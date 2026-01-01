Kinefinity Active PL Mount активное крепление для MAVO Edge 8K/6K.

Описание

Активное крепление PL также поддерживает протокол Cooke i/Technology, который позволяет камере записывать метаданные объектива и контролировать весь рабочий процесс съемки.

Активное крепление PL обладает следующими преимуществами:

Точная запись данных в реальном времени: синхронизация временного кода кадр за кадром, исключающая возможность ошибки.

Экономия времени и затрат: информация о фокусном расстоянии, диафрагме и глубине резкости может быть считана и сохранена в отснятом материале в режиме реального времени.

Упрощение процесса постпродакшна: возможно сохранение метаданных объектива для каждого кадра.

Характеристики: