петличные микрофоны Boya

Двойной петличный микрофон Boya BY-M3D для смартфонов и планшетов.
Микрофон специально разработан для смартфонов Android, планшетов, iPad Pro, Mac PC с аудиоразъемом USB Type-C. Дизайн с двумя микрофонами идеальный выбор для записи интервью, ток-шоу и любых других мероприятий.
Boya BY-M1 – всенаправленный петличный микрофон для смартфонов, DSLR, диктофонов и т.п.
Оснащен Omni pickup pattern для полного охвата в 360 градусов.
Boya BY-A100 – всенаправленный конденсаторный микрофон для устройств на базе iOS, а именно iPhone, iPad, iPod Touch.
Boya BY-M1DM - двойной петличный универсальный микрофон со стерео разъемом для смартфонов, DSLR камер.
Модель имеет широкий диапазон совместимости. Подходит для смартфонов, видеокамер, звукозаписывающих устройств, планшетов и других аудио/видеозаписывающих устройств, обеспечивая хорошую чувствительность и динамический диапазон при низком уровень шумов.
Гибкий микрофон Boya BY-UM2 с 3,5 мм разъемом TRS.
Микрофон может работать с микрофонными системами BOYA BY-WM8 PRO, BY-WFM12, BY-VM600 и совместим с продукцией других производителей. Диапазон частот - 35 Гц-18кГц, чувствительность - -30 дБ +/- 3 дБ/0 дБ = 1В/Па, 1 кГц.
Петличный микрофон Boya BY-M2.
Микрофон позволяет записать чистый и высококачественный звук напрямую на все устройства iOS через порт Lightning. Это идеальный выбор для записи интервью, видеоблогов, презентаций и многого другого, независимо от того, снимаете ли вы видео или записываете аудио с помощью приложения на своем устройстве. Имеет сертифицированный Apple Mfi Lightening разъем.
Двойной петличный микрофон Boya BY-M2D для смартфонов и планшетов.
Микрофон позволяет записать чистый и высококачественный звук напрямую на все устройства iOS через порт Lightning. Имеется возможность подключения других микрофонов с 3,5 мм TRS-выходом к iOS-устройствам. Такой дизайн - идеальный выбор для записи интервью, ток-шоу и любых других мероприятий.
Универсальный проводной петличный всенаправленный микрофон на прищепке. Длина кабеля 6 м. В комплекте ветровая защита. Снабжен переключателем пусковой площадки, который выборочно уменьшает чувствительность, когда предметный звук очень громок и близок к микрофону. Совместим с смартфонами, ПК, камерами, аудиорекордерами и другими записывающими устройствами.
Boya BY-M4C – профессиональный кардиоидный петличный микрофон с широким углом захвата звука, в то же время имеющий более эффективную фильтрацию лишних шумов. Длина кабеля - 2,2 м.
Boya BY-M1S универсальный петличный микрофон. Универсальный петличный микрофон, который можно использовать с камерами, смартфонами и другими записывающими устройствами.
