Стабилизатор для зеркальной, беззеркальной или экшн-камеры, компактный стедикам для фотоаппарата с надежной и удобной конструкцией. Такие приспособления незаменимы для съемки фото и видео в движении, в толпе, сложных условиях. Они повышают качество «картинки», компенсируют негативное влияние дорожащих рук, тряски при быстрой ходьбе или беге. Благодаря тонкой настройке баланса и многоосной регулировке платформы с камерой достигается максимальная четкость без рывков и смазываний.

Стедикамы для фотоаппаратов обычно рассчитаны на нагрузку до пяти килограммов

Чтобы обеспечить для системы динамическое равновесие, используются грузы — например, стальные пластины с регулируемым положением. Спиртовые, пузырьковые уровни позволяют точно выставлять положение камеры во время съемки в динамике. Даже если оператор быстро ходит вверх и вниз по лестнице, изображение остается ровным и гладким.

В каталоге представлены системы ручной и электронной стабилизации

которые можно использовать в горизонтальном, вертикальном, реверсивном положении.

В магазине вы найдете модели



с раздвижными грузами на нижней базе и несколькими противовесами для коррекции баланса;

с хваткими обрезиненными ручками с мягкой поверхностью и упорами для пальцев — чтобы стабилизировать положение камеры по горизонту;

телескопические штанги с несколькими секциями, которые фиксируются с помощью цанговых зажимов;

с карданным шарниром для настройки вертикального баланса и съемки с нижней точки — для фиксации не понадобятся дополнительные инструменты;

сумками с плотными поролоновыми вставками для безопасной транспортировки стабилизатора.

Подробную информацию о характеристиках и наличии стабилизаторов предоставят консультанты интернет-магазина.