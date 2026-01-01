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Slik 504QF II штатив для видеосъемки

Slik 504QF II штатив для видеосъемки

Slik
Артикул: NVF-2645

Slik 504QF II – трехсекционный видеоштатив, предназначенный для работы с видеокамерами весом до 5 кг. Модель подходит для работы с длиннофокусной оптикой. Оснащен штативной головой с плавным ходом и возможностью поворота в трех плоскостях. Это решает вопросы съемки в сложном ракурсе. Наличие длинной ручки обеспечивает плавную, без рывков съемку панорам. Рабочая высота штатива – 33–156 см.

Описание

Штатив снабжен уровнем, с помощью которого проще осуществлять панорамирование изображения. Работу с данной моделью штатива оценят все видеографы и те фотографы, кто снимает длиннофокусной оптикой.

Характеристики:

  • длина в сложенном состоянии, см – 69,5
  • минимальная рабочая высота, см – 47
  • максимальная рабочая высота с центральной штангой, см – 156
  • голова в комплекте – съемная, 3 степени свободы, с жидкостным демпфированием
  • съемная площадка – да
  • возможность переворота центральной штанги – да
  • диаметр секций штативных ножек, мм – 27
  • ручной привод подъема центральной штанги – нет
  • вес, кг – 2,57

Комплектация

   

 

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