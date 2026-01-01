GreenBean GB-BT ремень зубчатый

Характеристики
- вес, г – 36
- ширина ремня, мм – 8
- длина ремня, см – 36
Москва
Малая Семеновская 3с6
GreenBean GB-BT – ремень для передачи вращательного движения. Предназначен для работы с любым механизмом фокусировки (follow focus). Длина, см – 36. Подходит для объективов диаметром до 110 мм. Модель зубчатого ремня изготовлена из гибкого и прочного материала.
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Fotokvant NVF-3090 – специально разработанный ремень привода для фоллоу фокуса DSLR-камер. С его помощью фоллоу фокус крепится к ручке любого штатива или операторского крана. Длина – 36 см. Позволяет масштабирование от 52 мм до 86 мм. Изготовлен из высококачественного алюминиевого сплава. Подходит для объективов, мм – 49, 52, 55, 58, 62, 67, 72, 77, 82.