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GreenBean GB-BT ремень зубчатый

GreenBean GB-BT ремень зубчатый

GreenBean
Артикул: VBR-032

GreenBean GB-BT – ремень для передачи вращательного движения. Предназначен для работы с любым механизмом фокусировки (follow focus). Длина, см – 36. Подходит для объективов диаметром до 110 мм. Модель зубчатого ремня изготовлена из гибкого и прочного материала.

Описание

Характеристики

  • вес, г – 36
  • ширина ремня, мм – 8
  • длина ремня, см – 36

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Наличие
более 10 шт

Fotokvant NVF-3090 – специально разработанный ремень привода для фоллоу фокуса DSLR-камер. С его помощью фоллоу фокус крепится к ручке любого штатива или операторского крана. Длина – 36 см. Позволяет масштабирование от 52 мм до 86 мм. Изготовлен из высококачественного алюминиевого сплава. Подходит для объективов, мм – 49, 52, 55, 58, 62, 67, 72, 77, 82.

340 ₽
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