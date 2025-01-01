Блоги — один из самых перспективных видеоформатов, и в их съемке все шире задействуется профессиональное оборудование. Чтобы повысить конкурентоспособность, интерес к своим роликам, увеличить аудиторию, видеоблоггер должен обеспечить качественный, четкий звук без посторонних шумов. В этом помогают микрофоны для блога.

Микрофон для блога - специальное, компактное аудиооборудование, которое можно подключать к DSLR, видеокамерам и даже смартфонам

Они также подсоединяются к компьютерам — через USB-разъемы или XLR (в этом случае нужна звуковая карта). В отличие от встроенных микрофонов, такие системы намного четче передают и записывают звук, подавляют сторонние шумы и оснащаются большим набором функций.

Ассортимент микрофонов для блогинга в магазине Фотогора

В интернет-магазине Фотогора вы найдете микрофоны для записи вебинаров, видеороликов для YouTube, стримов и другого контента. Мы предлагаем аудиооборудование, которое подойдет для съемки в любом формате — от динамичного уличного репортажа до домашнего обзора косметических новинок. Среди самых распространенных микрофонов для видеозаписи нужно назвать:

петличные микрофоны (чаще всего всенаправленные) — оптимальный вариант для записи видео от первого лица, выездной съемки и работы с высоким уровнем мобильности;

одно-, двунаправленные конденсаторные микрофоны — для видео оптимальны настольные модели, они подходят для работы с голосом, у них хорошая чувствительность, соотношение сигнала и шума;

микрофоны для записи в «полевых» условиях — вам понадобится динамическая всенаправленная система, которая обеспечит качественный звук.

В каталоге собраны микрофоны с разным рабочим диапазоном, направленностью, частотными и другими характеристиками. Подробнее об оборудовании расскажут консультанты Фотогора.