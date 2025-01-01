images
Boya BY-VM01 однонаправленный конденсаторный микрофон

Boya BY-VM01 однонаправленный конденсаторный микрофон

Boya
Артикул: NVF-2405

Boya BY-VM01 – мини-микрофон для записи качественного звука при видеосъемке.

Обеспечивает качественный вещательный звук, предназначен для использования с видео- и фотокамерами, имеющими вход 3,5 мм стерео-джек. Легко устанавливается на камеру с помощью башмака. Имеет специальные кабельные защелки, с помощью которых кабель фиксируют в одном положении, тем самым исключая шум при случайных его перемещениях. Уменьшает вибрацию шума во время автофокусировки.

Описание

Характеристики:

  • частотный диапазон – 38 Гц- 20 кГц
  • чувствительность – -40 дБ+/-3 дБ/0 дБ = 1V/Pa, 1кГц
  • отношение Сигнал/шум 75 дБ
  • выходное сопротивление – 1 кОм
  • питание – 1,5В ААА батареи
  • разъем – мини-джек (3,5 мм)
  • размеры (ДхВхГ), мм – 109х75х18
  • вес, г – 62

С этим товаром покупают

FST MACRO KIT комплект постоянного света для макросъемки
Арт. OLE-1340
FST MACRO KIT комплект постоянного света для макросъемки
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт

FST MACRO KIT – комплект постоянного света для макросъемки, состоящий из двух галогенных осветителей, портативных штативов и фотобокса размером 60х60х60 см. Суммарная мощность осветителей – 100 Вт. Цветовая температура, К – 5100. Идеальный набор для любителей макросъемки. Фотобокс служит для получения ровного, бестеневого освещения. Имеет четыре сменных фона: черный, белый, красный и синий. Он быстро складывается и упаковывается в компактный чехол.

4 950 ₽
В корзину
FST LT-150 лайт-куб 150х150х150 см
Арт. OLE-0311
FST LT-150 лайт-куб 150х150х150 см
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

FST LT-150 – лайт-куб. Используется для получения бестеневой фотографии при съемке для каталога или интернет-магазина, а также при любой малогабаритной предметной фотосъемке. Установка в рабочее состояние происходит за счет гибких пружин, вшитых по периметру куба. Размер фотобокса 150х150х150 см. В комплекте два фона: черный и белый.

9 500 ₽
В корзину
QZSD Q63 горизонтальная колонна с регулировкой уровня для штатива
QZSD Q63 горизонтальная колонна с регулировкой уровня для штатива
QZSD Q63 горизонтальная колонна с регулировкой уровня для штатива
Арт. DAN-3418
QZSD Q63 горизонтальная колонна с регулировкой уровня для штатива
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт

Двусторонняя горизонтальная колонна QZSD Q63 для штатива.

Алюминиевая колонна для установки оборудования в горизонтальной плоскости. Длина - 61 см. Крепежные винты - 3/8". Максимальная нагрузка - 5 кг. Диаметр - 2,8 см. Вес - 0.6 кг.

2 920 ₽
В корзину
Хит
QZSD Q440A плечевой упор для видеосъемки
QZSD Q440A плечевой упор для видеосъемки
QZSD Q440A плечевой упор для видеосъемки
Арт. DAN-3740
QZSD Q440A плечевой упор для видеосъемки
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт

Плечевой упор для видеосъемки QZSD Q440A.

Система стабилизации камеры с упором и креплением на ремнях. Универсальная модель и работает с любыми фото- и видеокамерами весом до 8 кг. Вес - 1,57 кг. Изготовлен из алюминия и АВС-пластика.

3 020 ₽
В корзину

