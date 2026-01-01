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Kinefinity LPL адаптер для KineMOUNT
Kinefinity LPL адаптер для KineMOUNT
Kinefinity LPL адаптер для KineMOUNT

Kinefinity LPL адаптер для KineMOUNT

Kinefinity
Артикул: MTG-0600

Kinefinity LPL адаптер для KineMOUNT.

Монтажный адаптер LPL подходит для цифровых видеокамер Kinefinity MAVO  и TERRA с собственным креплением KineMOUNT. Поддерживает большинство широкоформатных объективов LPL на MAVO LF.

Описание

Новый монтажный адаптер LPL обладает следующими преимуществами.

Меньшее фокусное расстояние: диаметр 62 мм и фокусное расстояние 44 мм оптимизированы для полнокадровых объективов с большей диафрагмой.

Простое, стабильное подключение – монтажный адаптер идеально подходит к креплению KineMount без каких-либо дополнительных кабелей.

Прочный и надежный адаптер весит всего 200 г.

Характеристики:

  • Модель - Kinefinity LPL
  • Совместимые камеры - Kinefinity MAVO LF, MAVO и TERRA 4K
  • Размер упаковки - 120х115х80 мм
  • Вес с упаковкой - 0.36 кг. 

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