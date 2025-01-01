Беспроводные микрофоны для видео намного упрощают съемку и повышают ее динамичность. Оператору, участнику интервью или репортеру не нужно постоянно помнить о кабеле, отсутствует риск повредить его или получить травму, запнувшись о провод.

Виды беспроводных микрофонов в каталоге Фотогора

Мы предлагаем оборудование Boya, Lensgo и других производителей, известных хорошим балансом цены, надежности и функционала продукции. Внешние беспроводные микрофоны по качеству записываемого звука намного превышают встроенные в камеру системы. Обращаться с профессиональной техникой просто, она поддерживает дистанцию до 50-100 метров и больше. Благодаря встроенным аккумуляторам микрофоны автономно работают по шесть часов.

В нашем каталоге представлены беспроводные системы с передатчиками и приемниками, которые могут записывать звук одновременно от двух источников.

В таких микрофонах поддерживается:

связь по UFH-каналам — их число доходит до 30;

контроль частоты (синтез PLL) и звука — в режиме реального времени, через наушники;

соединение с помощью линейного входа для микрофона;

решетка LED с низким потреблением энергии и высоким разрешением;

В продаже также есть ручные беспроводные микрофоны

Они питаются от батареек АА, оснащаются автоматической регулировкой чувствительности и записываемого звука. Выходная мощность таких микрофонов — до 10 мВт, искажение — менее 0,5%. На выбор предоставляются группы каналов А и В.

