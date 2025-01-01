микрофон для блога

Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Предназначена для передачи звукового сигнала от ведущего (петличный микрофон в комплекте) через передающий трансмиттер на принимающий ресивер. А с ресивера – на звукозаписывающее устройство (рекордер, DSLR-камеру, смартфон и т.д.). Поясное или накамерное крепление ресивера. Регулировки усиления и шумоподавления. Дистанция 80 метров (при идеальных условиях до 150 м). Выбор каналов и частоты.
Комплект из двух передающих трансмиттеров со встроенным микрофоном и двухканального принимающего ресивера. Функция шумоподавления, беспроводная передача качественного звукового сигнала по радиоканалу частотой 2.4 Ггц, увеличенная рабочая дистанция до 200 метров. Время работы приемника 17ч, передатчиков - 13ч. В комплекте два всенаправленных петличных микрофона и зарядный кейс.
Godox MoveLink LT2 петличная радиосистема для смартфона
Компактная беспроводная система для улучшения записи звука во время проведения интервью, ведения видеоблогов и подкастов, производства видеоконтента. Простая в использовании система включает в себя два передающих трансмиттера Godox MoveLink TX со встроенными микрофонами, один принимающий ресивер Godox MoveLink LT RX с подключением напрямую к смартфонам (через разъем Lightning) и двух всенаправленных петличных микрофона с кабелем 1.2 метра в комплекте. Беспроводная микрофонная система работает на частоте 2,4 ГГц.
E-IMAGE Camera MIcrophone(3.5mm TRS) микрофон для камеры/смартфона
Микрофон используется в качестве альтернативы встроенному микрофону на смартфоне или фотоаппарате. Подходит для записи вокала и акустики, интервью, блогов, чатов, стримов. Головка микрофона подвижна, может сгибаться под углом 90º. Чистый звук записи позволяет смартфону выступать в качестве надежного инструмента репортера.
Компактная радиосистема из 1 передатчика со встроенным микрофоном и 1 приемника. Передача сигнала по радиоканалу с частотой 2.4 Ггц, функция шумоподавления, рабочая дистанция до 200 метров, время работы до 8 часов. Устройство Plug and Play. Система поддерживает моно и стерео звучание. В комплекте зарядный кейс с индикацией уровня заряда и сумочка-чехол для хранения и транспортировки.
Компактная радиосистема из 2 передатчиков со встроенным микрофоном и 1 приемника. Передача сигнала по радиоканалу частотой 2.4 Ггц, функция шумоподавления, рабочая дистанция до 200 метров, время работы до 8 часов. Устройство Plug and Play. Система поддерживает моно и стерео звучание. В комплекте зарядный кейс с индикацией уровня заряда и сумочка-чехол для хранения и транспортировки.
Беспроводная микрофонная система Godox WEC-S для записи видеоблогов и интервью. 2 встроенных передатчика с микрофоном и двухканальный приёмник с мультиинтерфейсным разъёмом прикрепите к лацкану пиджака двух человек и камере Sony соответственно. Связь на расстоянии до 200 метров осуществляется через частоту 2,4 ГГц. Дополнительные функции включают встроенный микрофон, светодиодные индикаторы, встроенные аккумуляторы и возможность переключения между режимами записи.
Работай с цветом без бликов
Wansen