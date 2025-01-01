Фильтр

петличные микрофоны Boya

Известный производитель выпускает доступную и высококачественную электроакустику. Аудиотехника Boya подходят для интервьюирования, документальных фильмов, записи видеороликов, подкастов, ток-шоу и даже музыки на разные носители — DSLR и экшн-камеры, смартфоны, диктофоны.

В магазине Фотогора вы можете приобрести оригинальные петличные микрофоны Boya

Наиболее распространенные петличные разновидности — всенаправленные. Это техника с улучшенной чувствительностью, динамическим диапазоном и пониженным уровнем сторонних шумов.

Компания Boya выпускает легкие, небольшие аппараты, подходящие для записи голоса. Клипса позволяет быстро прикрепить микрофон к одежде, интерьерным предметам или деталям автомобильного салона.

К смартфонам и камерам петличное оборудование подключается длинным кабелем с четырехполюсным позолоченным разъемом. Для полного охвата на 360 градусов микрофоны оснащаются Omni Pickup Pattern. В комплектации большинства моделей есть поролоновая ветрозащита и четвертьдюймовый адаптер.

Также компания Boya выпускает беспроводные двухканальные УКВ-системы и другие микрофоны

  • универсальные двойные с широким диапазоном совместимости, высокой чувствительностью и стереоразъемом для смартфонов — можно записывать чистый звук на планшеты, мобильные телефоны, устройства Apple (есть сертифицированный порт Lightning);
  • конденсаторные всенаправленные для аудиозаписи на DSLR и видеокамеры, экшн-технику GoPro — благодаря техническим характеристикам и гибкому шнуру звук хорошо фиксируется в любой ситуации;
  • профессиональные кардиоидные с расширенным углом захвата звука, эффективной фильтрацией сторонних шумов и совместимостью со смартфонами (в том числе на iOS).

Подробную информацию о микрофонах Boya можно получить у консультантов магазина Фотогора.

Boya BY-M3D двойной петличный микрофон для смартфонов и планшетов
Boya BY-M3D двойной петличный микрофон для смартфонов и планшетов
Двойной петличный микрофон Boya BY-M3D для смартфонов и планшетов.

Микрофон специально разработан для смартфонов Android, планшетов, iPad Pro, Mac PC с аудиоразъемом USB Type-C. Дизайн с двумя микрофонами идеальный выбор для записи интервью, ток-шоу и любых других мероприятий.

Boya BY-M1 всенаправленный петличный микрофон
Boya BY-M1 всенаправленный петличный микрофон
Boya BY-M1 – всенаправленный петличный микрофон для смартфонов, DSLR, диктофонов и т.п.

Оснащен Omni pickup pattern для полного охвата в 360 градусов.

Boya BY-A100 всенаправленный конденсаторный микрофон
Boya BY-A100 всенаправленный конденсаторный микрофон
Boya BY-A100 всенаправленный конденсаторный микрофон
Boya BY-A100 всенаправленный конденсаторный микрофон
Boya BY-A100 – всенаправленный конденсаторный микрофон для устройств на базе iOS, а именно iPhone, iPad, iPod Touch.

Boya BY-M1DM двойной петличный универсальный микрофон со стереоразъемом для смартфонов, DSLR камер
Boya BY-M1DM двойной петличный универсальный микрофон со стереоразъемом для смартфонов, DSLR камер
Boya BY-M1DM двойной петличный универсальный микрофон со стереоразъемом для смартфонов, DSLR камер
Boya BY-M1DM - двойной петличный универсальный микрофон со стерео разъемом для смартфонов, DSLR камер.

Модель имеет широкий диапазон совместимости. Подходит для смартфонов, видеокамер, звукозаписывающих устройств, планшетов и других аудио/видеозаписывающих устройств, обеспечивая хорошую чувствительность и динамический диапазон при низком уровень шумов.


Boya BY-UM2 гибкий микрофон с 3,5 мм разъемом TRS
Boya BY-UM2 гибкий микрофон с 3,5 мм разъемом TRS
Boya BY-UM2 гибкий микрофон с 3,5 мм разъемом TRS
Гибкий микрофон Boya BY-UM2 с 3,5 мм разъемом TRS.

Микрофон может работать с микрофонными системами BOYA BY-WM8 PRO, BY-WFM12, BY-VM600 и  совместим с продукцией других производителей. Диапазон частот - 35 Гц-18кГц, чувствительность - -30 дБ +/- 3 дБ/0 дБ = 1В/Па, 1 кГц.


Boya BY-M2 петличный микрофон для смартфонов и планшетов
Boya BY-M2 петличный микрофон для смартфонов и планшетов
Boya BY-M2 петличный микрофон для смартфонов и планшетов
Boya BY-M2 петличный микрофон для смартфонов и планшетов
Петличный микрофон Boya BY-M2.

Микрофон позволяет записать чистый и высококачественный звук напрямую на все устройства iOS через порт Lightning. Это идеальный выбор для записи интервью, видеоблогов, презентаций и многого другого, независимо от того, снимаете ли вы видео или записываете аудио с помощью приложения на своем устройстве. Имеет сертифицированный Apple Mfi Lightening разъем.

Boya BY-M2D двойной петличный микрофон для смартфонов и планшетов
Boya BY-M2D двойной петличный микрофон для смартфонов и планшетов
Двойной петличный микрофон Boya BY-M2D для смартфонов и планшетов.

Микрофон позволяет записать чистый и высококачественный звук напрямую на все устройства iOS через порт Lightning. Имеется возможность подключения других микрофонов с 3,5 мм TRS-выходом к iOS-устройствам. Такой дизайн - идеальный выбор для записи интервью, ток-шоу и любых других мероприятий.

Boya BY-M1Pro II универсальный петличный микрофон
Boya BY-M1Pro II универсальный петличный микрофон
Boya BY-M1Pro II универсальный петличный микрофон
Boya BY-M1Pro II универсальный петличный микрофон
Универсальный проводной петличный всенаправленный микрофон на прищепке. Длина кабеля 6 м. В комплекте ветровая защита. Снабжен переключателем пусковой площадки, который выборочно уменьшает чувствительность, когда предметный звук очень громок и близок к микрофону. Совместим с смартфонами, ПК, камерами, аудиорекордерами и другими записывающими устройствами.

Boya BY-M4C профессиональный кардиоидный петличный микрофон
Boya BY-M4C профессиональный кардиоидный петличный микрофон
Boya BY-M4C – профессиональный кардиоидный петличный микрофон с широким углом захвата звука, в то же время имеющий более эффективную фильтрацию лишних шумов. Длина кабеля - 2,2 м.

Boya BY-M1S универсальный петличный микрофон
Boya BY-M1S универсальный петличный микрофон
Boya BY-M1S универсальный петличный микрофон
Boya BY-M1S универсальный петличный микрофон
Boya BY-M1S универсальный петличный микрофон. Универсальный петличный микрофон, который можно использовать с камерами, смартфонами и другими записывающими устройствами. 

