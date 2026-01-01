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GreenBean Follow Focus 04 механизм фокусировки

GreenBean Follow Focus 04 механизм фокусировки

GreenBean
Артикул: DAN-0126

GreenBean Follow Focus 04 – безлюфтовый механизм фокусировки c зубчатой передачей. Используется в кино- и телепроизводстве с видео- и DSLR-камерами для эффективного и точного управления фокусировкой.

Описание

Позволяет плавно управлять фокусировкой при съемке. Белая зона на ручке регулировки предусмотрена для маркировки последовательности положения механизма и крайних положений. Follow Focus 04 может монтироваться как слева, так и справа от объектива. Комплектуется зубчатым ремнем.

Технические характеристики:

  • длина зубчатого ремня, мм – около 35
  • ширина зубчатого ремня, мм – 8
  • вес механизма фокусировки, г – 390
  • посадочный диаметр для направляющих, мм – 15
  • межосевое посадочное расстояние, мм – 60
  • материал – алюминий

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