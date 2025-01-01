петличные микрофоны Boya

Известный производитель выпускает доступную и высококачественную электроакустику. Аудиотехника Boya подходят для интервьюирования, документальных фильмов, записи видеороликов, подкастов, ток-шоу и даже музыки на разные носители — DSLR и экшн-камеры, смартфоны, диктофоны.

Наиболее распространенные петличные разновидности — всенаправленные. Это техника с улучшенной чувствительностью, динамическим диапазоном и пониженным уровнем сторонних шумов.

Компания Boya выпускает легкие, небольшие аппараты, подходящие для записи голоса. Клипса позволяет быстро прикрепить микрофон к одежде, интерьерным предметам или деталям автомобильного салона.

К смартфонам и камерам петличное оборудование подключается длинным кабелем с четырехполюсным позолоченным разъемом. Для полного охвата на 360 градусов микрофоны оснащаются Omni Pickup Pattern. В комплектации большинства моделей есть поролоновая ветрозащита и четвертьдюймовый адаптер.

Также компания Boya выпускает беспроводные двухканальные УКВ-системы и другие микрофоны

универсальные двойные с широким диапазоном совместимости, высокой чувствительностью и стереоразъемом для смартфонов — можно записывать чистый звук на планшеты, мобильные телефоны, устройства Apple (есть сертифицированный порт Lightning);

конденсаторные всенаправленные для аудиозаписи на DSLR и видеокамеры, экшн-технику GoPro — благодаря техническим характеристикам и гибкому шнуру звук хорошо фиксируется в любой ситуации;

профессиональные кардиоидные с расширенным углом захвата звука, эффективной фильтрацией сторонних шумов и совместимостью со смартфонами (в том числе на iOS).

