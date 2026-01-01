GreenBean iStab Motor 4PRO механизм фокусировки для стедикама

Описание

Механизм фокусировки (фоллоу фокус) GreenBean iStab Motor 4PRO позволяет плавно и без нарушения стабилизации камеры, прямо во время съемки, управлять фокусировкой объективов на фотоаппаратах, установленных на стедикам iStab 4PR.

Плавность хода обеспечивается безлюфтовым передаточным механизмом с соединительной зубчатой муфтой. Благодаря прецизионной работе шагового двигателя, люфты и задержки отсутствуют не только в начале движения муфты в прямом направлении, но и во время реверса. Управление осуществляется при помощи крупного 35 мм диска муфты фокусировки на модуле управления и диска фокусировки такого же диаметра, закрепляемого на корпусе стедикама.

Также возможно дистанционное управление со смартфона при помощи программ, управляющих стедикамом. Беззвучная работа мотора и всей системы позволяет использовать его при видеосъемке с синхронной записью звука. Благодаря особой конструкции, состоящей из крепежного стержня и кронштейна, механизм фокусировки совместим с большинством объективов DSRL и беззеркальных камер. Крепежный стержень устанавливается при помощи комплектных винтов на передней части платформы стедикама iStab Motor 4PRO. Механизм фокусировки устанавливается через кронштейн на крепежном стержне и может менять свое положение как по горизонтали (по всей длине крепежного стержня), так и по вертикали (в пределах 3 см).

Далее механизм подключается к стедикаму кабелем USB-C. На объектив необходимо надеть ремень из комплекта для того, чтобы зубчатое колесо могло прокручивать кольцо трансфокации (для изменения фокусного расстояния) или ручной фокусировки. Благодаря длине крепежного стержня 215 мм и диаметру зубчатого фокусировочного кольца 105 мм, устройство подходит для использования с различными объективами, которые могут быстро меняться прямо во время съемки.

Надежная фиксация положения механизма фокусировки производится закручиванием винта с удобной переставной ручкой типа храповик. Ручка дополнительно фиксируется шестигранным винтом в основании, при помощи комплектного шестигранного ключа. Второй шестигранный ключ используется для закручивания комплектных крепежных винтов положение механизма фокусировки будет устойчиво. Для удобства использования механизм фокусировки и модуль управления оснащены индикаторами режима работы, которые сигнализирует о величине заряда встроенной батареи.

Индикатор на модуле управления также поможет откалибровать механизм (см. руководство по эксплуатации).

В комплект входит удобный жесткий кейс для хранения и транспортировки механизма фокусировки, который оберегает устройство от повреждений.