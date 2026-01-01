Manfrotto MVKN8TWINMC штатив 546GB TWIN GS с видеоголовой MVHN8AH Nitrotech 8 средняя растяжка

Описание

Штатив изготовленный из углеродного волокна. Система жидкостных картриджей и система регулируемого гидродинамического сопротивления гарантируют плавность панорамирования и наклонов.

Тренога имеет гнездо для аксессуаров Easy Link и пузырьковый уровень с подсветкой, обновленный механизм фиксации ножек и нижнюю съемную растяжку.

Резиновые наконечники с шипами улучшают сцепление на всех напольных и грунтовых поверхностях.

Штатив универсальный и может использоваться с различными тележками (114MV и 181B).

Революционная видеоголова Manfrotto Nitrotech N8 с уникальной технологией непрерывного контрбаланса на основе инновационного азотно-поршневого механизма поддерживает непрерывный контрбаланс в нагрузке от 0 кг до 8 кг. Оснащена алюминиевой литой 100 мм чашей и поставляется с алюминиевым 75 мм адаптером.

Комплектуется фирменным чехлом.

Характеристики: