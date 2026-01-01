NWStudio (1251) хлопушка для кино- и видеосъемки

Верхняя часть хлопушки сделана из цельного куска дерева. С обеих сторон бруски прикреплены металлическими пластинами толщиной 1 мм, что делает изделие крепким и надежным.
Самопроизвольному открытию препятствуют встроенные в бруски-магниты. Нижняя часть сделана из высококачественного акрила.
Надписи наносятся легкосмываемым маркером для белых досок.
Кинохлопушка размечена на 7 полей.
Имеет подписи:
- PROD. – Production (проект/фильм)
- DIR. – Director (режиссер)
- D.O.P. – Director of photography (оператор)
- ROLL – носитель (катушка/диск/флешкарта)
- SCEN – сцена
- TAKE – дубль
- DATE – дата
- SHOT
Характеристики:
- высота - 9,5 см
- ширина - 12 см
- материал - дерево/акрил