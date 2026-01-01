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GreenBean Dolly 03 тележка операторская
GreenBean Dolly 03 тележка операторская

GreenBean Dolly 03 тележка операторская

GreenBean
Артикул: DAN-1253

GreenBean Dolly 03 - тележка операторская.

Трехколесная тележка обеспечивает плавное движение в кадре по любой ровной поверхности: пол, стол, доски и т.д. и в любых направлениях (прямо и по кругу). Точность выставления осей колес легко проверить по нанесенным шкалам. 

Описание

Шарикоподшипники из нержавеющей стали внутри колес обеспечивают плавное движение. Колеса затягиваются, ослабляются и могут быть сняты, также их можно установить в требуемые согласованные положения в соответствии с маркировкой по шкале вокруг каждого колеса. Каждое колесо имеет свой номер (1, 2, 3), это поможет легко вернуться к нужной траектории после перерыва в съемках. Толщина платформы 5 мм, три выреза на платформе обеспечивают удобное маневрирование и служат ручками для переноски.

Камеру можно прикрепить непосредственно к винту 1/4" в центре тележки, а для крепления штативной головки в комплекте прилагается адаптер 1/4" - 3/8". Также на каждом из трехуглов имеются дополнительные отверстия с резьбой 1/4" и 3/8" которые позволяют устанавливать шарнирные держатели с подсветкой, микрофонами и другими аксессуарами.

Характеристики:

  • максимальная нагрузка, кг - до 15
  • тип крепления - центральный винт 1/4" для камеры, 1 адаптер 1/4"-3/8" для штативной головки, 7 резьбовых отверстий 1/4", 3 резьбовых отверстия 3/8"
  • материал - высококачественный алюминиевый корпус, твердые резиновые гелевые колеса на стальных подшипниках
  • размеры платформы, мм - 305х267х49
  • размеры колеса, мм - 60
  • вес, кг - 0,95

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