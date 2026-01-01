Kinefinity LPL адаптер для KineMOUNT.

Новый монтажный адаптер LPL обладает следующими преимуществами.
Меньшее фокусное расстояние: диаметр 62 мм и фокусное расстояние 44 мм оптимизированы для полнокадровых объективов с большей диафрагмой.
Простое, стабильное подключение – монтажный адаптер идеально подходит к креплению KineMount без каких-либо дополнительных кабелей.
Прочный и надежный адаптер весит всего 200 г.
Характеристики:
- Модель - Kinefinity LPL
- Совместимые камеры - Kinefinity MAVO LF, MAVO и TERRA 4K
- Размер упаковки - 120х115х80 мм
- Вес с упаковкой - 0.36 кг.