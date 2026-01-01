GreenBean Follow Focus 04 механизм фокусировки

Позволяет плавно управлять фокусировкой при съемке. Белая зона на ручке регулировки предусмотрена для маркировки последовательности положения механизма и крайних положений. Follow Focus 04 может монтироваться как слева, так и справа от объектива. Комплектуется зубчатым ремнем.
Технические характеристики:
- длина зубчатого ремня, мм – около 35
- ширина зубчатого ремня, мм – 8
- вес механизма фокусировки, г – 390
- посадочный диаметр для направляющих, мм – 15
- межосевое посадочное расстояние, мм – 60
- материал – алюминий