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-10 %
GreenBean iStab Motor 4PRO механизм фокусировки для стедикама
GreenBean iStab Motor 4PRO механизм фокусировки для стедикама
GreenBean iStab Motor 4PRO механизм фокусировки для стедикама
GreenBean iStab Motor 4PRO механизм фокусировки для стедикама
GreenBean iStab Motor 4PRO механизм фокусировки для стедикама
GreenBean iStab Motor 4PRO механизм фокусировки для стедикама
GreenBean iStab Motor 4PRO механизм фокусировки для стедикама
GreenBean iStab Motor 4PRO механизм фокусировки для стедикама

GreenBean iStab Motor 4PRO механизм фокусировки для стедикама

GreenBean
Артикул: DAN-9043

Внешняя система фокусировки для объектива фотоаппарата, установленного на стедикам iStab 4PRO, совместимость с большинством DSRL и беззеркальных камер, плавная беззвучная работа, индикаторы режима, встроенная батарея, возможность дистанционного управление со смартфона.

Описание

Механизм фокусировки (фоллоу фокус) GreenBean iStab Motor 4PRO позволяет плавно и без нарушения стабилизации камеры, прямо во время съемки, управлять фокусировкой объективов на фотоаппаратах, установленных на стедикам iStab 4PR.

Плавность хода обеспечивается безлюфтовым передаточным механизмом с соединительной зубчатой муфтой. Благодаря прецизионной работе шагового двигателя, люфты и задержки отсутствуют не только в начале движения муфты в прямом направлении, но и во время реверса. Управление осуществляется при помощи крупного 35 мм диска муфты фокусировки на модуле управления и диска фокусировки такого же диаметра, закрепляемого на корпусе стедикама.

Также возможно дистанционное управление со смартфона при помощи программ, управляющих стедикамом. Беззвучная работа мотора и всей системы позволяет использовать его при видеосъемке с синхронной записью звука. Благодаря особой конструкции, состоящей из крепежного стержня и кронштейна, механизм фокусировки совместим с большинством объективов DSRL и беззеркальных камер. Крепежный стержень устанавливается при помощи комплектных винтов на передней части платформы стедикама iStab Motor 4PRO. Механизм фокусировки устанавливается через кронштейн на крепежном стержне и может менять свое положение как по горизонтали (по всей длине крепежного стержня), так и по вертикали (в пределах 3 см).

Далее механизм подключается к стедикаму кабелем USB-C. На объектив необходимо надеть ремень из комплекта для того, чтобы зубчатое колесо могло прокручивать кольцо трансфокации (для изменения фокусного расстояния) или ручной фокусировки. Благодаря длине крепежного стержня 215 мм и диаметру зубчатого фокусировочного кольца 105 мм, устройство подходит для использования с различными объективами, которые могут быстро меняться прямо во время съемки.

Надежная фиксация положения механизма фокусировки производится закручиванием винта с удобной переставной ручкой типа храповик. Ручка дополнительно фиксируется шестигранным винтом в основании, при помощи комплектного шестигранного ключа. Второй шестигранный ключ используется для закручивания комплектных крепежных винтов положение механизма фокусировки будет устойчиво. Для удобства использования механизм фокусировки и модуль управления оснащены индикаторами режима работы, которые сигнализирует о величине заряда встроенной батареи.

Индикатор на модуле управления также поможет откалибровать механизм (см. руководство по эксплуатации).

В комплект входит удобный жесткий кейс для хранения и транспортировки механизма фокусировки, который оберегает устройство от повреждений.

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