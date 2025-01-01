Фильтр

Всего - 7 товаров

Цена
Бренд
Тип микрофона

Статьи

микрофон для блога

Блоги — один из самых перспективных видеоформатов, и в их съемке все шире задействуется профессиональное оборудование. Чтобы повысить конкурентоспособность, интерес к своим роликам, увеличить аудиторию, видеоблоггер должен обеспечить качественный, четкий звук без посторонних шумов. В этом помогают микрофоны для блога.

Микрофон для блога - специальное, компактное аудиооборудование, которое можно подключать к DSLR, видеокамерам и даже смартфонам

Они также подсоединяются к компьютерам — через USB-разъемы или XLR (в этом случае нужна звуковая карта). В отличие от встроенных микрофонов, такие системы намного четче передают и записывают звук, подавляют сторонние шумы и оснащаются большим набором функций.

Ассортимент микрофонов для блогинга в магазине Фотогора

В интернет-магазине Фотогора вы найдете микрофоны для записи вебинаров, видеороликов для YouTube, стримов и другого контента. Мы предлагаем аудиооборудование, которое подойдет для съемки в любом формате — от динамичного уличного репортажа до домашнего обзора косметических новинок. Среди самых распространенных микрофонов для видеозаписи нужно назвать:

  • петличные микрофоны (чаще всего всенаправленные) — оптимальный вариант для записи видео от первого лица, выездной съемки и работы с высоким уровнем мобильности;
  • одно-, двунаправленные конденсаторные микрофоны — для видео оптимальны настольные модели, они подходят для работы с голосом, у них хорошая чувствительность, соотношение сигнала и шума;
  • микрофоны для записи в «полевых» условиях — вам понадобится динамическая всенаправленная система, которая обеспечит качественный звук.

В каталоге собраны микрофоны с разным рабочим диапазоном, направленностью, частотными и другими характеристиками. Подробнее об оборудовании расскажут консультанты Фотогора.

-15 %
GreenBean RadioSystem UHF150 беспроводная петличная радиосистема
GreenBean RadioSystem UHF150 беспроводная петличная радиосистема
GreenBean RadioSystem UHF150 беспроводная петличная радиосистема
Арт. DAN-9039
GreenBean RadioSystem UHF150 беспроводная петличная радиосистема
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 11 дн, 2 ч

Предназначена для передачи звукового сигнала от ведущего (петличный микрофон в комплекте) через передающий трансмиттер на принимающий ресивер. А с ресивера – на звукозаписывающее устройство (рекордер, DSLR-камеру, смартфон и т.д.). Поясное или накамерное крепление ресивера. Регулировки усиления и шумоподавления. Дистанция 80 метров (при идеальных условиях до 150 м). Выбор каналов и частоты.

-15 %7 290 ₽
6 190 ₽
В корзину
-20 %
Godox Virso M2 петличная радиосистема
Godox Virso M2 петличная радиосистема
Godox Virso M2 петличная радиосистема
Арт. OLE-5293
Godox Virso M2 петличная радиосистема
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 9 дн, 2 ч

Комплект из двух передающих трансмиттеров со встроенным микрофоном и двухканального принимающего ресивера. Функция шумоподавления, беспроводная передача качественного звукового сигнала по радиоканалу частотой 2.4 Ггц, увеличенная рабочая дистанция до 200 метров. Время работы приемника 17ч, передатчиков - 13ч. В комплекте два всенаправленных петличных микрофона и зарядный кейс.

-20 %26 090 ₽
20 870 ₽
В корзину
-20 %
Godox MoveLink LT2 петличная радиосистема для смартфона
Godox MoveLink LT2 петличная радиосистема для смартфона
Godox MoveLink LT2 петличная радиосистема для смартфона
Арт. OLE-1600
Godox MoveLink LT2 петличная радиосистема для смартфона
Наличие
Центральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 9 дн, 2 ч

Godox MoveLink LT2 петличная радиосистема для смартфона

Компактная беспроводная система для улучшения записи звука во время проведения интервью, ведения видеоблогов и подкастов, производства видеоконтента. Простая в использовании система включает в себя два передающих трансмиттера Godox MoveLink TX со встроенными микрофонами, один принимающий ресивер Godox MoveLink LT RX с подключением напрямую к смартфонам (через разъем Lightning) и двух всенаправленных петличных микрофона с кабелем 1.2 метра в комплекте. Беспроводная микрофонная система работает на частоте 2,4 ГГц.

-20 %26 590 ₽
21 270 ₽
В корзину
E-IMAGE EIMD21C Camera MIcrophone(3.5mm TRS) микрофон для камеры/смартфона
E-IMAGE EIMD21C Camera MIcrophone(3.5mm TRS) микрофон для камеры/смартфона
E-IMAGE EIMD21C Camera MIcrophone(3.5mm TRS) микрофон для камеры/смартфона
Арт. OLE-1749
E-IMAGE EIMD21C Camera MIcrophone(3.5mm TRS) микрофон для камеры/смартфона
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт

E-IMAGE Camera MIcrophone(3.5mm TRS) микрофон для камеры/смартфона

Микрофон используется в качестве альтернативы встроенному микрофону на смартфоне или фотоаппарате. Подходит для записи вокала и акустики, интервью, блогов, чатов, стримов. Головка микрофона подвижна, может сгибаться под углом 90º. Чистый звук записи позволяет смартфону выступать в качестве надежного инструмента репортера.


3 390 ₽
В корзину
-20 %
Godox WEC Kit1 радиосистема накамерная
Godox WEC Kit1 радиосистема накамерная
Godox WEC Kit1 радиосистема накамерная
Арт. OLE-3130
Godox WEC Kit1 радиосистема накамерная
Наличие
Центральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 9 дн, 2 ч

Компактная радиосистема из 1 передатчика со встроенным микрофоном и 1 приемника. Передача сигнала по радиоканалу с частотой 2.4 Ггц, функция шумоподавления, рабочая дистанция до 200 метров, время работы до 8 часов. Устройство Plug and Play. Система поддерживает моно и стерео звучание. В комплекте зарядный кейс с индикацией уровня заряда и сумочка-чехол для хранения и транспортировки.

-20 %8 390 ₽
6 710 ₽
В корзину
-20 %
Godox WEC Kit2 радиосистема накамерная
Godox WEC Kit2 радиосистема накамерная
Godox WEC Kit2 радиосистема накамерная
Арт. OLE-3131
Godox WEC Kit2 радиосистема накамерная
Наличие
Центральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 9 дн, 2 ч

Компактная радиосистема из 2 передатчиков со встроенным микрофоном и 1 приемника. Передача сигнала по радиоканалу частотой 2.4 Ггц, функция шумоподавления, рабочая дистанция до 200 метров, время работы до 8 часов. Устройство Plug and Play. Система поддерживает моно и стерео звучание. В комплекте зарядный кейс с индикацией уровня заряда и сумочка-чехол для хранения и транспортировки.

-20 %15 890 ₽
12 710 ₽
В корзину
-20 %
Godox WEC-S Kit2 радиосистема накамерная
Godox WEC-S Kit2 радиосистема накамерная
Godox WEC-S Kit2 радиосистема накамерная
Арт. OLE-4293
Godox WEC-S Kit2 радиосистема накамерная
Наличие
Центральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 11 дн, 2 ч

Беспроводная микрофонная система Godox WEC-S для записи видеоблогов и интервью. 2 встроенных передатчика с микрофоном и двухканальный приёмник с мультиинтерфейсным разъёмом прикрепите к лацкану пиджака двух человек и камере Sony соответственно. Связь на расстоянии до 200 метров осуществляется через частоту 2,4 ГГц. Дополнительные функции включают встроенный микрофон, светодиодные индикаторы, встроенные аккумуляторы и возможность переключения между режимами записи.

-20 %18 290 ₽
14 630 ₽
В корзину
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера