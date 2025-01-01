images
GreenBean GB-L металлический держатель

GreenBean GB-L металлический держатель

GreenBean
Артикул: VBR-005

GreenBean GB-L – специальный аксессуар для поддержки габаритных объективов на риге. С его использованием снижается вероятность повреждения байонета и корпуса оптики при толчках и резких движений оператора. Радиусная поверхность держателя обклена тонкой резиной. Материал изготовления – металл.

Описание

Характеристики:

  • крепление на рельсе рига – диаметр 15 мм
  • регулировка высоты в пределах – 55 мм
  • толщина поддерживающей пластины (с резинкой) – 8 мм
  • размеры, мм – 110х72х35

