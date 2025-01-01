стедикам для фотоаппарата

Москва
Стабилизатор используется с беззеркальными и экшен-камерами, смартфонами. 3-х осевая электронная стабилизация. Позволяет устанавливать камеру как горизонтально, так и вертикально. Оснащен встроенным источником света (цветовая температура 2600-5500 К, CRI 90+). Возможно подключение микрофона. Модуль Bluetooth позволяет синхронизироваться с устройствами беспроводным способом. Встроенный аккумулятор емкостью 2600 мАч.
Стабилизатор используется с беззеркальными и экшен-камерами, смартфонами. 3-х осевая электронная стабилизация. Оснащен встроенным источником света (световой поток 1000 Лм, CRI 90+). Модуль Bluetooth позволяет синхронизироваться с устройствами беспроводным способом. Встроенный аккумулятор емкостью 1150 мА*ч. В комплекте рюкзак и аксессуары.
Компактный трехосевой стабилизатор можно удерживать в руке или размещать на различных поверхностях. Совместим со смартфонами, беззеркальными и зеркальными камерами. Встроенный светодиодный источник света яркостью 1000 лм, цветовая температура 5500K и CRI 90+. Встроенный аккумулятор 1150 мАч со встроенной поддержкой Power Delivery. Максимальная нагрузка 998 гр.
Трехосевой ручной стабилизатор оснащен целым комплексом быстродействующих датчиков, позволяющих осуществлять мимический контроль движениями. Автоматическая настройка с DeepRed. Встроенный аккумулятор емкостью 3000 мАч. На корпусе расположены одно посадочное отверстие 1/4″ и три резьбы 3/8″. Максимальная нагрузка 3,2 кг. В комплект входит держатель для смартфона и L-площадка для размещения камеры вертикально и горизонтально.
Трехосевой электронный стабилизатор для смартфона или беззеркальной камеры. Оснащен L--пластиной для ваертикальной и горизонтальной съемки. Функция слежения за объектом, функция мимического контроля.
Стабилизатор с алгоритмом стабилизации 3-го поколения RS, создан для беззекральных камер. Возможность вертикальной ориентации съемки. Крепление Nato для установки дополнительных аксессуаров. Быстросъемная площадка на основе системы Arca. Сенсорный сенсорный экран 1.4" для управления и настройки стедикама. Возможно управление через приложение. Рукоятка аккумулятор.
Электронный стабилизатор Zhiyun Crane 3S.
Новая модель стедикама, которая способна работать с тяжелыми камеры весом до 6,5 кг, такими как Canon EOS 1DX, Blackmagic Pocket Cinema Cameras и даже с более крупными, например Red Digital Cinema, Canon Cinema EOS, Sony FS/FX и др.
Черный комплект E-IMAGE Horison One + F Focus стедикам и электронный механизм фокусировки.
Комплект, состоящий из стедикама E-IMAGE Horison One и электронного механизма фокусировки фотокамеры E-IMAGE F Focus. Комплект является готовым решением для операторов, видеоблогеров и путешественников. Благодаря этому комплекту пользователь всегда получит стабилизированное видео с превосходной резкостью.
E-IMAGE Horison Pro + F Focus электронный стабилизатор монопод стедикам черный комплект.
Комплект, состоящий из стедикама E-IMAGE Horison Pro и электронного механизма фокусировки фотокамеры E-IMAGE F Focus. Комплект является готовым решением для операторов, видеоблогеров и путешественников. Благодаря этому комплекту пользователь всегда получит стабилизированное видео с превосходной резкостью.
DJI RS 3 Pro cтабилизатор. Унаследовал мощные характеристики серии Ronin, став продвинутой комплексной платформой для расширения камеры, обеспечивающей большие возможности для кинематографистов и решения для координированной съемки профессиональных команд. C DJI RS 3 Pro все в зоне досягаемости.
MOZA Aircross S стабилизатор. Универсальный стабилизатор с инновационной конструкцией подвеса, благодаря чему вы сможете установить камеру, смартфон и экшн камеру одновременно. Подойдет для блога и проведения активных трансляций. Для удобства перевозки и хранения в комплекте профессиональный рюкзак с настраиваемыми разделителями. Нагрузка до 2 кг. Время работы до 10 ч.
DJI RS 4 Pro стабилизатор. DJI RS 4 Pro оснащён новой конструкцией быстрой установки камеры. Двухслойные пластины обеспечивают простоту монтажа и балансировки, а горизонтальная пластина позволяет мгновенно переключаться на вертикальную съёмку. Регулировочный винт тонкой настройки оси наклона помогает точно позиционировать камеру, а верхняя пластина с направляющими гарантирует надёжную фиксацию оборудования. Время работы 13 ч. Собственный аккумулятор. Нагрузка — 4,5 кг.
