NWStudio (3419) хлопушка для кино- и видеосъемки

Арт. DAN-5420

до конца распродажи 6 дн, 13 ч

Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight 425LED SBU KIT.

Комплект постоянного света суммарной мощностью 100 Вт для видео и фотосъемки. Комплект включает в себя два осветителя LH-E27х1, два осветителя LH-27SU с мощными светодиодными лампами типа Corn (5500 К, CRI>98), два софтбокса размером 50х70 см, четыре фотозонта UR-32 (2 светорассеивающих, 2 светоотражающих) и шесть стоек L-2000 высотой 75-200 cм. Также в комплекте поставки три цветных фона (черный, белый, зеленый) и перекладина LSB-425. Для удобства транспортировки и хранения комплект поставляется в сумке G-006.