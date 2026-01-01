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SmallRig 3782 MagicFIZ Wireless Handgrip Kit беспроводная система фокусировки
SmallRig 3782 MagicFIZ Wireless Handgrip Kit беспроводная система фокусировки
SmallRig 3782 MagicFIZ Wireless Handgrip Kit беспроводная система фокусировки
SmallRig 3782 MagicFIZ Wireless Handgrip Kit беспроводная система фокусировки
SmallRig 3782 MagicFIZ Wireless Handgrip Kit беспроводная система фокусировки
SmallRig 3782 MagicFIZ Wireless Handgrip Kit беспроводная система фокусировки

SmallRig 3782 MagicFIZ Wireless Handgrip Kit беспроводная система фокусировки

SmallRig
Артикул: MTG-1994

SmallRig 3782 MagicFIZ Wireless Handgrip Kit беспроводная система фокусировки.

Беспроводная система фокусировки (Контроллер с рукояткой) SmallRig MagicFIZ Wireless Follow Focus Handgrip Kit.

Описание

Основные особенности:
1. Дистанционное включение/выключение записи видео.
2. Проводное/беспроводное управление фокусировкой с минимальной задержкой.
3. Использование для разных видов съемок: с рук, со штатива, слайдера, стабилизатора и т.п.
4. Энергонезависимая память настроек калибровки.
5. Установка с правой и левой стороны камеры.
Беспроводная система SmallRig MagicFIZ 3782 предназначен для дистанционного управления фокусировкой при видеосъемке. Благодаря использованию контролера BLDC+ и кодировке сигнала достигается высокая защита от помех, минимальная задержка, стабильное и точное управление на дистанции до 100 метров (в прямой видимости). Модульная конструкция позволяет использовать систему MagicFIZ для самых разных видов съемок: с рук, со штатива, слайдера, стабилизатора и т.п.
Контроллер управления выполнен в форме эргономичной рукоятки. Его можно закрепить как с левой, так и правой стороны камеры. Для питания контроллера используются аккумуляторы стандарта LP-E6 (не входят в комплект). Возможно совместное использование с беспроводным контроллером SmallRig 3262 для одновременного управления фокусировкой и зуммированием.
Большой крутящий момент мотора фокусировки (0,5 Нм) обеспечивает быстрое и точное наведение на резкость. Привод фокусировки поддерживает три варианта питания: от аккумуляторов NP-F (адаптер SmallRig 3777 входит в комплект), аккумуляторов V-Mount (требуется кабель SmallRig 3266 или кабель SmallRig 3268) или от беспроводного контролера SmallRig 3917 (водит в комплект).
Используя встроенный модуль BLE, можно дистанционно включать и останавливать на камере запись видео (требуется кабель управления SmallRig 3325, 2971, 2970, в зависимости от типа вашей камеры).

Обратите внимание, ЭТО ВАЖНО:
1. На беспроводном котроллере и приводе фокусировки должны быть установлены одинаковые каналы управления и номера моторов.
2. При быстром реверсировании мотора или неверной информации о его положении на дисплее контроллера необходимо провести калибровку привода фокусировки.
3. Проверьте работу привода фокусировки, если на дисплее контроллера появляются сообщения об ошибках или вибрации.
4. Перед началом использования обязательно ознакомитесь с инструкцией по эксплуатации.

Характеристики:

  • Материал - Алюминий/АБС-пластик/Силикон
  • Крепление - Зажим для 15мм направляющих, адаптер NATO
  • Совместимое оборудование - Зубчатое колесо SmallRig: 3200, 3285, 3291, 3292, 3293, 3294, 3295, 3296.

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