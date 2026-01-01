NWStudio (3419) хлопушка для кино- и видеосъемки

Верхняя часть хлопушки сделана из цельного куска дерева. С обеих сторон бруски прикреплены металлическими пластинами толщиной 1 мм, что делает изделие крепким и надежным.
Самопроизвольному открытию препятствуют встроенные в бруски-магниты. Нижняя часть сделана из высококачественного акрила.
Кинохлопушка размечена на 6 полей.
Имеет подписи:
- фильм
- сцена
- кадр
- дубль
- режиссер
- оператор
- дата
- подписи примечаний (на русском)
Характеристики:
- высота - 24,5 см
- ширина - 29 см
- материал - дерево/акрил