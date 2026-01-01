GreenBean Glide Track 100M RC слайдер моторизованный.

Прецизионные подшипники и мощный малошумный двигатель помогают создавать плавные съемки со сверхточным позиционированием камеры.
Прочная, но легкая конструкция из алюминиевого сплава и карбоновые направляющие обеспечивают стабильное движение на протяжении всей съемки от первого до последнего кадра. Включение и выключения режима плавного старта и остановки привода сделают картинку более «киношной» или «реалистичной».
4 роликовых подшипника обеспечивают дополнительный баланс и защиту от вибраций во время движения.
Управление приводом каретки осуществляется при помощи штатного пульта радиоуправления с джойстиком и ЖК-дисплеем. Сопряжение пульта и каретки происходит автоматически.
Пульт ДУ позволяет перемещать каретку слайдера в ручном или автоматическом режиме между заданными точками. В видеорежиме (Live motion) каретка будет перемещать камеру вперед и назад (режим LOOP) с постоянной скоростью в течение заданного интервала времени. Дополнительные функции плавного запуска и остановки Ramp сделают снимаемые кадры еще привлекательнее.
В фоторежиме (Timelaps) устройство самостоятельно вычислит время выполнения программы, достаточно задать такие параметры, как время между двумя снимками, время экспозиции, количество точек съемки на треке. Для дистанционного срабатывания, камера подключается к разъему Jack 2.5мм, останется только наблюдать за ее перемещением.
Угол поворота камеры может плавно меняться во время движения каретки, чтобы получить различные эффекты съемки. Режимы слежения и панорамирования достигаются механическим вращением платформы с камерой в ту или иную сторону, и выставляются при помощи двух регулирующих ручек, перемещающих среднюю направляющую слайдера. Максимальный поворот камеры составляет 120° на всей длине хода каретки 82 см.
Поворотная платформа на каретке слайдера имеет винт 1/4" и переходник-гайку 1/4-3/8" для крепления оборудования с резьбовым отверстием соответствующих диаметров – как непосредственно фото или видеокамер, так и различных штативных головок и стабилизаторов.
В комплект оборудования входит шаровая головка с быстросъемной площадкой для простой установки камеры на каретку.
Два пузырьковых уровня, один из которых встроен в каретку для выравнивания рельсов, а другой – в штативную головку, и гарантирует отсутствие завала камеры по горизонту.
Два аккумулятора NP-F550 емкостью 2600 мАч служат для питания привода моторизованной каретки и пульта дистанционного управления. Аккумуляторы устанавливаются в слот привода каретки и слот на обратной стороне пульта ДУ. Кроме того устройства могут питаться через разъем USB Type-C.
Помимо аккумуляторов в комплект также входит зарядное устройство с двумя аккумуляторными слотами, позволяющее сэкономить время на одновременной подзарядке обоих аккумуляторов.
Слайдер может устанавливаться на горизонтальную или наклонную поверхность при помощи складных ножек на шариковых опорах с резиновыми подпятниками. Ножки регулируются по высоте и углу наклона, поэтому их можно установить даже на неровной поверхности
Для закрепления на различных суппортах в монтажной площадке слайдера и торцевых основаниях имеются резьбовые отверстия 1/4" или 3/8", благодаря которым слайдер можно, к примеру, установить на один или пару штативов.
Допустимая нагрузка до 7 кг
Прочная и легкая конструкция
Материал направляющих – карбон, материал каретки – алюминиевый сплав
Диапазон перемещений камеры – до 820 мм
Режимы слежения и панорамирования
Бесшумная моторная каретка с четырьмя прецизионными подшипниками
Два аккумулятора NP-F 2600 мАч и зарядное устройство
Дистанционное управление на частоте 2.4 ГГц
Управление на расстоянии до 20 метров в пределах прямой видимости
Настройки крайних точек A/B, замедленная съемка тайм-лапс, поддержка панорамных эффектов на 120°
Кабели для спуска затвора камеры для нескольких моделей камер
Шаровая головка для установки камеры на каретку
Складные ножки на шариковых опорах
Полужесткая сумка для переноски
Характеристики:
- Диапазон перемещений 820мм
- Максимальная нагрузка (при горизонтальной установке) 7кг
- Максимальная нагрузка (при 45° установке) 2,5кг
- Питание электропривода 5-7.4В (разъем Type C, Sony NPF аккумулятор)
- Максимальный ток 1.0А
- Беспроводное управление пульт ДУ 2,4ГГц
- Режимы управления ручной (джойстик), видео, фото тайм-лапсМощность передатчика (максимальная) 5 мВт
- Дальность действия 20м
- Диапазон частот 2400-2483,5 мГц
- Питание пульта автономное (Li-Ion) аккумулятор, внешнее =5-7,4В
- Крепление для камер 1/4" и 3/8"
- Материал направляющих карбон
- Температура воздуха при эксплуатации -10 ℃…+50 ℃Размер упаковки 1115х300х100 ммВес с упаковкой 4.6 кг