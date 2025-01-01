Фильтр

микрофон для телефона

Современные смартфоны способны записывать видео на уровне профессиональных камер. Однако, качество аудиозаписи — «слабое место» большинства моделей, даже самых передовых. Если вы не хотите мириться с плохим звуком, вам понадобится внешний микрофон для телефона. Он повышает читаемость аудиозаписи, позволяет добиться высокой чистоты ее звучания. Приобрести полезные аксессуары можно в интернет-магазине Фотогора.

Разновидности микрофонов для смартфона

Смартфон все чаще становится универсальным инструментом журналиста-интервьюера, блогера, записывающего видеоролики и подкасты. Студенты пользуются им на лекциях, а музыканты — вне студии, чтобы быстро записать интересный «кусок» мелодии. В каждом случае нужно пользоваться подходящими микрофонами.

Наиболее распространенные модели — петличные всенаправленные

Они компактные, просто закрепляются на одежде за клипсу, отлично подходят для записи голоса. На нашем сайте вы найдете современные модели с ветрозащитой, не фиксирующие посторонние шумы и оснащенные удобными опциями:

  • omni directional для охвата записи на 360 градусов;
  • интегрированным пятиметровым кабелем с четырехполосным разъемом — микрофон можно подключить к смартфону напрямую;
  • портами для смартфонов разных моделей — в том числе сертифицированным Lightning для устройств iOS;
  • разборным корпусом для подключения микрофона к другим аудиогаджетам.

Также на нашем сайте вы найдете микрофоны-пушки, записывающие звук направленно (впереди, с обрезкой по бокам) и стереомикрофоны для качественной записи музыки — с сохранением реверберации.

Консультанты магазина помогут выбрать подходящую модель и способ оплаты покупки. Все товары сайта Фотогора доставляются в любой регион России, а также продаются самовывозом в Москве и Воронеже.

Boya BY-M3D двойной петличный микрофон для смартфонов и планшетов
Арт. DAN-3861
Boya BY-M3D двойной петличный микрофон для смартфонов и планшетов
Двойной петличный микрофон Boya BY-M3D для смартфонов и планшетов.

Микрофон специально разработан для смартфонов Android, планшетов, iPad Pro, Mac PC с аудиоразъемом USB Type-C. Дизайн с двумя микрофонами идеальный выбор для записи интервью, ток-шоу и любых других мероприятий.

Хит
Boya BY-M1 всенаправленный петличный микрофон
Арт. NVF-1677
Boya BY-M1 всенаправленный петличный микрофон
Boya BY-M1 – всенаправленный петличный микрофон для смартфонов, DSLR, диктофонов и т.п.

Оснащен Omni pickup pattern для полного охвата в 360 градусов.

Boya BY-M2 петличный микрофон для смартфонов и планшетов
Boya BY-M2 петличный микрофон для смартфонов и планшетов
Boya BY-M2 петличный микрофон для смартфонов и планшетов
Арт. DAN-3859
Boya BY-M2 петличный микрофон для смартфонов и планшетов
Петличный микрофон Boya BY-M2.

Микрофон позволяет записать чистый и высококачественный звук напрямую на все устройства iOS через порт Lightning. Это идеальный выбор для записи интервью, видеоблогов, презентаций и многого другого, независимо от того, снимаете ли вы видео или записываете аудио с помощью приложения на своем устройстве. Имеет сертифицированный Apple Mfi Lightening разъем.

Boya BY-M2D двойной петличный микрофон для смартфонов и планшетов
Арт. DAN-3860
Boya BY-M2D двойной петличный микрофон для смартфонов и планшетов
Двойной петличный микрофон Boya BY-M2D для смартфонов и планшетов.

Микрофон позволяет записать чистый и высококачественный звук напрямую на все устройства iOS через порт Lightning. Имеется возможность подключения других микрофонов с 3,5 мм TRS-выходом к iOS-устройствам. Такой дизайн - идеальный выбор для записи интервью, ток-шоу и любых других мероприятий.

Saramonic LavMicro UC микрофон для смартфонов
Saramonic LavMicro UC микрофон для смартфонов
Saramonic LavMicro UC микрофон для смартфонов
Арт. DAN-2660
Saramonic LavMicro UC микрофон для смартфонов
Петличный микрофон для смартфонов Saramonic LavMicro UC.

Всенаправленный петличный микрофон, специально разработанный для устройств USB Type-C. Он позволяет записывать звук на ноутбук USB-C, ПК, телефон или планшет и передавать сигнал через интерфейс USB Type-C. Длина кабеля - 1,7 м.

Saramonic SmartMic+ микрофон для смартфонов
Saramonic SmartMic+ микрофон для смартфонов
Saramonic SmartMic+ микрофон для смартфонов
Арт. DAN-2657
Saramonic SmartMic+ микрофон для смартфонов
Микрофон для смартфонов Saramonic SmartMic+.

Легкий компактный кардиоидный микрофон с выходом TRRS для смартфонов с разъемом 3,5 мм. Имеет надежный механизм крепления к смартфону. Диапазон частот от 75 Гц до 20 КГц, чувствительность -35±3 дБ (0 дБ=1 В/Па) при 1 КГц, соотношение сигнал/шум 75 дБ. Оборудован разъемом для наушников 3,5 мм.

Saramonic SR-LMX1+ петлинчый микрофон для смартфонов
Saramonic SR-LMX1+ петлинчый микрофон для смартфонов
Saramonic SR-LMX1+ петлинчый микрофон для смартфонов
Арт. DAN-2662
Saramonic SR-LMX1+ петлинчый микрофон для смартфонов
Петлинчый микрофон для смартфонов Saramonic SR-LMX1+.

Микрофон предназначен для обеспечения высококачественных аудиозаписей на любом устройстве iOS или Android.

Saramonic LavMicro Di петличный микрофон для смартфонов
Saramonic LavMicro Di петличный микрофон для смартфонов
Арт. DAN-2659
Saramonic LavMicro Di петличный микрофон для смартфонов
Петличный микрофон для смартфонов Saramonic LavMicro Di.

Петличным микрофоном, специально разработаный для IOS устройств. Он позволяет записывать настоящий стереозвук на устройства iOS и передавать сигнал через интерфейс Apple Lightning. Длина кабеля - 1,7 м.

Saramonic smartMic микрофон для смартфонов
Saramonic smartMic микрофон для смартфонов
Арт. DAN-2661
Saramonic smartMic микрофон для смартфонов
Микрофон для смартфонов Saramonic smartMic.

Специальный микрофон для продуктов на базе iOS. Устройство совместимо с такими продуктами Apple, как iPhone, iPad, iPod Touch. Всенаправленная диаграмма позволяет использовать устройство практически в любой ситуации и превращает смартфон или планшет в профессиональный диктофон или рекордер.

Saramonic SmartMic+ Di микрофон для смартфонов
Арт. DAN-2655
Saramonic SmartMic+ Di микрофон для смартфонов
Микрофон для смартфона Saramonic SmartMic+Di.

Легкий микрофон для смартфона с разъемом Lightning. Имеет надежный механизм крепления и разъем для наушников 3,5мм. Сертифицирован Apple.

Saramonic SmartMic+ UC микрофон для смартфонов (вход USB-C)
Saramonic SmartMic+ UC микрофон для смартфонов (вход USB-C)
Saramonic SmartMic+ UC микрофон для смартфонов (вход USB-C)
Арт. DAN-2656
Saramonic SmartMic+ UC микрофон для смартфонов (вход USB-C)
Микрофон для смартфонов Saramonic SmartMic+ UC (вход USB-C).

Легкий компактный кардиоидный микрофон для продуктов на базе Android. Устройство совместимо с девайсами USB Type-C. Разъем 3,5 мм для наушников на задней панели позволяет проводить мониторинг звука во время записи. Имеет надежный механизм крепления к смартфону. Диапазон частот от 75 Гц до 20 КГц, чувствительность -35±3 дБ (0 дБ=1 В/Па) при 1 КГц, соотношение сигнал/шум 75 дБ. 

