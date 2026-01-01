GreenBean Glide Track 100M RC слайдер моторизованный.

Описание





Прецизионные подшипники и мощный малошумный двигатель помогают создавать плавные съемки со сверхточным позиционированием камеры.

Прочная, но легкая конструкция из алюминиевого сплава и карбоновые направляющие обеспечивают стабильное движение на протяжении всей съемки от первого до последнего кадра. Включение и выключения режима плавного старта и остановки привода сделают картинку более «киношной» или «реалистичной».

4 роликовых подшипника обеспечивают дополнительный баланс и защиту от вибраций во время движения.



Управление приводом каретки осуществляется при помощи штатного пульта радиоуправления с джойстиком и ЖК-дисплеем. Сопряжение пульта и каретки происходит автоматически.

Пульт ДУ позволяет перемещать каретку слайдера в ручном или автоматическом режиме между заданными точками. В видеорежиме (Live motion) каретка будет перемещать камеру вперед и назад (режим LOOP) с постоянной скоростью в течение заданного интервала времени. Дополнительные функции плавного запуска и остановки Ramp сделают снимаемые кадры еще привлекательнее.

В фоторежиме (Timelaps) устройство самостоятельно вычислит время выполнения программы, достаточно задать такие параметры, как время между двумя снимками, время экспозиции, количество точек съемки на треке. Для дистанционного срабатывания, камера подключается к разъему Jack 2.5мм, останется только наблюдать за ее перемещением.



Угол поворота камеры может плавно меняться во время движения каретки, чтобы получить различные эффекты съемки. Режимы слежения и панорамирования достигаются механическим вращением платформы с камерой в ту или иную сторону, и выставляются при помощи двух регулирующих ручек, перемещающих среднюю направляющую слайдера. Максимальный поворот камеры составляет 120° на всей длине хода каретки 82 см.



Поворотная платформа на каретке слайдера имеет винт 1/4" и переходник-гайку 1/4-3/8" для крепления оборудования с резьбовым отверстием соответствующих диаметров – как непосредственно фото или видеокамер, так и различных штативных головок и стабилизаторов.

В комплект оборудования входит шаровая головка с быстросъемной площадкой для простой установки камеры на каретку.

Два пузырьковых уровня, один из которых встроен в каретку для выравнивания рельсов, а другой – в штативную головку, и гарантирует отсутствие завала камеры по горизонту.



Два аккумулятора NP-F550 емкостью 2600 мАч служат для питания привода моторизованной каретки и пульта дистанционного управления. Аккумуляторы устанавливаются в слот привода каретки и слот на обратной стороне пульта ДУ. Кроме того устройства могут питаться через разъем USB Type-C.

Помимо аккумуляторов в комплект также входит зарядное устройство с двумя аккумуляторными слотами, позволяющее сэкономить время на одновременной подзарядке обоих аккумуляторов.



Слайдер может устанавливаться на горизонтальную или наклонную поверхность при помощи складных ножек на шариковых опорах с резиновыми подпятниками. Ножки регулируются по высоте и углу наклона, поэтому их можно установить даже на неровной поверхности

Для закрепления на различных суппортах в монтажной площадке слайдера и торцевых основаниях имеются резьбовые отверстия 1/4" или 3/8", благодаря которым слайдер можно, к примеру, установить на один или пару штативов.





Допустимая нагрузка до 7 кг

Прочная и легкая конструкция

Материал направляющих – карбон, материал каретки – алюминиевый сплав

Диапазон перемещений камеры – до 820 мм

Режимы слежения и панорамирования

Бесшумная моторная каретка с четырьмя прецизионными подшипниками

Два аккумулятора NP-F 2600 мАч и зарядное устройство

Дистанционное управление на частоте 2.4 ГГц

Управление на расстоянии до 20 метров в пределах прямой видимости

Настройки крайних точек A/B, замедленная съемка тайм-лапс, поддержка панорамных эффектов на 120°

Кабели для спуска затвора камеры для нескольких моделей камер

Шаровая головка для установки камеры на каретку

Складные ножки на шариковых опорах

Полужесткая сумка для переноски

Характеристики: