микрофон для телефона

Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Двойной петличный микрофон Boya BY-M3D для смартфонов и планшетов.
Микрофон специально разработан для смартфонов Android, планшетов, iPad Pro, Mac PC с аудиоразъемом USB Type-C. Дизайн с двумя микрофонами идеальный выбор для записи интервью, ток-шоу и любых других мероприятий.
Boya BY-M1 – всенаправленный петличный микрофон для смартфонов, DSLR, диктофонов и т.п.
Оснащен Omni pickup pattern для полного охвата в 360 градусов.
Петличный микрофон Boya BY-M2.
Микрофон позволяет записать чистый и высококачественный звук напрямую на все устройства iOS через порт Lightning. Это идеальный выбор для записи интервью, видеоблогов, презентаций и многого другого, независимо от того, снимаете ли вы видео или записываете аудио с помощью приложения на своем устройстве. Имеет сертифицированный Apple Mfi Lightening разъем.
Двойной петличный микрофон Boya BY-M2D для смартфонов и планшетов.
Микрофон позволяет записать чистый и высококачественный звук напрямую на все устройства iOS через порт Lightning. Имеется возможность подключения других микрофонов с 3,5 мм TRS-выходом к iOS-устройствам. Такой дизайн - идеальный выбор для записи интервью, ток-шоу и любых других мероприятий.
Петличный микрофон для смартфонов Saramonic LavMicro UC.
Всенаправленный петличный микрофон, специально разработанный для устройств USB Type-C. Он позволяет записывать звук на ноутбук USB-C, ПК, телефон или планшет и передавать сигнал через интерфейс USB Type-C. Длина кабеля - 1,7 м.
Микрофон для смартфонов Saramonic SmartMic+.
Легкий компактный кардиоидный микрофон с выходом TRRS для смартфонов с разъемом 3,5 мм. Имеет надежный механизм крепления к смартфону. Диапазон частот от 75 Гц до 20 КГц, чувствительность -35±3 дБ (0 дБ=1 В/Па) при 1 КГц, соотношение сигнал/шум 75 дБ. Оборудован разъемом для наушников 3,5 мм.
Петлинчый микрофон для смартфонов Saramonic SR-LMX1+.
Микрофон предназначен для обеспечения высококачественных аудиозаписей на любом устройстве iOS или Android.
Петличный микрофон для смартфонов Saramonic LavMicro Di.
Петличным микрофоном, специально разработаный для IOS устройств. Он позволяет записывать настоящий стереозвук на устройства iOS и передавать сигнал через интерфейс Apple Lightning. Длина кабеля - 1,7 м.
Микрофон для смартфонов Saramonic smartMic.
Специальный микрофон для продуктов на базе iOS. Устройство совместимо с такими продуктами Apple, как iPhone, iPad, iPod Touch. Всенаправленная диаграмма позволяет использовать устройство практически в любой ситуации и превращает смартфон или планшет в профессиональный диктофон или рекордер.
Микрофон для смартфона Saramonic SmartMic+Di.
Легкий микрофон для смартфона с разъемом Lightning. Имеет надежный механизм крепления и разъем для наушников 3,5мм. Сертифицирован Apple.
Микрофон для смартфонов Saramonic SmartMic+ UC (вход USB-C).
Легкий компактный кардиоидный микрофон для продуктов на базе Android. Устройство совместимо с девайсами USB Type-C. Разъем 3,5 мм для наушников на задней панели позволяет проводить мониторинг звука во время записи. Имеет надежный механизм крепления к смартфону. Диапазон частот от 75 Гц до 20 КГц, чувствительность -35±3 дБ (0 дБ=1 В/Па) при 1 КГц, соотношение сигнал/шум 75 дБ.
