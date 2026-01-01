NWStudio (3413) хлопушка для кино- и видеосъемки цветная 29x24 см

Самопроизвольному открытию препятствуют встроенные в бруски-магниты. Нижняя часть сделана из высококачественного акрила.
Надписи наносятся легкосмываемым маркером для белых досок.
Кинохлопушка размечена на 6 полей.
Имеет подписи:
- фильм
- сцена
- кадр
- дубль
- режиссер
- оператор
- дата
- F – f-number (фокусное расстояние)
- FPS – Frames per Second (кадровая частота)
- Инт./Экст. – условия съемки (Помещение/Улица)
- день/ночь
- Shutter – Shutter Speed (Выдержка)
- Filter – фильтр
- WB – White Balance (баланс белого, цветовая температура )
- ISO – светочувствительность
- Sync./MOS – звуковая категория (синхронный звук/без звука)
Характеристики:
- высота, см – 24,5
- ширина, см – 29
- материал – дерево/акрил