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Kinefinity Active PL Mount активное крепление для MAVO Edge 8K/6K
Kinefinity Active PL Mount активное крепление для MAVO Edge 8K/6K
Kinefinity Active PL Mount активное крепление для MAVO Edge 8K/6K
Kinefinity Active PL Mount активное крепление для MAVO Edge 8K/6K
Kinefinity Active PL Mount активное крепление для MAVO Edge 8K/6K
Kinefinity Active PL Mount активное крепление для MAVO Edge 8K/6K

Kinefinity Active PL Mount активное крепление для MAVO Edge 8K/6K

Kinefinity
Артикул: MTG-0601

Kinefinity Active PL Mount активное крепление для MAVO Edge 8K/6K.

Активное крепление Active PL подходит для установки на цифровые видеокамеры MAVO Edge 8K/6K объективов с наиболее широко используемым монтажным адаптером PL для кинематографии.

Взаимозаменяемое со штатным KineMOUNT крепление присоединяется к корпусу камеры винтами по четырем углам, чтобы обеспечить устойчивость всей конструкции.

Описание

Активное крепление PL также поддерживает протокол Cooke i/Technology, который позволяет камере записывать метаданные объектива и контролировать весь рабочий процесс съемки.

Активное крепление PL обладает следующими преимуществами:

Точная запись данных в реальном времени: синхронизация временного кода кадр за кадром, исключающая возможность ошибки.

Экономия времени и затрат: информация о фокусном расстоянии, диафрагме и глубине резкости может быть считана и сохранена в отснятом материале в режиме реального времени.

Упрощение процесса постпродакшна: возможно сохранение метаданных объектива для каждого кадра.

Характеристики:

  • Модель - Active PL Mount
  • Совместимые камеры - цифровые камеры MAVO Edge 8K/6K
  • Размер упаковки - 120х115х80 мм
  • Вес с упаковкой - 0.44 кг

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