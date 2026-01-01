images
NWStudio (3419) хлопушка для кино- и видеосъемки

NWStudio (3419) хлопушка для кино- и видеосъемки

NWStudio
Артикул: DAN-4360

Хлопушка NWStudio (3419) для кино- и видеосъемки.

Черно-белая кинохлопушка размером 29x24,5 см. Цветной верх. Русская разметка. Вес - 425 г.

Описание

Верхняя часть хлопушки сделана из цельного куска дерева. С обеих сторон бруски прикреплены металлическими  пластинами толщиной 1 мм, что делает изделие крепким и надежным.

Самопроизвольному открытию препятствуют встроенные в бруски-магниты. Нижняя часть сделана из высококачественного акрила.

Кинохлопушка размечена на 6 полей.

Имеет подписи:

  • фильм
  • сцена
  • кадр
  • дубль
  • режиссер
  • оператор
  • дата
  • подписи примечаний (на русском)

Характеристики:

  • высота - 24,5 см
  • ширина - 29 см
  • материал - дерево/акрил

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

-14 %
Fotokvant PEN-Black легкостираемый карандаш для хлопушки черный
Арт. NVF-6580
Fotokvant PEN-Black легкостираемый карандаш для хлопушки черный
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 4 дн, 11 ч

Fotokvant PEN-Black – легкостираемый карандаш для хлопушки черный, ширина рисуемой линии 2 мм.

Перед использованием необходимо встряхнуть, снять колпачок и нажимать пишущим наконечником на твердую поверхность в течении нескольких секунд, пока наконечник не заполнится чернилами. После использования плотно закрыть колпачок и хранить в горизонтальном положении. Беречь от огня!

-13.64 %180 ₽
150 ₽
В корзину
-10 %
Vibrantone VBRT2212 Sunflower 12 фон бумажный 2,1x11м цвет солнечный
Vibrantone VBRT2212 Sunflower 12 фон бумажный 2,1x11м цвет солнечный
Vibrantone VBRT2212 Sunflower 12 фон бумажный 2,1x11м цвет солнечный
Арт. DAN-5762
Vibrantone VBRT2212 Sunflower 12 фон бумажный 2,1x11м цвет солнечный
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 5 дн, 22 ч

Фон бумажный Vibrantone VBRT2212 Sunflower 12, размер - 2,1x11 м, цвет - солнечный.

Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 2,1x11 м.


-10 %4 400 ₽
3 960 ₽
В корзину
-10 %
Falcon Eyes CFR-32S HL отражатель серебристый 82 см
Falcon Eyes CFR-32S HL отражатель серебристый 82 см
Falcon Eyes CFR-32S HL отражатель серебристый 82 см
Арт. NVF-9033
Falcon Eyes CFR-32S HL отражатель серебристый 82 см
Наличие
в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 6 дн, 13 ч

Falcon Eyes CFR-32S HL – отражатель серебристый с двумя ручками.

Используется в предметной, портретной и других видах съемок для подсветки теней или создания светового акцента. Диаметр – 82 см. 

-10 %1 160 ₽
1 040 ₽
В корзину
Manfrotto MK290XTA3-3W Xtra штатив для фотокамеры с 3D-головой
Арт. OLE-1166
Manfrotto MK290XTA3-3W Xtra штатив для фотокамеры с 3D-головой
Наличие
в наличии 1-3 шт

Manfrotto MK290XTA3-3W Xtra – комплект, который состоит из штатива и головки. Трехсекционный алюминиевый штатив 290 серии Xtra. Ножки с клипсовыми зажимами могут менять угол наклона в четырех позициях. 3D-голова с пузырьковым уровнем снабжена стандартной съемной площадкой 200PL для быстрой установки камеры. Максимальная нагрузка – 4 кг. Для удобства хранения и переноски в комплекте предусмотрен компактный чехол.

37 190 ₽
В корзину
GreenBean iStab Smart стабилизатор электронный трехосевой для смартфона
GreenBean iStab Smart стабилизатор электронный трехосевой для смартфона
GreenBean iStab Smart стабилизатор электронный трехосевой для смартфона
Арт. DAN-3000
GreenBean iStab Smart стабилизатор электронный трехосевой для смартфона
Наличие
в наличии 4-10 шт

Электронный трехосевой стедикам GreenBean iStab Smart.

Электронный трехосевой стабилизатор (держатель) для смартфона или экшн-камеры. В комплекте поставки аккумулятор типа 18650, груз противовес и кейс.

8 860 ₽
В корзину
-10 %
Falcon Eyes KeyLight 425LED SBU KIT комплект студийного оборудования
Falcon Eyes KeyLight 425LED SBU KIT комплект студийного оборудования
Falcon Eyes KeyLight 425LED SBU KIT комплект студийного оборудования
Арт. DAN-5420
Falcon Eyes KeyLight 425LED SBU KIT комплект студийного оборудования
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 6 дн, 13 ч

Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight 425LED SBU KIT.

Комплект постоянного света суммарной мощностью 100 Вт для видео и фотосъемки. Комплект включает в себя два осветителя LH-E27х1, два осветителя LH-27SU с мощными светодиодными лампами типа Corn (5500 К, CRI>98), два софтбокса размером 50х70 см, четыре фотозонта UR-32 (2 светорассеивающих, 2 светоотражающих) и шесть стоек L-2000 высотой 75-200 cм. Также в комплекте поставки три цветных фона (черный, белый, зеленый) и перекладина LSB-425. Для удобства транспортировки и хранения комплект поставляется в сумке G-006.

-10 %11 890 ₽
10 700 ₽
В корзину
Fotokvant PEN-Dark Blue легкостираемый карандаш для хлопушки синий
Арт. NVF-6847
Fotokvant PEN-Dark Blue легкостираемый карандаш для хлопушки синий
Наличие
в наличии 1-3 шт

Fotokvant PEN-Dark Blue – легкостираемый карандаш для хлопушки синий, ширина рисуемой линии 2 мм.

Перед использованием необходимо встряхнуть, снять колпачок и нажимать пишущим наконечником на твердую поверхность на протяжении нескольких секунд, пока наконечник не заполнится чернилами. После использования плотно закрыть колпачок и хранить в горизонтальном положении. Беречь от огня!

220 ₽
В корзину

Видео

Хлопушка для кино и видео. Инструкция по эксплуатации.
Хлопушка для кино и видео. Инструкция по эксплуатации.
Холли Андрес - метафоры взросления и визуальные истории между кино и фотографией
Холли Андрес - метафоры взросления и визуальные истории между кино и фотографией
Как сделать отличные портреты под дождем. Часть вторая
Как сделать отличные портреты под дождем. Часть вторая
Falcon Eyes LED-198 светодиодный осветитель
Falcon Eyes LED-198 светодиодный осветитель
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.