Kinefinity Active PL Mount активное крепление для MAVO Edge 8K/6K.

Активное крепление PL также поддерживает протокол Cooke i/Technology, который позволяет камере записывать метаданные объектива и контролировать весь рабочий процесс съемки.
Активное крепление PL обладает следующими преимуществами:
Точная запись данных в реальном времени: синхронизация временного кода кадр за кадром, исключающая возможность ошибки.
Экономия времени и затрат: информация о фокусном расстоянии, диафрагме и глубине резкости может быть считана и сохранена в отснятом материале в режиме реального времени.
Упрощение процесса постпродакшна: возможно сохранение метаданных объектива для каждого кадра.
Характеристики:
- Модель - Active PL Mount
- Совместимые камеры - цифровые камеры MAVO Edge 8K/6K
- Размер упаковки - 120х115х80 мм
- Вес с упаковкой - 0.44 кг