Slik 504QF II штатив для видеосъемки

Штатив снабжен уровнем, с помощью которого проще осуществлять панорамирование изображения. Работу с данной моделью штатива оценят все видеографы и те фотографы, кто снимает длиннофокусной оптикой.
Характеристики:
- длина в сложенном состоянии, см – 69,5
- минимальная рабочая высота, см – 47
- максимальная рабочая высота с центральной штангой, см – 156
- голова в комплекте – съемная, 3 степени свободы, с жидкостным демпфированием
- съемная площадка – да
- возможность переворота центральной штанги – да
- диаметр секций штативных ножек, мм – 27
- ручной привод подъема центральной штанги – нет
- вес, кг – 2,57