Boya BY-VM01 однонаправленный конденсаторный микрофон

Артикул: NVF-2405

Boya BY-VM01 – мини-микрофон для записи качественного звука при видеосъемке.

Обеспечивает качественный вещательный звук, предназначен для использования с видео- и фотокамерами, имеющими вход 3,5 мм стерео-джек. Легко устанавливается на камеру с помощью башмака. Имеет специальные кабельные защелки, с помощью которых кабель фиксируют в одном положении, тем самым исключая шум при случайных его перемещениях. Уменьшает вибрацию шума во время автофокусировки.