камеры по горизонту;
  • телескопические штанги с несколькими секциями, которые фиксируются с помощью цанговых зажимов;
  • с карданным шарниром для настройки вертикального баланса и съемки с нижней точки — для фиксации не понадобятся дополнительные инструменты;
  • сумками с плотными поролоновыми вставками для безопасной транспортировки стабилизатора.

Подробную информацию о характеристиках и наличии стабилизаторов предоставят консультанты интернет-магазина.

Zhiyun Weebill 3S стабилизатор
Zhiyun Weebill 3S стабилизатор
Арт. OLE-2547
Zhiyun Weebill 3S стабилизатор
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Стабилизатор используется с беззеркальными и экшен-камерами, смартфонами. 3-х осевая электронная стабилизация. Позволяет устанавливать камеру как горизонтально, так и вертикально. Оснащен встроенным источником света (цветовая температура 2600-5500 К, CRI 90+). Возможно подключение микрофона. Модуль Bluetooth позволяет синхронизироваться с устройствами беспроводным способом. Встроенный аккумулятор емкостью 2600 мАч.

29 990 ₽
В корзину
Zhiyun Crane M2 S COMBO стабилизатор
Zhiyun Crane M2 S COMBO стабилизатор
Zhiyun Crane M2 S COMBO стабилизатор
Арт. OLE-2538
Zhiyun Crane M2 S COMBO стабилизатор
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Стабилизатор используется с беззеркальными и экшен-камерами, смартфонами. 3-х осевая электронная стабилизация. Оснащен встроенным источником света (световой поток 1000 Лм, CRI 90+). Модуль Bluetooth позволяет синхронизироваться с устройствами беспроводным способом. Встроенный аккумулятор емкостью 1150 мА*ч. В комплекте рюкзак и аксессуары.

34 550 ₽
В корзину
Zhiyun Crane-M2 S электронный стедикам
Zhiyun Crane-M2 S электронный стедикам
Zhiyun Crane-M2 S электронный стедикам
Арт. OLE-2572
Zhiyun Crane-M2 S электронный стедикам
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Компактный трехосевой стабилизатор можно удерживать в руке или размещать на различных поверхностях. Совместим со смартфонами, беззеркальными и зеркальными камерами. Встроенный светодиодный источник света яркостью 1000 лм, цветовая температура 5500K и CRI 90+. Встроенный аккумулятор 1150 мАч со встроенной поддержкой Power Delivery. Максимальная нагрузка 998 гр.

18 990 ₽
В корзину
Moza Aircross 2 Professional Kit электронный стабилизатор
Moza Aircross 2 Professional Kit электронный стабилизатор
Moza Aircross 2 Professional Kit электронный стабилизатор
Арт. OLE-2575
Moza Aircross 2 Professional Kit электронный стабилизатор
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Трехосевой ручной стабилизатор оснащен целым комплексом быстродействующих датчиков, позволяющих осуществлять мимический контроль движениями. Автоматическая настройка с DeepRed. Встроенный аккумулятор емкостью 3000 мАч. На корпусе расположены одно посадочное отверстие 1/4″ и три резьбы 3/8″. Максимальная нагрузка 3,2 кг. В комплект входит держатель для смартфона и L-площадка для размещения камеры вертикально и горизонтально.

41 970 ₽
В корзину
Moza Aircross 2 электронный стабилизатор
Moza Aircross 2 электронный стабилизатор
Moza Aircross 2 электронный стабилизатор
Арт. OLE-2687
Moza Aircross 2 электронный стабилизатор
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Трехосевой электронный стабилизатор для смартфона или беззеркальной камеры. Оснащен L--пластиной для ваертикальной и горизонтальной съемки. Функция слежения за объектом, функция мимического контроля. Съемка на 360 °. Управление по Bluetooth и Wi-Fi. Максимальная нагрузка 3,2 кг. Одно отверстие 3/8" для аксессуаров и порты Multi-CAN. Встроенный аккумулятор 3000 мАч

37 110 ₽
В корзину
DJI RS 3 Mini стабилизатор
DJI RS 3 Mini стабилизатор
DJI RS 3 Mini стабилизатор
Арт. OLE-3410
DJI RS 3 Mini стабилизатор
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Стабилизатор с алгоритмом стабилизации 3-го поколения RS, создан для беззекральных камер. Возможность вертикальной ориентации съемки. Крепление Nato для установки дополнительных аксессуаров. Быстросъемная площадка на основе системы Arca. Сенсорный сенсорный экран 1.4" для управления и настройки стедикама. Возможно управление через приложение. Рукоятка аккумулятор. Максимальная нагрузка 2 кг

33 470 ₽
В корзину
Zhiyun Crane 3S электронный стабилизатор для камер
Zhiyun Crane 3S электронный стабилизатор для камер
Арт. DAN-4398
Zhiyun Crane 3S электронный стабилизатор для камер
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Электронный стабилизатор Zhiyun Crane 3S.

Новая модель стедикама, которая способна работать с тяжелыми камеры весом до 6,5 кг, такими как Canon EOS 1DX, Blackmagic Pocket Cinema Cameras и даже с более крупными, например Red Digital Cinema, Canon Cinema EOS, Sony FS/FX и др.

67 990 ₽
В корзину
E-IMAGE EIHOFF Horison One + F Focus электронный стабилизатор монопод стедикам комплект
E-IMAGE EIHOFF Horison One + F Focus электронный стабилизатор монопод стедикам комплект
Арт. DAN-5817
E-IMAGE EIHOFF Horison One + F Focus электронный стабилизатор монопод стедикам комплект
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Черный комплект E-IMAGE Horison One + F Focus стедикам и электронный механизм фокусировки.

Комплект, состоящий из стедикама E-IMAGE Horison One и электронного механизма фокусировки фотокамеры E-IMAGE F Focus. Комплект является готовым решением для операторов, видеоблогеров и путешественников. Благодаря этому комплекту пользователь всегда получит стабилизированное видео с превосходной резкостью.

50 550 ₽
В корзину
E-IMAGE EIHPFF Horison Pro + F Focus электронный стабилизатор монопод стедикам комплект
E-IMAGE EIHPFF Horison Pro + F Focus электронный стабилизатор монопод стедикам комплект
Арт. DAN-5819
E-IMAGE EIHPFF Horison Pro + F Focus электронный стабилизатор монопод стедикам комплект
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

E-IMAGE Horison Pro + F Focus электронный стабилизатор монопод стедикам черный комплект.

Комплект, состоящий из стедикама E-IMAGE Horison Pro и электронного механизма фокусировки фотокамеры E-IMAGE F Focus. Комплект является готовым решением для операторов, видеоблогеров и путешественников. Благодаря этому комплекту пользователь всегда получит стабилизированное видео с превосходной резкостью.

55 650 ₽
В корзину
DJI RS 3 Pro cтабилизатор
DJI RS 3 Pro cтабилизатор
DJI RS 3 Pro cтабилизатор
Арт. DAN-9814
DJI RS 3 Pro cтабилизатор
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

DJI RS 3 Pro cтабилизатор. Унаследовал мощные характеристики серии Ronin, став продвинутой комплексной платформой для расширения камеры, обеспечивающей большие возможности для кинематографистов и решения для координированной съемки профессиональных команд. C DJI RS 3 Pro все в зоне досягаемости.

80 990 ₽
В корзину
MOZA Aircross S стабилизатор
MOZA Aircross S стабилизатор
MOZA Aircross S стабилизатор
Арт. MTG-2163
MOZA Aircross S стабилизатор
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт

MOZA Aircross S стабилизатор. Универсальный стабилизатор с инновационной конструкцией подвеса, благодаря чему вы сможете установить камеру, смартфон и экшн камеру одновременно. Подойдет для блога и проведения активных трансляций. Для удобства перевозки и хранения в комплекте профессиональный рюкзак с настраиваемыми разделителями. Нагрузка до 2 кг. Время работы до 10 ч.

31 310 ₽
В корзину
DJI RS 4 Pro стабилизатор
DJI RS 4 Pro стабилизатор
DJI RS 4 Pro стабилизатор
Арт. MTG-3630
DJI RS 4 Pro стабилизатор
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт

DJI RS 4 Pro стабилизатор. DJI RS 4 Pro оснащён новой конструкцией быстрой установки камеры. Двухслойные пластины обеспечивают простоту монтажа и балансировки, а горизонтальная пластина позволяет мгновенно переключаться на вертикальную съёмку. Регулировочный винт тонкой настройки оси наклона помогает точно позиционировать камеру, а верхняя пластина с направляющими гарантирует надёжную фиксацию оборудования. Время работы 13 ч. Собственный аккумулятор. Нагрузка — 4,5 кг.

92 870 ₽
В корзину
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера