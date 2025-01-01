Фильтр

микрофон для записи видео

В интернет-магазине Фотогора продаются микрофоны для записи видео с помощью DSLR, видеокамер и даже смартфонов. Благодаря широте каталога вы найдете удобную модель, которая обеспечит качество звука при съемке блогов, уличных репортажей, обзоров, записи обучающих вебинаров и других целей.

Мы предлагаем внешние микрофоны, четко и правильно записывающие голос при разговоре, вокал и инструменты при исполнении музыки

У нас есть модели, подходящие для потоковой передачи и интервью с несколькими участниками.

Консультанты магазина дадут профессиональные рекомендации при выборе и посоветуют микрофоны с разными характеристиками

  • направленности: для домашних видеозаписей и голосовых трансляций подойдут кардиоидные и суперкардиоидные модели; для вокала, интервью, роликов для YouTube — универсальные всенаправленные;
  • типа: для работы с голосом, как правило, выбирают конденсаторные модели; для записи живых выступлений — динамические;
  • диапазона частот — выбирая определенные микрофоны, вы сможете сгладить недостатки речи и записывать видео более качественно;
  • чувствительности — чем она выше, тем более тихие звуки записывает микрофон;
  • соотношения сигнал/шум, электрического сопротивления, стандартного напряжения и т.д.

В каталоге есть микрофоны, которые подключаются разными способами — к камере через горячий башмак или разъемы, к компьютеру через USB или XLR. Мы предлагаем аудиотехнику с длинным кабелем или беспроводным подключением, обеспечивающими мобильность.

Наше оборудование уменьшит затраты времени на подготовку к записи видео и улучшают результат вашей работы.

Консультации по выбору микрофонов можно получить по телефону или в онлайн-чате. Доставка всех товаров Фотогора осуществляется по Москве и в регионы России.

E-IMAGE PM-510 Professional shotgun microphone min 21*182 mm микрофон
E-IMAGE PM-510 Professional shotgun microphone min 21*182 mm микрофон
Профессиональный микрофон-пушка применяется в видеожурналистике. Широкий симметричный диапазон частотных откликов. Встроенный переключатель подавления низких частот. Позолоченный разъем XLR обеспечивает идеальную передачу тока звуковой частоты.

9 020 ₽
E-IMAGE PM-500 Professional shotgun microphone mini 21*182 mm микрофон
E-IMAGE PM-500 Professional shotgun microphone mini 21*182 mm микрофон
Профессиональный микрофон-пушка применяется в видеожурналистике, для записи на открытом воздухе. Обеспечивает узкий угол приема, необходимый для приема звука на большом растоянии. Подавление звука с боковых и задней сторон микрофона. Переключаемый спад на низкой частоте.

8 580 ₽
E-IMAGE PM-527 Professional shotgun microphone middle 19*250 mm микрофон
E-IMAGE PM-527 Professional shotgun microphone middle 19*250 mm микрофон
 Короткий микрофон с интерференционной лампой типа «пушка» предназначен для производства и трансляции видео. Превосходная направленность, высокая артикуляция согласных и подавление обратной связи. Широкий симметричный диапазон частотных откликов. Позолоченный разъем XLR обеспечивает идеальную передачу тока звуковой частоты.

24 580 ₽
E-IMAGE PM-846 Professional shotgun microphone long 21*369 mm микрофон
E-IMAGE PM-846 Professional shotgun microphone long 21*369 mm микрофон
Предназначен для производства и трансляции видео. Обеспечивает узкий угол приема, необходимый для работы на большом расстоянии от источника звука. Отличное подавление звука с боковых и задней сторон. Переключаемый спад на низкой частоте.

15 490 ₽
E-IMAGE PM-876 Professional shotgun microphone middle 19*285 mm микрофон
E-IMAGE PM-876 Professional shotgun microphone middle 19*285 mm микрофон
Предназначен для производства и трансляции видео. Обеспечивает узкий угол приема, необходимый для работы на большом расстоянии от источника звука. Отличное подавление звука с боковых и задней сторон. Переключаемый спад на низкой частоте.

13 390 ₽
