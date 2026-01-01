GreenBean Dolly 03 тележка операторская

Описание

Шарикоподшипники из нержавеющей стали внутри колес обеспечивают плавное движение. Колеса затягиваются, ослабляются и могут быть сняты, также их можно установить в требуемые согласованные положения в соответствии с маркировкой по шкале вокруг каждого колеса. Каждое колесо имеет свой номер (1, 2, 3), это поможет легко вернуться к нужной траектории после перерыва в съемках. Толщина платформы 5 мм, три выреза на платформе обеспечивают удобное маневрирование и служат ручками для переноски.

Камеру можно прикрепить непосредственно к винту 1/4" в центре тележки, а для крепления штативной головки в комплекте прилагается адаптер 1/4" - 3/8". Также на каждом из трехуглов имеются дополнительные отверстия с резьбой 1/4" и 3/8" которые позволяют устанавливать шарнирные держатели с подсветкой, микрофонами и другими аксессуарами.

Характеристики: