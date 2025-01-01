микрофон для записи видео

Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Профессиональный микрофон-пушка применяется в видеожурналистике. Широкий симметричный диапазон частотных откликов. Встроенный переключатель подавления низких частот. Позолоченный разъем XLR обеспечивает идеальную передачу тока звуковой частоты.
Профессиональный микрофон-пушка применяется в видеожурналистике, для записи на открытом воздухе. Обеспечивает узкий угол приема, необходимый для приема звука на большом растоянии. Подавление звука с боковых и задней сторон микрофона. Переключаемый спад на низкой частоте.
Короткий микрофон с интерференционной лампой типа «пушка» предназначен для производства и трансляции видео. Превосходная направленность, высокая артикуляция согласных и подавление обратной связи. Широкий симметричный диапазон частотных откликов. Позолоченный разъем XLR обеспечивает идеальную передачу тока звуковой частоты.
Предназначен для производства и трансляции видео. Обеспечивает узкий угол приема, необходимый для работы на большом расстоянии от источника звука. Отличное подавление звука с боковых и задней сторон. Переключаемый спад на низкой частоте.
