Современные смартфоны способны записывать видео на уровне профессиональных камер. Однако, качество аудиозаписи — «слабое место» большинства моделей, даже самых передовых. Если вы не хотите мириться с плохим звуком, вам понадобится внешний микрофон для телефона. Он повышает читаемость аудиозаписи, позволяет добиться высокой чистоты ее звучания. Приобрести полезные аксессуары можно в интернет-магазине Фотогора.

Разновидности микрофонов для смартфона

Смартфон все чаще становится универсальным инструментом журналиста-интервьюера, блогера, записывающего видеоролики и подкасты. Студенты пользуются им на лекциях, а музыканты — вне студии, чтобы быстро записать интересный «кусок» мелодии. В каждом случае нужно пользоваться подходящими микрофонами.

Наиболее распространенные модели — петличные всенаправленные

Они компактные, просто закрепляются на одежде за клипсу, отлично подходят для записи голоса. На нашем сайте вы найдете современные модели с ветрозащитой, не фиксирующие посторонние шумы и оснащенные удобными опциями:

omni directional для охвата записи на 360 градусов;

интегрированным пятиметровым кабелем с четырехполосным разъемом — микрофон можно подключить к смартфону напрямую;

портами для смартфонов разных моделей — в том числе сертифицированным Lightning для устройств iOS;

разборным корпусом для подключения микрофона к другим аудиогаджетам.

Также на нашем сайте вы найдете микрофоны-пушки, записывающие звук направленно (впереди, с обрезкой по бокам) и стереомикрофоны для качественной записи музыки — с сохранением реверберации.

Консультанты магазина помогут выбрать подходящую модель и способ оплаты покупки. Все товары сайта Фотогора доставляются в любой регион России, а также продаются самовывозом в Москве и Воронеже.