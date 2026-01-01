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Manfrotto MVCCM Medium DSLR Camera система стабилизации для камер
Manfrotto MVCCM Medium DSLR Camera система стабилизации для камер
Manfrotto MVCCM Medium DSLR Camera система стабилизации для камер
Manfrotto MVCCM Medium DSLR Camera система стабилизации для камер

Manfrotto MVCCM Medium DSLR Camera система стабилизации для камер

Manfrotto
Артикул: NVF-9605

Manfrotto MVCCM Medium DSLR Camera - система стабилизации камер.

Совместима с Canon - 5DMKII, 5DMKIII, 5DMKIV, 5DS, 5DR, 7DmkII, 7D, 6DmkII, 6D, 70D, 77D, 80D и Nikon - D300, D500, D600, D610, D750, D850, D7500, D5600. Допустимая нагрузка 5 кг. Вес - 540 грамм.

Описание

Устройство изготовлено из алюминия и представляет собой быстроразъемную регулируемую по высоте раму, которая подходит для средних зеркальных фотокамер.

Система стабилизации включает в себя реверсивную верхнюю рукоятку, которая может быть перемещена, когда используется адаптер XLR. Ручка может также складываться при упаковке системы и даже может быть переконфигурирована на левостороннее положение. 

В системе предусмотрено крепление холодный башмак, а также 1/4" и 3/8" для установки оборудования.

Для защиты видеокабелей и предотвращения повреждения портов предусмотрен специальный зажим.

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