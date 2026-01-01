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GreenBean Glide Track 100M RC слайдер моторизованный
GreenBean Glide Track 100M RC слайдер моторизованный

GreenBean Glide Track 100M RC слайдер моторизованный

GreenBean
Артикул: DAN-9574

GreenBean Glide Track 100M RC слайдер моторизованный.

Предназначен для плавного перемещения DSLR и видеокамеры весом до 7 кг на расстояние до 820мм (длина рельса 960мм). Легкий и прочный слайдер из алюминиевого сплава с карбоновыми направляющими может использоваться в профессиональных студиях и на выездных съемках.

Бесшумный шаговый привод с радиоуправлением от пульта позволяет в ручном или циклическом режиме управлять направлением движения и скоростью перемещения камеры, а также управлять включением видеокамеры и производить фотосъемку в режиме таймлапс.

В конструкции слайдера реализована возможность производить различные виды панорамных съемок и имитировать режим слежения, благодаря одновременному линейному движению повороту камеры.

Слайдер подойдет фотографам и видеографам, которые хотят плавного перемещения и контролируемого позиционирования камеры.

Описание


Прецизионные подшипники и мощный малошумный двигатель помогают создавать плавные съемки со сверхточным позиционированием камеры.

Прочная, но легкая конструкция из алюминиевого сплава и карбоновые направляющие обеспечивают стабильное движение на протяжении всей съемки от первого до последнего кадра. Включение и выключения режима плавного старта и остановки привода сделают картинку более «киношной» или «реалистичной».

4 роликовых подшипника обеспечивают дополнительный баланс и защиту от вибраций во время движения.

Управление приводом каретки осуществляется при помощи штатного пульта радиоуправления с джойстиком и ЖК-дисплеем. Сопряжение пульта и каретки происходит автоматически.

Пульт ДУ позволяет перемещать каретку слайдера в ручном или автоматическом режиме между заданными точками. В видеорежиме (Live motion) каретка будет перемещать камеру вперед и назад (режим LOOP) с постоянной скоростью в течение заданного интервала времени. Дополнительные функции плавного запуска и остановки Ramp сделают снимаемые кадры еще привлекательнее.

В фоторежиме (Timelaps) устройство самостоятельно вычислит время выполнения программы, достаточно задать такие параметры, как время между двумя снимками, время экспозиции, количество точек съемки на треке. Для дистанционного срабатывания, камера подключается к разъему Jack 2.5мм, останется только наблюдать за ее перемещением.

Угол поворота камеры может плавно меняться во время движения каретки, чтобы получить различные эффекты съемки. Режимы слежения и панорамирования достигаются механическим вращением платформы с камерой в ту или иную сторону, и выставляются при помощи двух регулирующих ручек, перемещающих среднюю направляющую слайдера. Максимальный поворот камеры составляет 120° на всей длине хода каретки 82 см.

Поворотная платформа на каретке слайдера имеет винт 1/4" и переходник-гайку 1/4-3/8" для крепления оборудования с резьбовым отверстием соответствующих диаметров – как непосредственно фото или видеокамер, так и различных штативных головок и стабилизаторов.

В комплект оборудования входит шаровая головка с быстросъемной площадкой для простой установки камеры на каретку.

Два пузырьковых уровня, один из которых встроен в каретку для выравнивания рельсов, а другой – в штативную головку, и гарантирует отсутствие завала камеры по горизонту.

Два аккумулятора NP-F550 емкостью 2600 мАч служат для питания привода моторизованной каретки и пульта дистанционного управления. Аккумуляторы устанавливаются в слот привода каретки и слот на обратной стороне пульта ДУ. Кроме того устройства могут питаться через разъем USB Type-C.

Помимо аккумуляторов в комплект также входит зарядное устройство с двумя аккумуляторными слотами, позволяющее сэкономить время на одновременной подзарядке обоих аккумуляторов.

Слайдер может устанавливаться на горизонтальную или наклонную поверхность при помощи складных ножек на шариковых опорах с резиновыми подпятниками. Ножки регулируются по высоте и углу наклона, поэтому их можно установить даже на неровной поверхности

Для закрепления на различных суппортах в монтажной площадке слайдера и торцевых основаниях имеются резьбовые отверстия 1/4" или 3/8", благодаря которым слайдер можно, к примеру, установить на один или пару штативов.


  • Допустимая нагрузка до 7 кг

  • Прочная и легкая конструкция

  • Материал направляющих – карбон, материал каретки – алюминиевый сплав

  • Диапазон перемещений камеры – до 820 мм

  • Режимы слежения и панорамирования

  • Бесшумная моторная каретка с четырьмя прецизионными подшипниками

  • Два аккумулятора NP-F 2600 мАч и зарядное устройство

  • Дистанционное управление на частоте 2.4 ГГц

  • Управление на расстоянии до 20 метров в пределах прямой видимости

  • Настройки крайних точек A/B, замедленная съемка тайм-лапс, поддержка панорамных эффектов на 120°

  • Кабели для спуска затвора камеры для нескольких моделей камер

  • Шаровая головка для установки камеры на каретку

  • Складные ножки на шариковых опорах

  • Полужесткая сумка для переноски

Характеристики: 

  • Диапазон перемещений 820мм
  • Максимальная нагрузка (при горизонтальной установке) 7кг
  • Максимальная нагрузка (при 45° установке) 2,5кг
  • Питание электропривода 5-7.4В (разъем Type C, Sony NPF аккумулятор)
  • Максимальный ток 1.0А
  • Беспроводное управление пульт ДУ 2,4ГГц
  • Режимы управления ручной (джойстик), видео, фото тайм-лапсМощность передатчика (максимальная) 5 мВт
  • Дальность действия 20м
  • Диапазон частот 2400-2483,5 мГц
  • Питание пульта автономное (Li-Ion) аккумулятор, внешнее =5-7,4В
  • Крепление для камер 1/4" и 3/8"
  • Материал направляющих карбон
  • Температура воздуха при эксплуатации -10 ℃…+50 ℃Размер упаковки 1115х300х100 ммВес с упаковкой 4.6 кг

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